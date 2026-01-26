España

Sandra Valero, la representante de Eurovisión Junior 2023, devastada por la muerte de su madre: “Por fin vas a estar en paz”

La cantante, de 14 años, ha compartido un mensaje desgarrador en sus redes sociales en el que despide de su madre

Guardar

Sandra Valero, la cantante que representó a España en Eurovisión Junior 2023 con su tema Loviu, ha vivido los días más difíciles de su corta vida tras la muerte de su madre, Nazha Azizi, a causa de un cáncer. La adolescente, de tan solo 14 años, ha compartido con sus seguidores un mensaje lleno de emoción: “Mami, gracias por cuidarme, por criarme de la mejor manera. No sabes lo muchísimo que te voy a echar de menos. Hoy por fin vas a estar en paz y a partir de ahora me vas a cuidar desde arriba con la iaia. Descansa en paz, mami”.

Sandra también ha publicado en sus redes algunas fotografías junto a su madre en los últimos momentos, acompañadas de la canción Ahora que te vas, de Christian Daniel, que habla de la despedida de un ser querido: “Hoy me despido sin querer decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos. Vete en silencio para no escuchar tu voz”, dice la letra. Una diós que ha conmovido a sus miles de seguidores, que se han volcado en mensajes de apoyo y cariño.

Publicación compartida por Sandra Valero
Publicación compartida por Sandra Valero en sus redes sociales. (Instagram @sandravalero_oficial)

El fallecimiento de Nazha ha generado una ola de solidaridad entre compañeros, amigos y artistas del panorama musical español. El locutor Tony Aguilar, entre otros, ha enviado su pésame públicamente: “Mi más sentido pésame a su hija Sandra Valero y familia. Un cariñoso abrazo a todos”. Además, el cantante José Otero y otros profesionales de Eurovisión han querido arropar a la joven, destacando la madurez con la que Sandra ha enfrentado un momento tan doloroso.

Además, desde la cuenta oficial de Eurovisión le escribían: “Te queremos mucho, Sandra”, mientras que su profesora de baile, Vicky Gómez, le dedicaba palabras llenas de consuelo: “Mi niña, cuánto lo siento. Te abrazo muy fuerte y te mando todo mi amor para ti y tu familia”.

El apoyo no se detuvo ahí. Desde la cuenta oficial del grupo Lérica le dejaban un mensaje cálido: “Un abrazo enorme, Sandra”. Otros mensajes recordaban la fuerza de su madre: “Tu mamá siempre ha sido una guerrera y ahora cuidará de vosotros junto a tu iaia desde el cielo. Lo siento mucho, un beso grande”, le escribían, mostrando la cercanía y el cariño que Sandra ha despertado en todos los que la conocen.

Una niña con un don para la música

Sandra nació en Benetússer, Valencia, en el seno de una familia de artistas, y desde muy pequeña ha mostrado su talento para la música. Comenzó a cantar con apenas 4años y, con solo 12 representaba a España en Eurovisión Junior, logrando una impresionante segunda posición en el certamen celebrado en Niza. Antes de este gran salto internacional, Sandra había participado en musicales como El Guardaespaldas y en concursos televisivos de gran audiencia como Idol Kids y La Voz Kids. Fue precisamente en este último donde cumplió uno de sus sueños: cantar junto a su ídolo Aitana, interpretando el tema Vas a quedarte en las audiciones a ciegas.

Sandra Valero en la presentación
Sandra Valero en la presentación de su canción para Eurovisión Junior, 'Loviu'. (RTVE)

A pesar de su éxito y reconocimiento desde muy pequeña, Sandra ha demostrado una madurez admirable al compartir su duelo públicamente. Sus mensajes reflejan no solo el dolor por la pérdida de su madre, sino también la capacidad de agradecer cada instante vivido y cada enseñanza recibida.

Temas Relacionados

CantantesFamosos EspañaGente EspañaEurovisión JuniorEspaña-noticiasCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

Quique Dacosta transforma su restaurante con dos estrellas Michelin: “El Poblet va a cambiar su nombre, del que voy huyendo desde hace mucho tiempo”

El restaurante valenciano va a cambiar por completo su propuesta y ahora se llamará Flores Raras, con la chef mexicana Carolina Álvarez como jefa de cocina

Quique Dacosta transforma su restaurante

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación

Alberto González Amador pide la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal al considerar su “incapacidad” por estar condenado de un delito doloso

La pareja de Isabel Díaz Ayuso solicita que se anule el decreto del pasado 23 de diciembre por el que la actual fiscal general, Teresa Peramato, aceptó el reingreso de su antecesor tras el visto bueno de la Inspección Fiscal

Alberto González Amador pide la

La Federación estatal LGTBI+ denuncia la persistencia de prácticas médicas no consentidas en las personas intersexuales

La organización busca “romper el silencio” y reclama la inclusión de las realidades intersex en la agenda social y política

La Federación estatal LGTBI+ denuncia

Ayuso anuncia una nueva rebaja del IRPF autonómico en Madrid a partir de 2027

La medida se ha comunicado durante un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Forum y se suma a un descuento similar aplicado en 2022

Ayuso anuncia una nueva rebaja
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alberto González Amador pide la

Alberto González Amador pide la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal al considerar su “incapacidad” por estar condenado de un delito doloso

Óscar Puente apunta a un ciberataque o sabotaje como hipótesis en la caída del servicio de Rodalies: “Todavía no sabemos qué ha pasado”

Despiden a un trabajador de Mercadona con 40 años de antigüedad por comerse una bolsa de snacks de un euro sin haberlo pagado: es procedente

El Ministerio de Transportes empieza a diseñar el equipamiento del nuevo gimnasio con sala de ‘fitness’ y clases de yoga y pilates para sus trabajadores

Las claves para entender el caso Madrid Network, la red con la que la Comunidad de Madrid presuntamente ‘hizo desaparecer’ un préstamo público de 80 millones de euros

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Ayuso anuncia una nueva rebaja del IRPF autonómico en Madrid a partir de 2027

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 26 enero

El Gobierno promete blindar al sector agrario español ante Mercosur: “El campo nunca va a ser una moneda de cambio”

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 26 de enero

DEPORTES

Un canguro provoca la caída

Un canguro provoca la caída de varios ciclistas tras colarse en el pelotón durante el Tour Down Under de Australia

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”