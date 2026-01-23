La reflexión de Julio Rodríguez, el adolescente de 16 años que participó junto a su amigo en las labores de rescate de Adamuz: “La vida puede cambiar en cuestión de segundos”

La reflexión de Julio Rodríguez, el adolescente de 16 años que participó junto a su amigo en las labores de rescate de Adamuz (Montaje Infobae)

Este domingo, el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) dejó 45 muertos y 292 heridos tras el descarrilamiento de un tren Iryo que impactó contra un Alvia como consecuencia de su salida de la vía. Julio Rodríguez, un adolescente local que el sábado cumplió 16 años, volvía a casa junto a su madre y un amigo desde su pueblo, habiendo pasado el día pescando en el pantano de Iznájar.

Fue de los primeros en llegar al lugar del accidente, guiado por los servicios de emergencia y los reclamos de auxilio que llegaban desde los trenes. Su madre no quería que presenciase aquello, una imagen sin duda terrible, pero tanto él como su amigo insistieron en acercarse.

Julio y su amigo se movían “guiados por instinto”

El adolescente ha compartido su relato a través de sus redes sociales y, según ha contado, en un principio no comprendieron la magnitud del suceso, pero tras seguir a los agentes, se encontraron ante la escena de caos, con voces de desesperación y personas que deambulaban desorientadas. “Se subió un guardia civil a lo alto del Iryo y con su linterna enfocó más lejos. Fue siguiendo el rastro de maletas y vio a dos personas caminando hacia donde estábamos y, pues, se pusieron todos en alerta”, relató. Fue entonces cuando supieron que había otro tren, el Alvia, en condiciones más críticas, y se dispusieron sin dudarlo a ayudar.

Se acercaron al lugar. Les dio, cuenta “por mirar a la derecha, y nos encontramos con lo que a nadie le hubiera gustado ver. Imágenes muy duras, muy impactantes”, dice sin querer explicitar lo que vio. Pese a todo, los dos adolescentes siguieron corriendo “porque había mucha gente que salvar”.

Decenas de muertos en el accidente de dos trenes, un Iryo y uno de Renfe, en la localidad cordobesa de Adamuz, por causas que ya se investigan.

Fue entonces cuando encontraron a José Manuel, un joven de 21 años a quien ayudaron a salir del tren. “Estaba agachado y más o menos no se podía mover, y nosotros desde fuera lo cogimos y lo sacamos, lo sentamos, lo tranquilizamos y bueno, se quedó mi amigo con él un rato sentado”.

Al rato encontraron a Guillermo, un niño de 10 años, a quien consiguieron evacuar con ayuda de la policía. “Solo tenía la ceja herida”, recuerda Julio. Se quedó la policía con el menor, y Julio volvió con José Manuel para acompañarle al puesto de servicios sanitarios, ya que los vehículos no podían acceder al área. Julio y su amigo hicieron ese trayecto, de “800 metros de ida y de vuelta”, al menos “seis veces, y nunca nos paramos a pensar si estábamos cansados”, sino que, según recuerda, se movían guiados “por instinto”, porque sentían “la necesidad de ayudar a esas personas”.

A los pocos días, el adolescente ha compartido una reflexión personal sobre lo vivido. Estaba ya “agobiado de tantas entrevistas”, al tiempo que recordaba “imágenes bastante duras” de lo vivido el domingo. “Lo que más me quedé de esta situación y lo que os quiero decir es que disfrutéis cada momento, porque la vida puede cambiar en cuestión de segundos”, expresa Julio, recordando cómo ellos volvían “de pescar, de un día de muchas risas y muchos momentos bonitos”. “Fue el momento de llegar al pueblo, ver eso y salir detrás de los policías y bomberos y encontrarnos con ese caos que no nos imaginábamos en la vida”.