Igualdad confirma el asesinato de una mujer en Málaga como el quinto crimen machista en lo que va de año

Coche de Policía Nacional. (Europa Press)

El Ministerio de Igualdad ha confirmado el asesinato por violencia de género de una mujer en la provincia de Málaga. La víctima, de 33 años, fue asesinada por su expareja el 24 de enero y tenía tres hijos menores de edad en común con el agresor. El departamento que dirige Ana Redondo también ha informado de que existían denuncias previas por violencia de género contra el acusado.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en 2026 asciende a cinco y a 1.348 desde 2003, año en que se comenzaron a recopilar estos datos en el país. Por otro lado, el número de menores huérfanos por violencia de género contra su madre se sitúa en cinco en lo que llevamos de año y en 509 desde 2013.

El agresor de este último crimen fue detenido en la mañana del pasado sábado tras entregarse en la prisión provincial de Málaga ubicada en la localidad vecina de Alhaurín de la Torre.

Tanto la ministra Redondo como la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su condena y rechazo ante este nuevo feminicidio y han trasladado su apoyo a los familiares y amistades de la víctima. Ambas piden a las instituciones, administraciones y a toda la sociedad que refuercen los esfuerzos para prevenir y evitar más muertes por violencia de género.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Tres de los cinco asesinatos se han producido en Andalucía

Andalucía concentra la mayoría de los crímenes machistas registrados en lo que va de 2026, con tres de los cinco casos confirmados. En 2025, esta comunidad también encabezó el listado nacional, al registrar 14 de los 48 asesinatos de mujeres por violencia de género contabilizados en todo el país.

** El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.