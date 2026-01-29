España

Las 5 mejores frutas para comer antes de dormir, según la ciencia

Añade una de estas piezas 20 minutos antes de ir a la cama

Guardar
Frutas y verduras. (iStock)
Frutas y verduras. (iStock)

La alimentación es uno de los pilares básicos para tener una buena salud. Para lograr una dieta equilibrada, es importante consumir alimentos variados, entre los que destaca la fruta. Sin embargo, hay algunas piezas que deberías comer antes de dormir, ya que influye directamente en nuestro descanso.

En una época en la que cada vez cuesta más dormir por los estímulos constantes que recibimos, encontrar una rutina que te ayude a conciliar el sueño es algo muy valioso. Si tienes problemas de insomnio o no eres capaz de descansar por la noche, prueba con alguna de estas cinco frutas.

Kiwi

Esta fruta no solo aporta vitamina C, sino que también contiene serotonina y ácido fólico, nutrientes que influyen directamente en la calidad del sueño. Según un estudio de la Sociedad Americana de Nutrición, comer dos kiwis antes de acostarse puede reducir el tiempo necesario para quedarse dormido, prolongar las horas de descanso y mejorar la sensación de recuperación al despertar. Además, su aporte de fibra ayuda a mantener la digestión ligera, evitando molestias intestinales que puedan interrumpir el descanso.

Cerezas

Las cerezas destacan por su capacidad para inducir al sueño gracias a su contenido natural de melatonina, la hormona que regula nuestros ciclos de descanso. Esta propiedad es más notable en las variedades ácidas, que además aportan antioxidantes conocidos como antocianinas, útiles para reducir la inflamación y favorecer la recuperación muscular.

Tomarlas después de la cena ayuda a preparar el cuerpo para conciliar el sueño, y al ser ligeras, no generan digestión pesada, lo que evita interrupciones nocturnas. Un cuenco pequeño de cerezas frescas o un puñado de cerezas deshidratadas puede ser suficiente para notar su efecto.

Aguacate

El aguacate es una excelente fruta para antes de dormir, gracias a su alto contenido en magnesio. Este nutriente ayuda a relajar los músculos y el sistema nervioso, disminuyendo la adrenalina y preparando el cuerpo para un descanso profundo. Además, sus grasas saludables contribuyen a estabilizar los niveles de azúcar durante la noche, evitando interrupciones del sueño por hambre o bajones de energía.

Expertos esperan que los precios de las frutas y verduras frescas suban debido a la creciente guerra comercial.

Plátano

Su combinación de nutrientes actúa sobre el sistema nervioso y los músculos. El magnesio ayuda a relajar los músculos mientras que el potasio regula la función muscular y el equilibrio de líquidos en el cuerpo.

Contiene además triptófano, un aminoácido que favorece la producción de serotonina y, posteriormente, melatonina. Comer un plátano antes de dormir puede ser especialmente útil para quienes sufren del síndrome de piernas inquietas o tensión muscular. Conviene elegir plátanos que no estén demasiado maduros, ya que su digestión será más favorable.

Fresas

Las fresas no solo son deliciosas, sino que también aportan antioxidantes y melatonina natural, ayudando a regular los ciclos de descanso. Incorporarlas en la cena o como postre ligero puede favorecer un sueño más reparador y, al mismo tiempo, reforzar el sistema inmunológico. Combinarlas con yogur natural o frutos secos potencia sus efectos relajantes y mantiene la digestión ligera.

Temas Relacionados

FrutasFrutaDormirDescansarSueñoEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora del funeral de Estado por las víctimas del accidente de Adamuz en Huelva, en directo | La hija de una de las víctimas: “Somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad”

La misa por los fallecidos en el accidente de Adamuz se celebra en Palacio de Deportes Carolina Marín y dará comienzo a las 18 horas

Última hora del funeral de

Paloma Zabalgo, abogada: “Soy más partidaria de dejar una vivienda en herencia que de donarla en vida”

La presidenta de la Sección de Familia y Sucesiones del Colegio de la Abogacía de Madrid advierte sobre el incremento de disputas por herencias, especialmente vinculadas a la vivienda

Paloma Zabalgo, abogada: “Soy más

La historia del influencer Joe DiMeo: del accidente que le dejó en coma al primer trasplante de cara y manos del mundo

El joven tuvo un accidente de coche donde casi muere y tras la operación encontró el amor

La historia del influencer Joe

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | La Aemet activa para el viernes el aviso rojo por el temporal marítimo en gran parte de la costa de Galicia

Las rachas de viento huracanadas, las fuertes lluvias y las nevadas en cotas bajas han provocado cortes totales en carreteras

Última hora de la borrasca

Ábalos renuncia a su acta de diputado y se jubila desde la cárcel: ¿Cómo funciona la pensión cuando se está en prisión?

El ingreso en prisión no implica automáticamente la pérdida de la pensión de jubilación. La norma general es que la prestación se mantiene, aunque la Administración puede revisar cada caso de forma individual

Ábalos renuncia a su acta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Sanidad vasca admite ahora

La Sanidad vasca admite ahora que se han administrado dos tipos más de vacunas caducadas: podrían verse afectados 78 pacientes

La Fiscalía investiga si la vacunación con dosis caducadas en el País Vasco constituye un delito contra la salud pública

Bruselas prepara un endurecimiento de la política de visados para reducir al mínimo las llegadas irregulares a la Unión Europea

Comienzan los trabajos de reparación de la vía en Adamuz: se espera su reapertura en torno al 7 de febrero

José Luis Ábalos anuncia su jubilación tras renunciar a su acta de diputado: “Díganme de qué vivo”

ECONOMÍA

Paloma Zabalgo, abogada: “Soy más

Paloma Zabalgo, abogada: “Soy más partidaria de dejar una vivienda en herencia que de donarla en vida”

Ábalos renuncia a su acta de diputado y se jubila desde la cárcel: ¿Cómo funciona la pensión cuando se está en prisión?

Resultados del Sorteo 3 de Triplex de la ONCE este jueves 29 de enero

Acuerdo entre Gobierno y sindicatos para la subida del salario mínimo en 2026: 1.221 euros al mes

Resultados Triplex de la ONCE: Sorteo 2 del 29 de enero del 2026

DEPORTES

El CEO de la UFC

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla

Así fue el gol olímpico que el árbitro anuló a Julián Álvarez y el motivo por el que no era válido

El Barcelona remonta ante el Copenhague y asegura la quinta plaza para evitar la repesca en la Champions