Sandra Valero desvela sus planes de futuro tras hacer historia en Eurovisión Junior: ¿se presentará al Benidorm Fest?

Sandra Valero, representante de España en Eurovisión Junior 2023. (RTVE)

Sandra Valero ya está de vuelta de Niza tras haber conseguido el pasado domingo la mejor posición de España en Eurovisión Junior desde 2005. A su regreso a Madrid, la joven artista ha atendido a los medios para contar cómo ha vivido esta experiencia única que ha culminado en un histórico segundo puesto para España en el festival.

“Ha sido flipante, estoy muy contenta”, ha confesado la valenciana a Infobae España. Visiblemente cansada, aunque sin perder su energía y espontaneidad, Valero asegura que en Francia ha ocurrido “todo lo que esperaba”. Y es que su único objetivo en el concurso era “disfrutar, reírnos y pasarlo bien dentro y fuera de la actuación”.

Y ese afán por disfrutar de la experiencia sin ningún tipo de pretensiones es lo que le da a este segundo puesto un intenso sabor a victoria. Así lo afirma la propia cantante, que relata lo que pasaba por su mente durante los dos largos minutos que los presentadores se tomaron para desvelar cuántos puntos del televoto recibía Francia y, por tanto, si España era primera o segunda. “Yo pensaba ‘si quedamos primeros, perfectísimo, pero si quedamos segundos ya es como si hubiéramos ganado’. Quedar segundos ha sido superfuerte”, comenta.

🇪🇸 “I love you



Mon amour, je t’aime



Ti amo, eu amo-te"



Sandra Valero nos hace soñar con su canción “Loviu”. 🫶 #EurovisiónJuniorRTVE #JESC2023https://t.co/b5oHuAn5Hh pic.twitter.com/94MyjgGbW2 — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) November 26, 2023

Según ha desvelado en la rueda de prensa, lo más divertido de su experiencia en Niza ha sido “el hotel”. “Allí hemos jugado muchísimo”, explica, aunque también revela entre bromas que la comida fue “lo peor de lo peor”.

Más allá de la diversión, Sandra cuenta en esta entrevista que su paso por Eurovisión Junior ha conllevado “cuatro meses muy intensos” de trabajo, viajes y ensayos que ha tenido que compaginar con sus estudios de secundaria. Sin embargo, a sus 12 años es consciente del gran esfuerzo que exige dedicarse a la música y está dispuesta a afrontarlo: “Aitana está cada día en un sitio”, dice sobre la artista española, a quien define como uno de sus referentes.

Sobre sus planes de futuro tras escribir su nombre en la historia eurovisiva, la artista explica que le gustaría seguir participando en musicales y dedicándose a la música y el baile, además de continuar con sus estudios. Lo que no se plantea, por el momento, es presentarse al Benidorm Fest cuando tenga la edad mínima de 16 años para intentar representar a España en Eurovisión. “A lo mejor de mayor me lo vuelvo a pensar y me presento, pero de momento no. No lo veo necesario ya. Quedar segunda está muy bien”, ha aseverado.