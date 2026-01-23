España

La reina Letizia termina el luto sin dejar la sobriedad al dar una segunda vida al vestido de terciopelo azul marino de Felipe Varela

Tras su visita a Adamuz o su asistencia al entierro de Irene de Grecia, la monarca ha dado un poco de color a su vestuario

Guardar
La reina Letizia junto al
La reina Letizia junto al rey Felipe en la Recepción en el Palacio Real del Cuerpo Diplomático acreditado en España (José Oliva / Europa Press)

La reina Letizia lleva una semana muy dura por los actos que ha tenido que afrontar, que la han llevado a mantener un luto prolongado. Empezó el lunes con el funeral de la princesa Irene de Grecia en Atenas, para pasar después el martes en Adamuz y Córdoba en señal de apoyo a las víctimas del descarrilamiento. Su homenaje a las víctimas se mantuvo en Fitur el jueves y este viernes ha cerrado el luto en la Recepción en el Palacio Real del Cuerpo Diplomático acreditado en España.

De hecho, se trata de una de las citas más importantes para el armario de la monarca, en el que mantiene su propio protocolo: sin trajes ni cortes midi. Es un acto para el que suele llevar vestidos largos de gala, de la misma manera que la Pascua Militar, ambos actos siendo por la mañana. Es más, no es extraño verla reutilizar el mismo atuendo en los dos eventos de enero.

En cuanto al look de este año, ha escapado del negro y el luto, pero sin dejar de lado la sobriedad a la que se ve inclinada por las recientes tragedias. Para ello, ha rescatado de su armario un vestido de terciopelo azul de Felipe Varela, uno de sus grandes diseñadores de referencia. Volviendo a esa relación con el acto del 6 de enero, doña Letizia estrenó este vestido en la Pascua Militar de 2018.

El rey Felipe VI y la reina Letizia se han desplazado a Adamuz (Córdoba) para conocer de primera mano la situación tras el accidente ferroviario.

La segunda vuelta al vestido de la reina Letizia

Sin embargo, en esta ocasión ha cambiado de joyas y peinado para darle un toque completamente diferente. En la primera ocasión apostó por un moño, mientras que ahora llevaba el pelo suelto. Se trata de un vestido con cuello bobo, un frontal de botones y una falda tipo columna que cuenta con un elegante bordado de flores en el bajo. Además, el vestido se remata con un cinturón con hebilla cuadrada.

Es un evento al que la reina Letizia acostumbraba a iluminar con el color de sus atuendos, pero lleva tres años seguidos apostando por la sobriedad del azul marino, por lo que no es solo una cuestión relacionada con su reciente luto.

La reina Letizia junto al
La reina Letizia junto al rey Felipe en la Recepción en el Palacio Real del Cuerpo Diplomático acreditado en España (José Oliva / Europa Press)

Sus apuestas en 2025 y 2024

Doña Letizia volvió a captar la atención el año pasado, cuando eligió una camisa blanca de The 2nd Skin Co con mangas abullonadas, coordinada con una falda azul klein ajustada en la cintura y de gran vuelo de Atelier Aletheia. La combinación reforzó su preferencia por fórmulas clásicas y piezas con volumen en actos institucionales.

La reina Letizia junto al
La reina Letizia junto al rey Felipe en la Recepción en el Palacio Real del Cuerpo Diplomático acreditado en España (José Oliva / Europa Press)

En 2024, llevó un vestido que no le suele traer mucha suerte, por ser protagonista de pequeños imprevistos en cada una de sus apariciones. Estrenado en la Pascua Militar de 2022, la prenda, de autor aún desconocido, es de color azul navy con efecto ‘moiré’, botonadura forrada y lazada en la cintura.

En esa primera ocasión, el broche de perlas que lucía en el pecho cayó al suelo y el rey Felipe VI tuvo que ayudarla a recuperarlo. En la segunda vez que lució este diseño, una pulsera se deslizó al suelo durante el saludo, obligándola a inclinarse para recogerla.

Temas Relacionados

Reina LetiziaCasa Real EspañolaCasas RealesRealezaCasa Real EspañaCorazón y Estilo EspañaModa EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y

La reflexión de Julio Rodríguez, el adolescente de 16 años que participó junto a su amigo en las labores de rescate de Adamuz: “La vida puede cambiar en cuestión de segundos”

El joven fue de los primeros en llegar al lugar, siguiendo a los servicios de emergencia y guiado por los reclamos de auxilio: “Había mucha gente que salvar”

La reflexión de Julio Rodríguez,

La borrasca Ingrid obliga a restringir el tráfico por el estado de las carreteras: la patronal de supermercados alerta de desabastecimiento de alimentos

Nueve comunidades autónomas se encuentran este viernes en alerta por las nevadas, que se producirán en cotas bajas en amplias zonas del país

La borrasca Ingrid obliga a

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Conoce cuáles son las mejores

Miranda Rijnsburger vuela de urgencia a Punta Cana ante el delicado estado de Julio Iglesias

La mujer del cantante se desplaza desde Miami tras la llamada de los empleados de la villa del artista, preocupados por su ánimo y su salud en medio de la tormenta mediática

Miranda Rijnsburger vuela de urgencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo exige al Gobierno “respuestas”

Feijóo exige al Gobierno “respuestas” al accidente de Adamuz: “No más improvisaciones ni distracciones”

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: se reestablece por completo el servicio de Cercanías de Cataluña tras dos días suspendido

La Policía investiga una nueva filtración de datos personales de presidentes autonómicos y altos cargos de la administración

200 kilos de cocaína, un lugarteniente del histórico ‘Narco de Wikipedia’ y 8 miembros de un clan albanés: así ha sido la operación ‘Monterrey’ en Vigo

Absuelto el exdirector de Seguridad de Adif y condenado el maquinista del Alvia trece años después del descarrilamiento en Angrois que dejó 80 muertos y 143 heridos

ECONOMÍA

Conoce cuáles son las mejores

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Qué día se cobra la pensión de enero de 2026: fechas de pago de CaixaBank, Unicaja, BBVA, Santander, Sabadell y otros bancos

La tarifa de la luz en España para este 23 de enero

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 23 de enero

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions