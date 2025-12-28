España

Asha, concursante del Benidorm Fest 2026: “Para qué ir a Eurovisión si la votación no es justa, ya no es si hay guerra o no”

La participante del certamen alicantino ha hablado con ‘Infobae’ sobre su opinión de la salida de España de Eurovisión y su canción ‘Turista’

Asha una de los concursante del Benidorm Fest 2026 habla con Infobae

El Benidorm Fest 2026 afrontará un gran reto al no contar con su característico cebo de ser la preselección de Eurovisión. Sin embargo, RTVE ya ha presentado las 18 canciones que optan a ganar el concurso alicantino, ya independiente a lo eurovisivo. Entre esas canciones está Turista de Asha, una artista de origen marroquí que ha compuesto canciones para Becky G, Dana Paola o Lola Índigo y a la que Infobae ha podido entrevistar.

“A mí sí que me hubiera gustado cantar en frente de un público que proviene de sitios diferentes”, ha explicado Asha, que ya no podrá optar a representar a España en Eurovisión al menos este año. Eso sí, visualizarse en el festival europeo le daba “un vértigo bonito”: “Nunca he cantado en frente de tanta gente en Eurovisión”.

De hecho, su canción estaba lista para contentar a un público internacional al mezclar español, inglés, francés y hasta darija, un dialecto marroquí del árabe: “Mi sueño en la industria musical es tener una canción mía que suene en radios de países diferentes”.

Asha, concursante del Benidorm Fest
Asha, concursante del Benidorm Fest 2026 (Infobae)

Asha opina sobre Eurovisión

Por su parte, Asha no duda en posicionarse en el conflicto que envuelve a Eurovisión: “Desde mi punto de vista, Rusia está en guerra y se quita, pero Israel está en guerra y no se quita... Hay que jugar en igualdad de condiciones. El cantante ruso, el pobre, ¿qué ha hecho? Igual que el cantante de Israel, no ha hecho nada".

Es más el tema de la votación, sí que se ha notado que no era transparente el año pasado y eso se podía ver", ha añadido la artista. “Cuando ya empiezas a poner política con música... Por favor, ¿por qué están estropeando un festival con cosas políticas? Que dejen a la gente cantar y ya está“, ha mostrado su opinión.

“Para mí las inglesas lo hicieron muy bien y, por Brexit, ¿las pones casi al final? Y Melody cantaba mejor que muchos también la pones al final", ha explicado sobre lo que sintió al ver el festival en 2025. “Entiendo la posición de España, para qué hacer algo si la votación no es justa, ya no es si hay guerra o no, sino la votación”, ha zanjado sobre el tema.

Asha una de los concursante del Benidorm Fest 2026 habla con Infobae sobre la participación de España en Eurovisión y su polémica con Lola Índigo

La acogida de ‘Turista’

Pese a todo, los eurofans siguen mostrando su cariño a los concursantes del Benidorm Fest: “Tengo hasta una página de fans que no sé de quién es pero me hace mucha ilusión y hay mucho amor por la música y los concursante”. “Siento que es importante tener un festival y una plataforma que impulse lo que son las canciones”, ha roto una lanza a favor del certamen.

“Yo nunca me espero nada, yo no sabía que el día del lanzamiento de esta canción iba a ser así, porque la escribí hace tres años sin pensar en nada. Nunca en mi vida habría pensado que se lanzaría junto a otras 18 canciones en directo y salir en Callao”, ha narrado el proceso desde el inicio del tema hasta su lanzamiento.

El oscuro mundo de la composición

Como compositora, Asha aplaude que este año el premio no irá solo al artista, sino también a los compositores, que podrán llevarse 50.000 euros. “En España y en el mundo no está bien valorado el trabajo de compositor, porque no cobra sus horas de trabajo cuando va al estudio”, ha explicado. “Puedes estar tres años durmiendo en un sofá, que eso pasa muchísimo en Los Ángeles, hasta que un día te toca la lotería, has escrito 200 canciones y una sale”, ha visibilizado la realidad de la profesión.

Asha, concursante del Benidorm Fest
Asha, concursante del Benidorm Fest 2026 (Infobae)

En este contexto, llegó a tener un malentendido con Lola Índigo cuando le compuso Ya no quiero ná: “Los medios muchas veces se aprovechan para tener el título, cogen una llamada de media hora y te preguntan cosas que no tienen que ver con tu canción para vender. La periodista había visto un programa donde Lola dijo que había ido al estudio con su amigo Bruno a hacer la canción y decía que ella no dijo que yo fuera compositora, porque buscan estas tensiones”.

Su identidad artística

Asha también ha compuesto éxitos como Booty, pero diferencia claramente las canciones que son para ella y las que no: “Yo nunca cantaría Oye Pablo porque no conozco a ningún Pablo ni cantaría un Ya no quiero ná con ese baile”. Al mismo tiempo, tuvo que encontrar su propio sonido: “Fue un poco complicado al principio porque soy medio camaleón, soy muy buena imitadora de cantantes a nivel de voces y me pongo en su papel y escribo”.

“Me ha tomado tiempo buscar quién soy yo, porque hacía canciones excelentes, pero sentía que en el fondo no eran mías”, se ha sincerado, aunque al fin ha encontrado su identidad artística. Un proyecto que podrá explotar con su puesta en escena en el Benidorm Fest, que tuvo clara desde el primer momento.

Asha, concursante del Benidorm Fest
Asha, concursante del Benidorm Fest 2026 (Infobae)

El uso de la IA en el arte

En su trayecto por el festival ya se ha visto envuelta en alguna polémica, como la acusación de que su portada está hecha con inteligencia artificial: “No teníamos el videoclip, que estaba previsto tenerlo grabado, y yo tenía el photoshoot de mi foto con la cámara y pensamos que con eso se podía hacer una portada, pero lo de la IA es una tontería".

Asha ha descrito el proceso que siguió: “Yo tenía una foto de Brigitte Bardot con el fondo de Saint-Tropez que es un dibujo y quería replicarlo porque me parecía excelente, así que lo mandé a un par de diseñadores, pero empezaron a hacer cosas que no tenían nada que ver con lo que quería y nos dijeron que teníamos que mandar algo para el pre-release, así que se lo mandé a mi amiga arquitecta que hace diseños”.

Sin embargo, la artista no sabe si finalmente su amiga usó o no la IA: “Lo ha hecho con uno de sus programas, al final es como un collage que coges un dibujo y pones el título. En otras portadas tenía un diseñador que hacía la escritura desde cero y en este caso se ha escrito a nivel postal, que se puede ver un poco simplificado”.

Portada de 'Turista', la canción
Portada de 'Turista', la canción de Asha en el Benidorm Fest 2026 (Perlita Music)

También se ha posicionado sobre su uso en la música: “En el arte se puede usar la IA, pero nunca va a reemplazar al humano”. “El problema de hablar cuatro idiomas es que hablo muy bien todos, pero no soy escritora perfecta de ninguno y al principio tenía que usar mi mente todo el rato. Hoy en día en el estudio le das a la IA el contexto de la canción y a veces te da tips, pero no para copiar, porque yo conozco la canción y sé como tiene que sonar”, ha concretado.

