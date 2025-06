Nacho Duato recuerda su romance con Miguel Bosé y desvela el motivo por el que llevan años sin hablarse

Nacho Duato, en 'Y ahora Sonsoles'. (Atresmedia)

Nacho Duato ha visitado este lunes el programa Y ahora Sonsoles para promocionar su regreso a Madrid, donde su compañía rescatará los espectáculos Liberté y Duende y estrenará Cantus, la nueva obra en la que el artista hace “un canto a la paz” en Gaza.

En su entrevista con Sonsoles Ónega, el coreógrafo ha repasado los capítulos más destacados de su biografía y su trayectoria profesional. Su discreta vida amorosa también ha formado parte de la charla, recordando sus dos parejas más conocidas que tuvo: Jesús Vázquez y Miguel Bosé.

“Fui el primero en salir del armario, luego salieron todos en fila”, ha bromeado Duato, que confiesa entre risas que “hace mucho” que no se acuesta con nadie.

"Estuve con Jesús Vázquez y traté de ayudarle, era el momento del caso Arny”, ha recordado el bailarín sobre su romance con el presentador gallego. “Es simpatiquísimo, pero discutíamos mucho”, dice sobre Jesús.

Según su relato, con Miguel Bosé tuvo el mismo problema que con Jesús, y es que pertenecían a “mundos muy distintos”. “Él canta en sitios enormes y gana un millón por concierto. Yo bailo para 1.000 personas, salgo y no me dicen guapo ni me chillan y me gano 2.000 euros”, ha explicado.

A pesar de que su relación fue breve, Miguel y Nacho mantuvieron el vínculo durante décadas y actualmente el bailarín sigue utilizando el mismo perfume que le regaló el cantante con apenas 18 años. Sin embargo, ha sorprendido al desvelar que actualmente no tiene contacto con Bosé: “Hace unos años que no hablamos, pero se arreglará”.

Según comenta, una de las razones de su distanciamiento es la ficción sobre la vida de Miguel Bosé que se estrenó en 2022. “No la he visto porque nunca me preguntaron si me parecía bien ni me pidieron permiso”, ha lamentado Duato. Y agrega: “Soy el único que salgo con mi propio nombre, no sale ningún otro”.

Otro de los motivos por los que el vínculo de amistad entre ellos se enfrió es, según el bailarín, la actitud de Miguel Bosé con respecto a la pandemia de Covid-19: “No me gustó el tema de la pandemia”, ha aseverado.

Críticas a Melody

Nacho Duato también ha abordado en su entrevista el polémico vídeo que le ha dedicado a Melody tras su paso por Eurovisión: “Querida Melody, eres maravillosa, tienes una voz preciosa y eres una mujer entrañable, pero si hubieses ganado, no te hubieses ido a tu casa una semana”, le dice en esa pieza publicada en sus redes.

El bailarín aseguraba en el vídeo que Esa diva “es una canción muy antigua” e invitaba a Melody a posicionarse políticamente: “Un genocidio es un genocidio y hay que decirlo”, sentenciaba.

En el plató de Antena 3, Duato ha insistido en su mensaje a la sevillana: “Ella es fenomenal, es una folclórica del siglo XXI, pero las folklóricas de los 70 se mojaban, Rocío Jurado dijo que era ‘pro gay’ en aquella España”.

“Hoy en día, con los conflictos que hay alrededor de Eurovisión, no puedes ir diciendo ‘soy una diva’. (...) Hablar de ti, de ti y de ti cuando estamos viviendo estos temas, no”, ha añadido, aseverando que “no es suficiente con que te crezcan los pechos, ponerte unas botas y maquillarte. Hay que crecer por dentro”.

Finalmente, ha invitado a Melody a hacer “un poco de introspección, de autocrítica y de pensar las cosas”, así como hablar de “problemas de hoy en día”.