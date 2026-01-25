España

Miguel Bosé planea su mudanza a Andorra: el artista inscribe a sus hijos en un nuevo centro y busca vivienda para “antes del verano”

El cantante de ‘Morenamía’ habría decidido comenzar una nueva vida más cerca de nuestro país y de los hijos de Nacho Palau, según reveló ‘Mamarrazis’ y ha confirmado ‘EL ESPAÑOL’

Foto: AP
Foto: AP

Miguel Bosé decidió dar un giro a su vida en 2014 y abandonar España, trasladándose a Panamá junto a su entonces pareja, el escultor Nacho Palau, y los cuatro hijos que compartían: Diego, Tadeo, Ivo y Telmo. Según informó el cantante, la decisión de mudarse a Centroamérica respondía a su necesidad de escapar de la presión mediática que sufría en nuestro país.

Cuatro años más tarde, en 2018, la familia volvió a hacer las maletas, pero no con destino a España. Miguel, Nacho y los niños se instalaron en Ciudad de México, donde encontraron un entorno más tranquilo y discreto. Tras la ruptura de la pareja, Palau regresó a España con sus hijos Ivo y Telmo, mientras que Bosé decidió permanecer en la capital mexicana, manteniendo su residencia lejos de su país natal y visitando España solo de forma esporádica, generalmente en verano.

La vida en México no estuvo exenta de sobresaltos. En agosto de 2023, el domicilio de Bosé fue asaltado por un grupo de diez delincuentes. Durante más de dos horas, ataron al cantante, a Diego y Tadeo y al personal de servicio, llevándose dinero, joyas y un vehículo. Aunque los responsables fueron detenidos meses después, aquel episodio marcó un punto de tensión para la familia. Sin embargo, Bosé decidió quedarse en México y continuar con su rutina familiar y profesional.

Miguel Bosé y Nacho Palau,
Miguel Bosé y Nacho Palau, en los tiempos felices de su relación. (EUROPA PRESS).

Ahora, casi tres años después del susto, el panorama cambia nuevamente. Miguel y sus hijos Diego y Tadeo se preparan para trasladarse a Andorra, según han informado medios como Mamarrazis y EL ESPAÑOL. Tal y como explica el diario, el cantante ya ha inscrito a los menores en uno de los centros educativos de más prestigio en el Principado, reconocido por su programa bilingüe y por ofrecer Bachillerato Internacional. Diego y Tadeo comenzarán sus clases en septiembre, mientras Bosé busca casa en las proximidades del colegio para establecer su residencia permanente.

Una fuente cercana al artista revela que la mudanza responde principalmente a un deseo familiar: acercar a los cuatro hermanos. Tras años de separación geográfica, los jóvenes podrán compartir más tiempo juntos. La relación entre Miguel y Nacho Palau, aunque marcada por conflictos mediáticos y judiciales tras la ruptura, se mantiene cordial en la actualidad, garantizando que los hijos puedan convivir de forma armoniosa.

Miguel Bosé vuelve a brillar
Miguel Bosé vuelve a brillar en Starlite Occient. (IMAGEN DE ARCHIVO).

Las ventajas de Andorra para Bosé

Además de la cercanía familiar, el cambio a Andorra ofrece ventajas de seguridad y económicas, teniendo en cuenta que el hijo de Lucía Bosé ha figurado alguna vez en la lista de morosos de Hacienda. El Principado es conocido por su baja presión fiscal, con un tipo máximo de IRPF del 10-15 % y un IVA reducido del 4 %, lo que contrasta con los tramos superiores al 45 % en España. Estas condiciones han convertido al país en un destino habitual para artistas, influencers y profesionales con rentas elevadas. Además, Bosé planea adquirir una propiedad, según el citado medio, para "antes del verano“ y establecerse con sus hijos, cumpliendo los requisitos para residencias activas o pasivas.

La elección de Andorra también responde a criterios de privacidad y estilo de vida. El entorno natural, la seguridad, la tranquilidad y la cercanía con España hacen del Principado un lugar ideal para que los jóvenes puedan desarrollarse con normalidad y lejos del foco mediático. Las actividades al aire libre, los deportes de nieve y un entorno seguro son elementos que pesan en la decisión del cantante.

