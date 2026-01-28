España

Solo dos pizzas de supermercado alcanzan una puntuación “aceptable” de la OCU: el resto suponen una “muy mala elección”

El análisis ha abarcado productos como pizzas de jamón y queso, únicamente de queso, barbacoa y vegetarianas, correspondientes a un total de 17 marcas diferentes

Guardar
Pizza de supermercado (Pexels)
Pizza de supermercado (Pexels)

Solo dos pizzas refrigeradas de supermercado han superado el examen de salud realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Tras evaluar un total de 62 tipos de pizzas procedentes de distintas cadenas y fabricantes, la organización ha confirmado que la inmensa mayoría de estos productos presenta una calidad nutricional muy baja, situando a únicamente dos referencias como una elección aceptable, aunque restringida, avisan, a un consumo ocasional.

El análisis impulsado por la OCU ha abarcado una amplia gama de variedades, incluyendo pizzas de jamón y queso, únicamente de queso, barbacoa y vegetarianas, correspondientes a un total de 17 marcas, entre las que se cuentan hasta 10 marcas blancas. Además, cada pizza ha sido valorada a partir de criterios como su composición nutricional y el listado completo de ingredientes, atendiendo a factores como calorías totales, grasas (especialmente saturadas), hidratos de carbono, azúcares, proteínas, sal, inclusión de aditivos y grado de procesamiento.

El estudio ha determinado que nueve de cada diez pizzas refrigeradas disponibles en el supermercado representan una “mala o muy mala elección” si se valoran bajo criterios nutricionales. En este sentido, la mayoría de estos productos contiene niveles elevados de sal, grasas saturadas y calorías, superando los límites que la propia OCU considera adecuados para un consumo habitual.

Otro de los principales problemas identificados por la OCU es el uso generalizado de ingredientes altamente procesados, masas sin fermentación, harinas refinadas y quesos de calidad baja en la mayoría de las pizzas analizadas. El informe destaca el elevado número de aditivos empleados: solo la pizza Artesana de trufa Chef Select (Lidl) carece de estos añadidos, pero no alcanza las mejores posiciones en el ranking saludable. En el extremo opuesto, la pizza Barbacoa de El Corte Inglés Selection suma hasta 17 aditivos diferentes en su composición, siendo la peor en este sentido.

La organización detalla que especialmente las pizzas de queso y las vegetarianas muestran un perfil más desfavorable, ya que superan el umbral del 5% en grasas saturadas, siendo el queso el principal responsable de este exceso. El análisis aprecia asimismo que, en términos generales, la mayoría de pizzas refrigeradas aportan muchas calorías y, al mismo tiempo, resultan pobres en otros nutrientes de interés.

Cómo hacer una pizza casera
Cómo hacer una pizza casera correctamente (Pexels)

Ante los resultados obtenidos, la OCU insiste en que se debe limitar el consumo de pizzas refrigeradas del supermercado a situaciones esporádicas. Recomienda no tomarlas como plato único, en especial cuando la unidad supera los 400 gramos, y aconseja combinar una o dos porciones con ensalada u otras opciones ricas en verduras para completar la comida. Para concluir, la OCU ha insistido en que la mejor alternativa es optar por pizza artesanal, bien en restaurante o preparada en casa con ingredientes frescos y de calidad

Solo dos pizzas de marca blanca se salvan

Tras el detallado estudio, únicamente cinco referencias han conseguido un perfil nutricional aceptable —calificado como Nutriscore C—, aunque el resultado final de la Escala Saludable estrecha el cerco aún más, aprobando solo a dos pizzas.

En este sentido, la pizza jamón y queso de Eroski (44 puntos) y la pizza Prosciutto de Hacendado (Mercadona, fabricada por Casa Tarradellas) (41 puntos) son las únicas que, a juicio de la OCU, pueden considerarse “opciones aceptables”. Ambas presentan un aporte calórico muy semejante, situándose en 779 y 792 kilocalorías, respectivamente, aunque la pizza de Eroski resulta más pequeña (330 gramos frente a 400 de Hacendado).

Estas dos referencias destacan frente al resto por una lista de ingredientes más corta y equilibrada, con una presencia menor de aditivos y ultraprocesados respecto a sus competidoras. A pesar de ello, la OCU aclara que incluso estas opciones deben reservarse para momentos puntuales y no desplazar alternativas más sanas como la pizza artesanal o una comida casera equilibrada.

Temas Relacionados

PizzasSupermercados EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Así queda el subsidio para mayores de 52 años en 2026: cuantía, duración y requisitos

Los beneficiarios de esta prestación pueden obtener mensualmente una cuantía fija para garantizar unos ingresos mínimos y continuar cotizando hasta alcanzar la edad de jubilación

Infobae

¿Qué requisitos deben cumplir los migrantes para acceder a la regularización en España?: guía del paso a paso

Se estima que medio millón de personas pueden beneficiarse de este proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno, que arrancará en abril de este año y estará abierto hasta el 30 de junio

¿Qué requisitos deben cumplir los

La tarifa de la luz en España para este 29 de enero

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

La tarifa de la luz

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | Reabre la A-6 de Madrid tras ser cortada este miércoles por la nieve

Los rachas de viento incluso huracanadas, las fuertes lluvias y las nevadas en cotas bajas han provocado ya cortes totales en carreteras y suspensión de clases

Última hora de la borrasca

Los cambios que podría sufrir el caso Koldo tras la renuncia de José Luis Ábalos a su acta de diputado

Con esta decisión, el exministro pierde su aforamiento, condición que hasta el momento ha obligado a que la instrucción en su contra sea llevada por el Tribunal Supremo y no la Audiencia Nacional

Los cambios que podría sufrir
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los cambios que podría sufrir

Los cambios que podría sufrir el caso Koldo tras la renuncia de José Luis Ábalos a su acta de diputado

Se retrasa un mínimo de cinco días la reapertura de la línea Madrid-Sevilla: el juez ha autorizado ya su reconstrucción

José Luis Ábalos renuncia a su acta como diputado

Detienen al ‘Pajarito’ y al ‘Moreno’, los dos presuntos autores del ataque con armas de guerra contra agentes de la Policía Nacional en Isla Mayor

El BOE publica el Real Decreto-Ley que fija las ayudas a víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida: hasta 84.141 euros

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Así queda el subsidio para mayores de 52 años en 2026: cuantía, duración y requisitos

La tarifa de la luz en España para este 29 de enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Maestro y aprendiz se reencuentran

Maestro y aprendiz se reencuentran en Champions: la relación entre Arbeloa y Mourinho y el partido entre el Real Madrid y el Benfica

Ferrero aclara su ruptura con Alcaraz y no descarta entrenar a Sinner: “No voy a decir que no. Si me dan la oportunidad tendría que pensármelo”

Dro y el crimen de Nigrán: la matanza donde murieron cuatro personas y marca la historia familiar del jugador

Juan Carlos Ferrero y su situación actual: “Es difícil ver a Carlos y a todo tu equipo competir”

Michael Schumacher ya no está postrado en una cama: las novedades sobre el estado de salud del piloto de Fórmula 1