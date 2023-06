Chris Hemsworth: “A veces quieres salir del molde, pero otras está bien encontrar una zona de confort. Es bueno para el público y para mí”

Chris Hemsworth en el programa 'El Hormiguero'. (Antrena 3) durante su visita de promoción a España de 'Tyler Rake 2'

Antes de hacerse con el papel de Thor era prácticamente un desconocido, menos en Autralia, donde había alcanzado el éxito gracias a una serie de televisión. Pero su fichaje por parte de Marvel dejó a todo el mundo sorprendido: ¿quién era ese actor rubio de ojos azules, enorme y mazado que iba a convertirse en el Dios del Trueno?

Ahora todo el mundo conoce a Chris Hemsworth, se ha ganado a pulso la popularidad y ha demostrado que nadie mejor que él podía interpretar ese papel procedente de la mitología nórdica y que simboliza la fuerza y va acompañado de su inseparable martillo.

El más solicitado de Los Vengadores

Se puso en su piel por primera vez en 2011, en la que se convertiría en la tercera película de un personaje independiente dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, después de Iron Man y Hulk. Thor, dirigida por Kenneth Brannagh era una ‘space opera’ casi shakespeariana que sentaría las bases del personaje. Después llegarían Los vengadores (2012), Thor: El mundo oscuro (2013), Vengadores: La era de Ultrón (2015), Thor: Ragnarok (2017), Vengadores: Infinity War (2018), Vengadores: Endgame (2018) y Thor: Love and Thunder (2022). En total, ha sido Thor en ocho ocasiones y ha tenido más películas en solitario que ningún otro de ‘vengadores’.

De gurú sexy en 'Malos tiempos en El Royale', de Drew Goddard

Thor le dio la fama, pero también es cierto que el nivel de exclusividad del personaje le ha mantenido siempre muy ocupado con él. Sin embargo, ha tenido tiempo de hacer otras cosas: participó en la película de terror de culto La cabaña en el bosque, de Drew Goddard, con el que repitió en Malos tiempos en El Royale; fue el cazador en Blancanieves y la leyenda del cazador; ha trabajado dos veces con Ron Howard, en la automovilística Rush y en la aventura marítima En el corazón del mar; con Michael Mann en Blackhat. Amenaza en la red; hizo un papel en el Cazafantasmas femenino y fue el nuevo Man in Black en Men In Black: International. No está nada mal.

Otro héroe de acción

Ahora, regresa con un nuevo personaje que parece destinado a tener su propia saga, Tyler Rake, de la que ha presentado en Madrid su segunda parte, que estará disponible en Netflix a partir del 16 de junio. En este segundo episodio encontraremos los mismos niveles de acción, pero también una mayor empatía con los personajes, y es que la misión de la que ahora se hará cargo Tyler Rake es la de salvar a su cuñada y a sus hijos de las garras de la familia de su marido, un gánster georgiano.

“Es un personaje que va por libre, por una parte tiene esa parte heroica, pero también tiene muchos defectos, y eso es algo que me atrajo, que no siempre hiciera lo correcto me hacía entenderlo mejor. Carga en sus espaldas mucha culpa y vergüenza y son cosas con las que todos podemos conectar. Así que me gusta mucho que sea peligroso, porque no sigue las reglas, pero también en muchas cuestiones vulnerable, son capas que hacen más interesante al personaje a la hora de interpretarlo”, cuenta Chris Hemsworth.

'Tyler Rake', con Chris Hemsworth (Netflix)

El actor reconoce que entre Thor y Thor ha intentado hacer cosas diferentes y sorprender al público, pero piensa que, al final, todo el mundo va a ver a Tom Cruise haciendo lo que mejor se le da hacer, así que tampoco supone para él una presión adicional tener que estar reinventándose todo el rato. “No es necesariamente malo tener una especie de zona de confort, ¿no? Puede que a veces desde el punto de vista personal me guste salir del molde, pero otras veces está bien encajar dentro de un contexto creativo. Es bueno para el público y es bueno para mí. Todo el mundo trata de encontrar su espacio y, en ese sentido, Thor me ha abierto muchas puertas”.

“No me canso de hacer películas de acción, es la verdad”, dice Chris Hemsworth

Por eso, seguirá siendo de nuevo un héroe de acción en lo próximo de George Miller tras su laureada Mad Max, en la que se contarían los orígenes del personaje de Furiosa que encarnó Charlize Theron, en esta ocasión en una versión juvenil por parte de Anya Taylor-Joy. “No me canso de hacer películas de acción, es la verdad y soy una persona muy atlética. Algunas son más grandes, otras más pequeñas, como Spiderhead, en la que hacía algo completamente distinto a mi registro habitual en este tipo de producciones. Y tanto en las películas de Marvel, como en Tyler Rake o Furiosa, hay un enorme trabajo a la hora de configurar la complejidad y la profundidad de los personajes. Eso no quiere decir que me gustaría, por ejemplo... hacer una película romántica”, sonríe. “Pero tampoco os creáis que me llegan cien guiones al día con diferentes registros”.

