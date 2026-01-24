España

Al menos siete heridos en un atropello múltiple en Gijón: ocurrió durante una carrera ilegal de coches

Un vehículo se salió de la vía y arrolló a varios de los asistentes. El conductor ha sido detenido

Guardar
Policía Nacional, imagen de archivo.
Policía Nacional, imagen de archivo. (Europa Press)

Al menos siete personas han resultado heridas en la madrugada de este sábado tras un atropello múltiple registrado en el polígono industrial de Somonte, Gijón, cuando un vehículo irrumpió fuera de la vía, según confirmó un portavoz del 112-Asturias a EFE.

El accidente ocurrió durante una carrera ilegal de coches, instancia en la que un BMW blanco manejado por un joven de 19 años se descontroló, embistió una señal de tráfico y emprendió la huida del lugar. La Policía Local logró localizar el automóvil más tarde, de acuerdo con información adelantada por el diario El Comercio.

La Guardia Civil ha detenido al joven, que llevaba solo cuatro meses con el carnet de conducir. El incidente se saldó con tres personas heridas graves y seis leves, que han sido trasladadas al hospital de Cabueñes. El conductor del turismo resultó ileso y su acompañante sufrió heridas leves. El detenido, vecino de Gijón, ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas y se le considera autor de un delito de conducción temeraria y nueve de lesiones por imprudencia grave.

En las tareas de asistencia y control intervinieron Bomberos, Guardia Civil de Tráfico y varias ambulancias, que trabajaron para atender a los heridos y asegurar la zona.

Carreras ilegales en España

Las carreras clandestinas en España son inusuales, pero de vez en cuando saltan a las noticias. El año pasado, por ejemplo, la difusión en redes sociales de un vídeo que mostraba una carrera ilegal de coches en la M-45, en Madrid, condujo a la detención de tres jóvenes por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Las imágenes que se hicieron virales correspondían a la madrugada del 21 de enero, en torno a la 01:45 horas. En los vídeos se observaba cómo dos coches de gran cilindrada, ambos de color blanco, circulaban a gran velocidad y en paralelo, compitiendo en lo que aparenta ser una carrera organizada entre los kilómetros 17 y 11 de la carretera M-45, dentro del término municipal de Madrid. Un tercer turismo —que también avanzaba en paralelo— bloqueaba la vía y servía de plataforma para grabar la secuencia difundida en redes sociales.

Una DGT a medio gas porque el 55% de las plazas de sus funcionarios de oficina están vacantes: los trámites de Ibiza los tienen que hacer en Burgos.

El Instituto Armado ha señalado que, además del riesgo inherente de esta práctica, uno de los principales alicientes de las carreras ilegales es la realización de apuestas —igualmente irregulares— entre quienes participan. Este tipo de conducción en carreteras abiertas representa un peligro no solo para los involucrados, sino también para el resto de usuarios que transitan por la vía, ha advertido la Guardia Civil.

*Con información de EFE

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaCochesAccidentes de Tráfico EspañaDGTEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Quién es Manu Pascual, el joven que aspira a ganar el mayor bote de ‘Pasapalabra’: de su formación profesional a su gran sueño

No es la primera vez que el concursante de 29 años está a punto de conseguir el bote millonario del espacio presentado por Roberto Leal

Quién es Manu Pascual, el

Todas las comunidades en alerta este sábado: la borrasca Ingrid golpea España con más nieve, frío y olas de más de ocho metros

Las nevadas volverán a producirse en cotas bajas, por lo que se podrá ver afectada la movilidad por carretera

Todas las comunidades en alerta

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: el servicio en Cataluña está “afectado” por revisiones a la infraestructura

El servicio en toda Cataluña vuelve a estar suspendido durante este sábado

Última hora de los accidentes

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación

Embalses España sábado 24 de enero: reserva de agua subió 0,34 %

La reserva de agua en el país subió en un 0,34 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

Embalses España sábado 24 de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: el servicio en Cataluña está “afectado” por revisiones a la infraestructura

Rusia aumenta la presencia de sus buques en el Estrecho de Gibraltar ante la impotencia española: “Es un paso internacional”

ADIF, con 13.429 empleados, tiene que contratar a una empresa privada para sacar los visados del personal que va a Arabia Saudí a trabajar en el AVE

Prisión provisional sin fianza para el entrenador de fútbol base de Badajoz acusado de captar menores con fines pornográficos

¿Hacia dónde va el caso Julio Iglesias? Las dos denunciantes aseguran que “seguirán luchando”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Controlador aéreo: las oposiciones mejor pagadas y cómo llegar a ellas

El gasto en mantenimiento de la red ferroviaria aumenta un 60% en ocho años y los accidentes graves caen un 10%

Números ganadores del Super Once del 23 enero

La energía solar en los tejados podría cubrir el 40% de la demanda eléctrica de la Unión Europea

DEPORTES

Carles Coll, el nadador que

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga