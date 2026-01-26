Sandra Valero, la representante de Eurovisión Junior 2023, devastada por la muerte de su madre: “Por fin vas a estar en paz”

Sandra Valero, la cantante que representó a España en Eurovisión Junior 2023 con su tema Loviu, ha vivido los días más difíciles de su corta vida tras la muerte de su madre, Nazha Azizi, a causa de un cáncer. La adolescente, de tan solo 14 años, ha compartido con sus seguidores un mensaje lleno de emoción: “Mami, gracias por cuidarme, por criarme de la mejor manera. No sabes lo muchísimo que te voy a echar de menos. Hoy por fin vas a estar en paz y a partir de ahora me vas a cuidar desde arriba con la iaia. Descansa en paz, mami”.

Sandra también ha publicado en sus redes algunas fotografías junto a su madre en los últimos momentos, acompañadas de la canción Ahora que te vas, de Christian Daniel, que habla de la despedida de un ser querido: “Hoy me despido sin querer decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos. Vete en silencio para no escuchar tu voz”, dice la letra. Una diós que ha conmovido a sus miles de seguidores, que se han volcado en mensajes de apoyo y cariño.

Publicación compartida por Sandra Valero en sus redes sociales. (Instagram @sandravalero_oficial)

El fallecimiento de Nazha ha generado una ola de solidaridad entre compañeros, amigos y artistas del panorama musical español. El locutor Tony Aguilar, entre otros, ha enviado su pésame públicamente: “Mi más sentido pésame a su hija Sandra Valero y familia. Un cariñoso abrazo a todos”. Además, el cantante José Otero y otros profesionales de Eurovisión han querido arropar a la joven, destacando la madurez con la que Sandra ha enfrentado un momento tan doloroso.

Además, desde la cuenta oficial de Eurovisión le escribían: “Te queremos mucho, Sandra”, mientras que su profesora de baile, Vicky Gómez, le dedicaba palabras llenas de consuelo: “Mi niña, cuánto lo siento. Te abrazo muy fuerte y te mando todo mi amor para ti y tu familia”.

El apoyo no se detuvo ahí. Desde la cuenta oficial del grupo Lérica le dejaban un mensaje cálido: “Un abrazo enorme, Sandra”. Otros mensajes recordaban la fuerza de su madre: “Tu mamá siempre ha sido una guerrera y ahora cuidará de vosotros junto a tu iaia desde el cielo. Lo siento mucho, un beso grande”, le escribían, mostrando la cercanía y el cariño que Sandra ha despertado en todos los que la conocen.

Una niña con un don para la música

Sandra nació en Benetússer, Valencia, en el seno de una familia de artistas, y desde muy pequeña ha mostrado su talento para la música. Comenzó a cantar con apenas 4años y, con solo 12 representaba a España en Eurovisión Junior, logrando una impresionante segunda posición en el certamen celebrado en Niza. Antes de este gran salto internacional, Sandra había participado en musicales como El Guardaespaldas y en concursos televisivos de gran audiencia como Idol Kids y La Voz Kids. Fue precisamente en este último donde cumplió uno de sus sueños: cantar junto a su ídolo Aitana, interpretando el tema Vas a quedarte en las audiciones a ciegas.

Sandra Valero en la presentación de su canción para Eurovisión Junior, 'Loviu'. (RTVE)

A pesar de su éxito y reconocimiento desde muy pequeña, Sandra ha demostrado una madurez admirable al compartir su duelo públicamente. Sus mensajes reflejan no solo el dolor por la pérdida de su madre, sino también la capacidad de agradecer cada instante vivido y cada enseñanza recibida.