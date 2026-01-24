Al menos siete heridos en un atropello múltiple en Gijón: ocurrió durante una carrera ilegal de coches

Policía Nacional, imagen de archivo. (Europa Press)

Al menos siete personas han resultado heridas en la madrugada de este sábado tras un atropello múltiple registrado en el polígono industrial de Somonte, Gijón, cuando un vehículo irrumpió fuera de la vía, según confirmó un portavoz del 112-Asturias a EFE.

El accidente ocurrió durante una carrera ilegal de coches, instancia en la que un BMW blanco manejado por un joven de 19 años se descontroló, embistió una señal de tráfico y emprendió la huida del lugar. La Policía Local logró localizar el automóvil más tarde, de acuerdo con información adelantada por el diario El Comercio.

La Guardia Civil ha detenido al joven, que llevaba solo cuatro meses con el carnet de conducir. El incidente se saldó con tres personas heridas graves y seis leves, que han sido trasladadas al hospital de Cabueñes. El conductor del turismo resultó ileso y su acompañante sufrió heridas leves. El detenido, vecino de Gijón, ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas y se le considera autor de un delito de conducción temeraria y nueve de lesiones por imprudencia grave.

En las tareas de asistencia y control intervinieron Bomberos, Guardia Civil de Tráfico y varias ambulancias, que trabajaron para atender a los heridos y asegurar la zona.

Carreras ilegales en España

Las carreras clandestinas en España son inusuales, pero de vez en cuando saltan a las noticias. El año pasado, por ejemplo, la difusión en redes sociales de un vídeo que mostraba una carrera ilegal de coches en la M-45, en Madrid, condujo a la detención de tres jóvenes por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Las imágenes que se hicieron virales correspondían a la madrugada del 21 de enero, en torno a la 01:45 horas. En los vídeos se observaba cómo dos coches de gran cilindrada, ambos de color blanco, circulaban a gran velocidad y en paralelo, compitiendo en lo que aparenta ser una carrera organizada entre los kilómetros 17 y 11 de la carretera M-45, dentro del término municipal de Madrid. Un tercer turismo —que también avanzaba en paralelo— bloqueaba la vía y servía de plataforma para grabar la secuencia difundida en redes sociales.

Una DGT a medio gas porque el 55% de las plazas de sus funcionarios de oficina están vacantes: los trámites de Ibiza los tienen que hacer en Burgos.

El Instituto Armado ha señalado que, además del riesgo inherente de esta práctica, uno de los principales alicientes de las carreras ilegales es la realización de apuestas —igualmente irregulares— entre quienes participan. Este tipo de conducción en carreteras abiertas representa un peligro no solo para los involucrados, sino también para el resto de usuarios que transitan por la vía, ha advertido la Guardia Civil.

*Con información de EFE