No tomes sandía si sufres de migrañas: un estudio demuestra que esta fruta desencadena los síntomas de la enfermedad neurológica crónica

La sandía es una de las frutas favoritas en España cuando llega el verano. De hecho, su popularidad ha hecho que, junto al melón, se haya detectado un aumento del 8,6% en su consumo entre junio de 2024 y mayo de 2025, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. No obstante, su presencia en la dieta se remonta a cinco milenios atrás, cuando los antiguos egipcios cosecharon esta fruta por primera vez y su cultivo se expandió hacia diferentes regiones.

En la actualidad, Egipto, China, Turquía, Estados Unidos e Irán encabezan la lista de los principales países productores de esta fruta antioxidante. Aunque generalmente se consume en los meses más calurosos por su poder refrescante, recientes investigaciones han revelado que su consumo también podría desencadenar migrañas en una proporción considerable de personas que padecen este trastorno neurológico.

Un estudio cualitativo publicado en 2021 analizó los efectos de diferentes alimentos vegetales en una cohorte de 3.935 pacientes con migraña y 1.163 con cefalea tensional. La investigación, titulada ‘Sandía y otros alimentos vegetales que provocan dolor de cabeza en pacientes con migraña’, identificó que cerca del 40% de los participantes con migraña experimentaron episodios de la enfermedad tras consumir ciertos vegetales. Entre ellos, la sandía fue responsable de provocar migrañas en el 29,5% de los casos documentados, situándose por encima de otras frutas como el maracuyá (3,73%), la naranja (2,01%) y la piña (1,52%).

Dolor de cabeza dos horas después de su consumo

La relación entre la sandía y la migraña ha sido objeto de más análisis. De hecho, un estudio de casos y controles de 2023, citado por Psychology Today, examinó a 38 voluntarios con migraña y 38 personas sin antecedentes en este trastorno. Según los resultados, el 24% de los individuos con migraña desarrollaron dolor de cabeza aproximadamente dos horas después de ingerir sandía. Además, en ambos grupos se detectó un incremento en los niveles de nitrito tras el consumo de la fruta, un compuesto que puede generar una infección urinaria.

Estos hallazgos han llevado a especialistas a examinar los mecanismos biológicos detrás de estos episodios y han encontrado a los alimentos capaces de desencadenar esta enfermedad. Normalmente, estos suelen inducir inflamación y vasodilatación en las arterias meníngeas, además de interferir con el metabolismo de la glucosa. Todos estos factores contribuyen al desarrollo de los síntomas característicos de la migraña.

Asimismo, los compuestos bioactivos presentes en la sandía, como los carotenoides, polifenoles y, especialmente, la citrulina, desempeñan un papel central en el desarrollo de la enfermedad. La citrulina se convierte en arginina, utilizada por el organismo para producir óxido nítrico, un potente vasodilatador. La vasodilatación de las arterias meníngeas está asociada directamente con la aparición de migrañas en personas susceptibles.

Beneficios de la sandía

A pesar de estos riesgos para quienes padecen migraña, la sandía aporta beneficios nutricionales para la población general. Compuesta en un 91% por agua, esta fruta contribuye a la hidratación, elemento clave para prevenir dolores de cabeza derivados de la deshidratación.

Además, el resto de su composición incluye carbohidratos, pequeñas cantidades de proteínas, grasas, fibra, minerales como el potasio, además de vitaminas A y B. De esta forma, quienes no presentan predisposición a la migraña, la citrulina actúa como antioxidante, favorece la circulación sanguínea, reduce la fatiga y puede mejorar la resistencia muscular.

Ante la dificultad de determinar con exactitud qué alimentos pueden desencadenar una crisis de migraña en cada persona, la American Migraine Foundation sugiere mantener un diario alimenticio. Esta organización recomienda registrar la ingesta diaria y los episodios de dolor para identificar posibles patrones.