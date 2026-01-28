España

La reina Letizia desafía la borrasca Kristin y continúa con su agenda: su estilismo ‘working girl’ en pleno temporal

La esposa de Felipe VI se ha trasladado a la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer, pese a las complicaciones derivadas de las condiciones meteorológicas

La reina Letizia y el
La reina Letizia y el Presidente de la AECC, Ramón Reyes Bori (José Oliva / Europa Press)

Pese a las complicadas condiciones meteorológicas provocadas por la borrasca Kristin este miércoles, 28 de enero, la reina Letizia ha mantenido intacta su agenda institucional en Madrid. Con carreteras colapsadas, nevadas en distintos puntos de la capital y temperaturas que apenas alcanzaban los 2 grados, la esposa de Felipe VI se ha desplazado hasta la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer para participar en una reunión en la que se han revisado los proyectos y líneas estratégicas de la entidad de cara al año 2026.

Ni la lluvia ni la nieve han sido un impedimento para que la madre de la princesa Leonor acudiera a este encuentro, demostrando una vez más su firme compromiso con las causas sociales que apoya de manera continuada. Y es que no hay lluvia, ni nieve que frene a la asturiana, quien, una vez más, ha sacado a relucir su estilismo working girl. Una afirmación que cobra sentido tanto por la relevancia institucional del acto como por la elección de un vestuario sobrio, funcional y plenamente alineado con el contexto laboral.

La reina Letizia y el
La reina Letizia y el Presidente de la AECC, Ramón Reyes Bori en Madrid (España). (José Oliva / Europa Press)

Mientras buena parte de los ciudadanos optaban por prendas de abrigo más voluminosas para protegerse del frío, la soberana volvió a distanciarse de las tendencias más extendidas. En un momento en el que los plumíferos de todo tipo dominan escaparates, Letizia apostó por una prenda clásica: el abrigo de lana de corte tres cuartos. El modelo elegido, de color navy absoluto, solapa corta y botonadura frontal cruzada, no es una novedad en su vestidor, ya que ha sido visto en numerosas ocasiones anteriores. Su largo, por encima de la rodilla, refuerza una estética elegante y atemporal que se impone frente a la moda más efímera.

El ‘look’ de la reina Letizia sin bolso

El conjunto se completó con unos pantalones negros de corte tailoring, de pierna recta y tiro medio, una silueta versátil que encaja en cualquier cita institucional. Para protegerse del frío, la reina Letizia añadió una bufanda de grandes dimensiones en el mismo tono que el resto del look, reforzando la idea de un atuendo pensado para la jornada laboral. Lejos de buscar protagonismo, el conjunto parecía enviar un mensaje claro y funcional: “un día más en la oficina, pese a que nieve”.

La reina Letizia y el
La reina Letizia y el Presidente de la AECC, Ramón Reyes Bori en Madrid (España). (José Oliva / Europa Press)

En cuanto a los complementos, la reina consorte prescindió del bolso, algo habitual cuando necesita llevar su iPad. El calzado, en cambio, tuvo un papel destacado por su carácter práctico. En lugar de optar por tacones bajos, eligió un mocasín de estilo chunky, con suela gruesa y previsiblemente antideslizante, adecuado para desplazarse con seguridad en una ciudad afectada por la nieve.

En la parte superior, lució una chaqueta de tweed combinada con un jersey de punto de cuello turtle en color negro, una combinación clásica que recuerda a los códigos de casas históricas como Chanel. En los últimos días, la agenda de Letizia ha estado especialmente vinculada al mundo de la moda y la cultura. Ayer mismo recibió en el Palacio Real al equipo directivo de la 83ª edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid y a varios de los diseñadores participantes. De cara a mañana, está previsto que vuelva a aparecer en una reunión de trabajo con la Federación Española de Enfermedades Raras, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Todo apunta a que, una vez más, optará por un look de oficina, marcado por la sobriedad, los colores oscuros y un abrigo contundente, sin descartar alguno de sus últimos trajes acompañados de una bufanda de grandes dimensiones.

