Un herido grave tras salirse de la vía y dar varias vueltas de campana en Parla (Madrid)

Un hombre de 30 años ha resultado herido grave este viernes tras un accidente de tráfico en la carretera M-410, en el término municipal madrileño de Parla, después de que el turismo que conducía se saliera de la vía y diera varias vueltas de campana.

Según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112, la primera llamada al centro de emergencias se ha recibido poco antes de las 5.30 horas de la madrugada, a la altura del kilómetro 10,200, alertando de un accidente con un vehículo implicado en esta vía.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, sanitarios del SUMMA 112 y agentes de la Guardia Civil. A su llegada, los servicios de emergencia han comprobado que se trataba de un turismo que había salido de la vía y había volcado, quedando atrapado su conductor y único ocupante.

Los bomberos han procedido a la excarcelación del herido, que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo y dificultad respiratoria. Tras ser atendido por los sanitarios del SUMMA 112, ha sido intubado y trasladado en estado grave al Hospital 12 de Octubre.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el accidente.