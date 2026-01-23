Agencias

Un herido grave tras salirse de la vía y dar varias vueltas de campana en Parla (Madrid)

Guardar

Un hombre de 30 años ha resultado herido grave este viernes tras un accidente de tráfico en la carretera M-410, en el término municipal madrileño de Parla, después de que el turismo que conducía se saliera de la vía y diera varias vueltas de campana.

Según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112, la primera llamada al centro de emergencias se ha recibido poco antes de las 5.30 horas de la madrugada, a la altura del kilómetro 10,200, alertando de un accidente con un vehículo implicado en esta vía.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, sanitarios del SUMMA 112 y agentes de la Guardia Civil. A su llegada, los servicios de emergencia han comprobado que se trataba de un turismo que había salido de la vía y había volcado, quedando atrapado su conductor y único ocupante.

Los bomberos han procedido a la excarcelación del herido, que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y dificultad respiratoria. Tras ser atendido por los sanitarios del SUMMA 112, ha sido intubado y trasladado en estado grave al Hospital 12 de Octubre.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el accidente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

HRW pide respeto para derechos de la población expulsada de Chagos tras polémica de Trump

Infobae

El papa pide rezar por la paz en un momento en el que "la guerra vuelve a estar de moda"

Infobae

Europol desmantela 24 laboratorios en la UE en su mayor operación contra drogas sintéticas

Infobae

Las OPAs de Valladolid se unen a las tractoradas del 29 de enero con una protesta en contra del acuerdo con Mercosur

Agricultores de Valladolid harán una movilización en toda la provincia el 29 de enero para intentar frenar el pacto entre la Unión Europea y Mercosur, afirman que está en riesgo la supervivencia de su sector según los convocantes

Las OPAs de Valladolid se

La Policía investiga la filtración de datos de cargos de Transportes señalados como culpables por un hacker

Expertos de la Comisaría General de Información buscan al pirata informático que difundió información confidencial sobre altos funcionarios tras el accidente ferroviario en Adamuz, mientras aumenta la preocupación por el alcance de las filtraciones en la administración pública

La Policía investiga la filtración