España

La reflexión de Julio Rodríguez, el adolescente de 16 años que participó junto a su amigo en las labores de rescate de Adamuz: “La vida puede cambiar en cuestión de segundos”

El joven fue de los primeros en llegar al lugar, siguiendo a los servicios de emergencia y guiado por los reclamos de auxilio: “Había mucha gente que salvar”

Guardar
La reflexión de Julio Rodríguez,
La reflexión de Julio Rodríguez, el adolescente de 16 años que participó junto a su amigo en las labores de rescate de Adamuz (Montaje Infobae)

Este domingo, el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) dejó 45 muertos y 292 heridos tras el descarrilamiento de un tren Iryo que impactó contra un Alvia como consecuencia de su salida de la vía. Julio Rodríguez, un adolescente local que el sábado cumplió 16 años, volvía a casa junto a su madre y un amigo desde su pueblo, habiendo pasado el día pescando en el pantano de Iznájar.

Fue de los primeros en llegar al lugar del accidente, guiado por los servicios de emergencia y los reclamos de auxilio que llegaban desde los trenes. Su madre no quería que presenciase aquello, una imagen sin duda terrible, pero tanto él como su amigo insistieron en acercarse.

Julio y su amigo se movían “guiados por instinto”

El adolescente ha compartido su relato a través de sus redes sociales y, según ha contado, en un principio no comprendieron la magnitud del suceso, pero tras seguir a los agentes, se encontraron ante la escena de caos, con voces de desesperación y personas que deambulaban desorientadas. “Se subió un guardia civil a lo alto del Iryo y con su linterna enfocó más lejos. Fue siguiendo el rastro de maletas y vio a dos personas caminando hacia donde estábamos y, pues, se pusieron todos en alerta”, relató. Fue entonces cuando supieron que había otro tren, el Alvia, en condiciones más críticas, y se dispusieron sin dudarlo a ayudar.

Se acercaron al lugar. Les dio, cuenta “por mirar a la derecha, y nos encontramos con lo que a nadie le hubiera gustado ver. Imágenes muy duras, muy impactantes”, dice sin querer explicitar lo que vio. Pese a todo, los dos adolescentes siguieron corriendo “porque había mucha gente que salvar”.

Decenas de muertos en el accidente de dos trenes, un Iryo y uno de Renfe, en la localidad cordobesa de Adamuz, por causas que ya se investigan.

Fue entonces cuando encontraron a José Manuel, un joven de 21 años a quien ayudaron a salir del tren. “Estaba agachado y más o menos no se podía mover, y nosotros desde fuera lo cogimos y lo sacamos, lo sentamos, lo tranquilizamos y bueno, se quedó mi amigo con él un rato sentado”.

Al rato encontraron a Guillermo, un niño de 10 años, a quien consiguieron evacuar con ayuda de la policía. “Solo tenía la ceja herida”, recuerda Julio. Se quedó la policía con el menor, y Julio volvió con José Manuel para acompañarle al puesto de servicios sanitarios, ya que los vehículos no podían acceder al área. Julio y su amigo hicieron ese trayecto, de “800 metros de ida y de vuelta”, al menos “seis veces, y nunca nos paramos a pensar si estábamos cansados”, sino que, según recuerda, se movían guiados “por instinto”, porque sentían “la necesidad de ayudar a esas personas”.

A los pocos días, el adolescente ha compartido una reflexión personal sobre lo vivido. Estaba ya “agobiado de tantas entrevistas”, al tiempo que recordaba “imágenes bastante duras” de lo vivido el domingo. “Lo que más me quedé de esta situación y lo que os quiero decir es que disfrutéis cada momento, porque la vida puede cambiar en cuestión de segundos”, expresa Julio, recordando cómo ellos volvían “de pescar, de un día de muchas risas y muchos momentos bonitos”. “Fue el momento de llegar al pueblo, ver eso y salir detrás de los policías y bomberos y encontrarnos con ese caos que no nos imaginábamos en la vida”.

Temas Relacionados

Descarrilamiento trenes AdamuzCórdobaTrenesAccidenteEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La borrasca Ingrid obliga a restringir el tráfico por el estado de las carreteras: la patronal de supermercados alerta de desabastecimiento de alimentos

Nueve comunidades autónomas se encuentran este viernes en alerta por las nevadas, que se producirán en cotas bajas en amplias zonas del país

La borrasca Ingrid obliga a

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Conoce cuáles son las mejores

Miranda Rijnsburger vuela de urgencia a Punta Cana ante el delicado estado de Julio Iglesias

La mujer del cantante se desplaza desde Miami tras la llamada de los empleados de la villa del artista, preocupados por su ánimo y su salud en medio de la tormenta mediática

Miranda Rijnsburger vuela de urgencia

La desconfianza hacia el otro “es el nuevo instinto” del ser humano: el 70% de la población se muestra reacia a confiar en el otro

Solo el 32% de las personas cree que la próxima generación vivirá mejor

La desconfianza hacia el otro

Este es el efecto que tienen los juegos de mesa en el cerebro de los niños de menos de 7 años

Un estudio de la Universidad de Oregón ha compartido los beneficios de los juegos de mesa en el desarrollo cognitivo

Este es el efecto que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo exige al Gobierno “respuestas”

Feijóo exige al Gobierno “respuestas” al accidente de Adamuz: “No más improvisaciones ni distracciones”

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies: se reestablece por completo el servicio de Cercanías de Cataluña tras dos días suspendido

La Policía investiga una nueva filtración de datos personales de presidentes autonómicos y altos cargos de la administración

200 kilos de cocaína, un lugarteniente del histórico ‘Narco de Wikipedia’ y 8 miembros de un clan albanés: así ha sido la operación ‘Monterrey’ en Vigo

Absuelto el exdirector de Seguridad de Adif y condenado el maquinista del Alvia trece años después del descarrilamiento en Angrois que dejó 80 muertos y 143 heridos

ECONOMÍA

Conoce cuáles son las mejores

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Qué día se cobra la pensión de enero de 2026: fechas de pago de CaixaBank, Unicaja, BBVA, Santander, Sabadell y otros bancos

La tarifa de la luz en España para este 23 de enero

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 23 de enero

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions