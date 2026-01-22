La CIAF denunció en 2024 la “falta de cultura de seguridad” en el sector tras un descarrilamiento que se produjo en un tramo de vía sobre el cual un maquinista acababa de advertir

Spanish Civil Guards and forestry agents line up to inspect the crash site as removal works continue following the deadly derailment of two high-speed trains near Adamuz, in Cordoba, Spain, January 22, 2026. REUTERS/Susana Vera

El 29 de octubre de 2024, durante la dana, se produjo el descarrilamiento de un tren AVE en el municipio de Álora (Málaga), en la línea entre Madrid y Andalucía. El accidente tuvo lugar a las 12.08 horas, cuando un desprendimiento de tierras provocado por las precipitaciones invadió las vías y provocó que el tren saliera de la vía en el punto kilométrico 124. No se registraron daños personales. Una hora después, Adif comunicó lo sucedido: “Por una incidencia provocada por las intensas lluvias, un tren de alta velocidad Málaga-Madrid ha sufrido la salida de la vía de un bogie de la cabina delantera a su paso por Álora. No hay daños personales. Los viajeros serán transbordados a otra composición enviada desde Málaga”.

Una “falta de cultura de seguridad” en el sector ferroviario

Según la última memoria anual de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), en la que se resumen todas las incidencias ferroviarias de 2024, el maquinista de un tren que había pasado por ese mismo punto antes del descarrilamiento, otro AVE de Renfe en el trayecto Málaga-Madrid, ya había avisado de la presencia de un bache. El responsable de circulación, tras consultar con el maquinista, optó por limitar la velocidad a 200 kilómetros por hora en ese tramo, aunque la medida no evitó el descarrilamiento del siguiente tren, ya que el bache se agravó por la acumulación de tierra.

La CIAF recoge en su informe: “El pleno de la CIAF señala la falta de cultura de seguridad evidenciada por la decisión de, sin verificar la causa del bache, sino simplemente reduciendo la velocidad de paso de una forma arbitraria, sin respaldo procedimental, y a un nivel (200 km/h) aún demasiado elevado para poder comprobar con seguridad qué es lo que sucede en la vía”.

La memoria también analiza otro descarrilamiento ocurrido en 2024 en Cáceres, en un punto de la red donde ya se había producido un incidente similar en 2023 y donde “se constataron defectos en la vía, con parámetros ‘fuera de tolerancia’”. En este sentido, la comisión recomienda: “El pleno de la CIAF pone de manifiesto la necesidad de efectuar la reparación de los defectos en la vía, de manera que se elimine el riesgo de descarrilamiento por esta causa, y en cualquier caso, la adopción de medidas de gestión que eviten o mitiguen el riesgo”.

De las 8 recomendaciones que realizó la CIAF en 2018, solo 4 se habían cumplido en 2024

La CIAF instó en su día a Adif a que en las licitaciones para la contratación de empresas privadas encargadas del mantenimiento “se establezcan condiciones y requisitos específicos de seguridad y sus mecanismos de supervisión, así como garantizar la coordinación con otros contratistas y con el resto de la organización de Adif”, lo que motivó la adopción de tres medidas en la empresa pública.

El informe también detalla el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la comisión. De las ocho recomendaciones formuladas en 2018, a junio de 2024 solo se habían cumplido cuatro. En 2021, de las 23 emitidas, solo se cumplió el 17 %. La organización explica que esto no quiere decir necesariamente que no se hayan tomado las medidas necesarias, sino que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria no había notificado aún su cumplimiento.