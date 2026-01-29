Las 5 mejores frutas para comer antes de dormir, según la ciencia

Frutas y verduras. (iStock)

La alimentación es uno de los pilares básicos para tener una buena salud. Para lograr una dieta equilibrada, es importante consumir alimentos variados, entre los que destaca la fruta. Sin embargo, hay algunas piezas que deberías comer antes de dormir, ya que influye directamente en nuestro descanso.

En una época en la que cada vez cuesta más dormir por los estímulos constantes que recibimos, encontrar una rutina que te ayude a conciliar el sueño es algo muy valioso. Si tienes problemas de insomnio o no eres capaz de descansar por la noche, prueba con alguna de estas cinco frutas.

Kiwi

Esta fruta no solo aporta vitamina C, sino que también contiene serotonina y ácido fólico, nutrientes que influyen directamente en la calidad del sueño. Según un estudio de la Sociedad Americana de Nutrición, comer dos kiwis antes de acostarse puede reducir el tiempo necesario para quedarse dormido, prolongar las horas de descanso y mejorar la sensación de recuperación al despertar. Además, su aporte de fibra ayuda a mantener la digestión ligera, evitando molestias intestinales que puedan interrumpir el descanso.

Cerezas

Las cerezas destacan por su capacidad para inducir al sueño gracias a su contenido natural de melatonina, la hormona que regula nuestros ciclos de descanso. Esta propiedad es más notable en las variedades ácidas, que además aportan antioxidantes conocidos como antocianinas, útiles para reducir la inflamación y favorecer la recuperación muscular.

Tomarlas después de la cena ayuda a preparar el cuerpo para conciliar el sueño, y al ser ligeras, no generan digestión pesada, lo que evita interrupciones nocturnas. Un cuenco pequeño de cerezas frescas o un puñado de cerezas deshidratadas puede ser suficiente para notar su efecto.

Aguacate

El aguacate es una excelente fruta para antes de dormir, gracias a su alto contenido en magnesio. Este nutriente ayuda a relajar los músculos y el sistema nervioso, disminuyendo la adrenalina y preparando el cuerpo para un descanso profundo. Además, sus grasas saludables contribuyen a estabilizar los niveles de azúcar durante la noche, evitando interrupciones del sueño por hambre o bajones de energía.

Plátano

Su combinación de nutrientes actúa sobre el sistema nervioso y los músculos. El magnesio ayuda a relajar los músculos mientras que el potasio regula la función muscular y el equilibrio de líquidos en el cuerpo.

Contiene además triptófano, un aminoácido que favorece la producción de serotonina y, posteriormente, melatonina. Comer un plátano antes de dormir puede ser especialmente útil para quienes sufren del síndrome de piernas inquietas o tensión muscular. Conviene elegir plátanos que no estén demasiado maduros, ya que su digestión será más favorable.

Fresas

Las fresas no solo son deliciosas, sino que también aportan antioxidantes y melatonina natural, ayudando a regular los ciclos de descanso. Incorporarlas en la cena o como postre ligero puede favorecer un sueño más reparador y, al mismo tiempo, reforzar el sistema inmunológico. Combinarlas con yogur natural o frutos secos potencia sus efectos relajantes y mantiene la digestión ligera.