La reina Letizia termina el luto sin dejar la sobriedad al dar una segunda vida al vestido de terciopelo azul marino de Felipe Varela

La reina Letizia junto al rey Felipe en la Recepción en el Palacio Real del Cuerpo Diplomático acreditado en España (José Oliva / Europa Press)

La reina Letizia lleva una semana muy dura por los actos que ha tenido que afrontar, que la han llevado a mantener un luto prolongado. Empezó el lunes con el funeral de la princesa Irene de Grecia en Atenas, para pasar después el martes en Adamuz y Córdoba en señal de apoyo a las víctimas del descarrilamiento. Su homenaje a las víctimas se mantuvo en Fitur el jueves y este viernes ha cerrado el luto en la Recepción en el Palacio Real del Cuerpo Diplomático acreditado en España.

De hecho, se trata de una de las citas más importantes para el armario de la monarca, en el que mantiene su propio protocolo: sin trajes ni cortes midi. Es un acto para el que suele llevar vestidos largos de gala, de la misma manera que la Pascua Militar, ambos actos siendo por la mañana. Es más, no es extraño verla reutilizar el mismo atuendo en los dos eventos de enero.

En cuanto al look de este año, ha escapado del negro y el luto, pero sin dejar de lado la sobriedad a la que se ve inclinada por las recientes tragedias. Para ello, ha rescatado de su armario un vestido de terciopelo azul de Felipe Varela, uno de sus grandes diseñadores de referencia. Volviendo a esa relación con el acto del 6 de enero, doña Letizia estrenó este vestido en la Pascua Militar de 2018.

El rey Felipe VI y la reina Letizia se han desplazado a Adamuz (Córdoba) para conocer de primera mano la situación tras el accidente ferroviario.

La segunda vuelta al vestido de la reina Letizia

Sin embargo, en esta ocasión ha cambiado de joyas y peinado para darle un toque completamente diferente. En la primera ocasión apostó por un moño, mientras que ahora llevaba el pelo suelto. Se trata de un vestido con cuello bobo, un frontal de botones y una falda tipo columna que cuenta con un elegante bordado de flores en el bajo. Además, el vestido se remata con un cinturón con hebilla cuadrada.

Es un evento al que la reina Letizia acostumbraba a iluminar con el color de sus atuendos, pero lleva tres años seguidos apostando por la sobriedad del azul marino, por lo que no es solo una cuestión relacionada con su reciente luto.

La reina Letizia junto al rey Felipe en la Recepción en el Palacio Real del Cuerpo Diplomático acreditado en España (José Oliva / Europa Press)

Sus apuestas en 2025 y 2024

Doña Letizia volvió a captar la atención el año pasado, cuando eligió una camisa blanca de The 2nd Skin Co con mangas abullonadas, coordinada con una falda azul klein ajustada en la cintura y de gran vuelo de Atelier Aletheia. La combinación reforzó su preferencia por fórmulas clásicas y piezas con volumen en actos institucionales.

La reina Letizia junto al rey Felipe en la Recepción en el Palacio Real del Cuerpo Diplomático acreditado en España (José Oliva / Europa Press)

En 2024, llevó un vestido que no le suele traer mucha suerte, por ser protagonista de pequeños imprevistos en cada una de sus apariciones. Estrenado en la Pascua Militar de 2022, la prenda, de autor aún desconocido, es de color azul navy con efecto ‘moiré’, botonadura forrada y lazada en la cintura.

En esa primera ocasión, el broche de perlas que lucía en el pecho cayó al suelo y el rey Felipe VI tuvo que ayudarla a recuperarlo. En la segunda vez que lució este diseño, una pulsera se deslizó al suelo durante el saludo, obligándola a inclinarse para recogerla.