España

Nacho Palau rompe con su pareja, Jorge: los motivos de su ruptura y cómo han acabado

La relación ha terminado un año y medio después de que se conocieran en un concierto de Ricky Martin

Nacho Palau, en 'De viernes'.
Nacho Palau, en 'De viernes'. (Mediaset España)

Nacho Palau ha roto con su pareja, Jorge, el actor de profesión con el que había estado compartiendo su vida. “Ya no hay nada amoroso entre ellos”, son las palabras con las que El Mundo ha confirmado la noticia.

La relación comenzó en el verano de 2024, aunque iba a estar marcada por la distancia, puesto que el escultor vive en el municipio valenciano de Chelva y Jorge en Galicia. Además, ambos cuentan con hijos a los que cuidar en sus respectivos hogares. Se conocieron en un concierto de Ricky Martin y fue entonces cuando el nombre del actor comenzó a circular por la prensa. No obstante, esto supuso un primer distanciamiento, ya que Jorge no estaba acostumbrado a la presión mediática.

Desde hace unas semanas, han marcado una línea entre ellos y han quedado como amigos. Los dos pretenden seguir teniendo una buena relación para continuar haciendo alguna que otra quedada en familia cuando haya ocasión.

Kiko Rivera ha roto su silencio y ha hablado de los motivos que le llevaron a poner fin a su relación con la madre de sus hijas

La distancia geográfica entre Valencia y Galicia ha sido determinante a la hora de que la pareja tomase la decisión, pese a que se ha sumado a otros motivos. No obstante, el amor no lo ha podido todo y se han dado cuenta de que “no hay que forzar”.

La familia que crearon Nacho Palau y Jorge

Una fuente de su entorno cercano ha asegurado al citado medio que “han creado un vínculo bonito”. Es por ello que procurarán seguir hablando con frecuencia. De hecho, siguen comentándose mutuamente en redes sociales.

Por su parte, Palau parece estar viviendo un momento de tranquilidad y felicidad tras el varapalo que supuso su cáncer de pulmón. Es más, recientemente celebró el cumpleaños de sus dos hijos, Ivo y Telmo, que cumplieron 14 años el pasado 26 de octubre.

Nacho Palau retoma el contacto con Miguel Bosé

En octubre, Nacho Palau se sentó en el plató de ¡De Viernes! y contó que había retomado el contacto con Miguel Bosé después de dos años sin hablarse: “A finales de curso, uno de mis hijos se quejaba de dolor de rodilla. Lo llevamos al pediatra y estando en Mallorca con él la cosa se complica. Entonces me llama Miguel y me dice que el niño se siente mal y que se lo lleva a hacerle unas pruebas”.

“Me cuenta qué es lo que pasa, me facilita todo. Después de dos años, lo primero es susto, el oírlo como si no pasara nada, muchas emociones, después del programa que hice con unas declaraciones duras. No lo esperaba”, narró sobre su reencuentro telefónico, a partir del cual tuvieron que seguir en contacto a diario para hacer el seguimiento de su vástago.

La foto que compartió Nacho
La foto que compartió Nacho Palau en Instagram horas antes del inicio del juicio, y que acompañó con la frase "Hermanos por siempre" (@nachopalau)

Este verano los cuatro hijos de la expareja tuvieron la oportunidad de reencontrarse en Palma de Mallorca. Ivo y Telmo pudieron volver a ver a Diego y Tadeo, que viven con Bosé. Paola Dominguín sería una de las responsables de este acercamiento, según recoge El Español. La hermana de Bosé todavía mantiene una buena relación con su excuñado y su hija Alma se lleva muy bien con sus cuatro primos.

