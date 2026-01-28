Bella Hadid pone fin a su relación con Adan Banuelos tras dos años de relación: su nueva etapa tras su ruptura

Bella Hadid en una imagen de archivo (REUTERS/Benoit Tessier)

Bella Hadid se encuentra atravesando un momento personal delicado tras conocerse que ha puesto fin a la historia de amor que mantenía con Adan Banuelos tras dos años de relación. La modelo, reconocida a nivel internacional por su trayectoria en las pasarelas, ha tomado la decisión de zanjar su noviazgo con el jinete y continuar su vida por separado, según el programa Entertainment Tonight, de Paramount Streaming, y confirmado por la revista estadounidense People, que ha tenido acceso directo a una fuente cercana a la expareja.

Según recoge el citado medio norteamericano, el entorno más próximo de la modelo asegura que la joven de 29 años está afrontando esta nueva etapa con actitud positiva. “Bella está haciendo todo lo posible por mantenerse positiva y distraerse”, ha asegurado la fuente a Entertainment Tonight. Para sobrellevar la ruptura, Bella Hadid ha optado por centrarse en su día a día profesional y en su círculo más cercano. Tal y como apuntan desde su entorno, ha tratado de “mantenerse ocupada con el trabajo y pasando tiempo con sus amigos”, una estrategia que le está ayudando a evadirse tras la ruptura.

La noticia ha sorprendido especialmente a los allegados de la pareja, ya que la relación era considerada muy sólida. De hecho, quienes conocían de cerca a Bella Hadid y a Adan Banuelos no esperaban un desenlace de este tipo. “Era una relación muy seria”, indicaron las fuentes consultadas al ya citado medio, quienes añaden que el entorno esperaba antes una posible petición de matrimonio que el final del idilio. Sin embargo, por el momento, ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado públicamente ni ha dado detalles sobre los motivos que les han llevado a tomar esta decisión.

Así fue la historia de amor de Bella Hadid y Adan Banuelos

Los primeros indicios del romance entre la modelo y el jinete se remontan a 2023, cuando fueron vistos juntos en Fort Worth, Texas. A partir de ese momento comenzaron a surgir los rumores de una posible relación sentimental. No obstante, no fue hasta febrero de 2024 cuando ambos decidieron oficializar su historia de amor a través de las redes sociales, compartiendo imágenes juntos y confirmando así su vínculo ante sus seguidores.

Bella Hadid desfiló en el Victoria's Secret Fashion Show luego de ser internada en el hospital semanas atrás. . (REUTERS/Brendan McDermid)

Durante los dos años que duró la relación, Bella Hadid y Adan Banuelos no ocultaron su felicidad. Fueron fotografiados paseando por distintas ciudades y compartiendo momentos de ocio en entornos muy ligados a la naturaleza. Los animales y, especialmente, los caballos, ocuparon un lugar destacado en su vida en común, reflejando la gran pasión de Banuelos por el mundo ecuestre. Estas escenas contribuyeron a consolidar la imagen de una pareja unida y cómplice.

El apoyo mutuo fue una constante a lo largo de su historia. Hadid respaldó los proyectos profesionales de su entonces pareja, mientras que Banuelos estuvo presente en fechas señaladas para la modelo, como sus cumpleaños, que celebró durante el tiempo que duró su relación. A pesar de la atención mediática que siempre rodea a la top model, ambos mantuvieron un perfil relativamente discreto en lo referente a su vida privada.

Dedicado al mundo ecuestre y con raíces mexicanas

Mientras que Bella Hadid es mundialmente conocida por su exitosa carrera en el modelaje —especialmente por su paso por el desfile de Victoria’s Secret, donde debutó en 2016 como uno de los ángeles de la firma—, Adan Banuelos es una figura menos popular para el gran público. El jinete es un deportista dedicado por completo al mundo ecuestre y se encuentra plenamente centrado en su trayectoria profesional.

La relación de Bella Hadid y Adan Banuelos se originó por una pasión compartida por los caballos y el mundo ecuestre en Texas (IG)

En la actualidad reside en Weatherford, Texas, donde entrena y desarrolla su actividad deportiva. Es hijo del migrante mexicano Ascension Banuelos y de la estadounidense Tiffani Banuelos-Ray, un origen familiar que forma parte de su identidad personal y profesional. La carrera de Adan Banuelos está avalada por numerosos reconocimientos. A lo largo de su trayectoria ha sido distinguido con el título de Rider of the Year en los años 2018, 2020, 2021, 2022 y 2025, premios que lo han consolidado como una de las grandes figuras del rodeo en Estados Unidos. Su dedicación y constancia lo han situado como un referente en su disciplina, donde continúa compitiendo y entrenando en la actualidad.