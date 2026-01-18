Julia Medina: “En ‘OT 2018′ les dije a mis amigos que no me votasen para ir a Eurovisión y ahora les pido el voto para el Benidorm Fest 2026″

Entrevistamos a Julia Medina, concursante del Benidorm Fest 2026, que cantará ‘Las damas y el vagabundo’ a dúo con la mexicana María León

El Benidorm Fest 2026 cuenta con rostros internacionales como la mexicana María León, que para poder presentarse al festival ha tenido que ir a dúo con la gaditana Julia Medina. La extriunfita ha hablado con Infobae sobre su propuesta para el certamen, Las damas y el vagabundo.

La artista pasó años atrás por una especie de preselección de Eurovisión en su paso por Operación Triunfo 2018, aunque por entonces no le gustaba la idea: “Ni estaba preparada para ir a Eurovisión ni quería, le dije a todos mis amigos que no se les ocurriese votarme y ahora voy diciéndole a todo el mundo que me vote para el Benidorm”.

Julia Medina recuerda por qué por entonces no quería ir al festival: “Estábamos encerrados, llevábamos ahí tres meses, lo único que queríamos era estar con nuestra familia y nos daban la canción ellos a dedo sin preguntar, aunque entiendo que como programa sea así”.

Entrevista con Julia Medina cantante y participante en el Benidorm Fest 2026 (Alejandro Higuera Lopez / Infobae)

El debate de Israel en Eurovisión

Cuando el debate sobre la participación de Israel no estaba tan candente en Eurovisión, sus compañeras de edición ya lo plantearon: “Yo agradezco a mis amigas, María Escarmiento o Alba Reche, que me abrieran los ojos y me explicasen cómo son las cosas en el mundo”. “Las veía diciendo ‘no quiero a Eurovisión’ y no lo entendía, pero qué guay tener gente tan competente que te explica las cosas desde el cariño y que además ves que tienen razón”, ha rememorado.

Por su parte, solo tiene buenas palabras para quien se hizo con esa plaza en Eurovisión: “Creo que ese año fue quien tenía que ir que era Miki Núñez, que te podía gustar más o menos la canción, pero él como candidato... Con ese carisma, cómo habla de bien, siempre está alegre... La gente eligió a la persona adecuada”

En cambio, este año sí le habría gustado representar a España en el festival, de no ser por las circunstancias políticas: “Creo que no era el momento ahora de festejar algo así en Europa, con las condiciones bajo las que está Eurovisión”. La cantante apoya la actuación de RTVE: “Hay que ser valiente para tomar esa decisión”.

La participación de Israel también le hizo dudar a ella: “Cuando me estaba planteando mandar la candidatura para mí era un dilema importante moral, porque decía ‘qué hipócrita’, si defiendo una cosa y luego me presento a esto que sé que puedo ir a Eurovisión y en el caso de que fuera tendría que hacer como si nada”.

La distancia con María León

A pesar de que María León viva en México, Julia asegura están consiguiendo cuadrar los ensayos: “Veo a María más que a mi madre, se ha cogido el avión cada vez que ha podido”. La artista explica que su unión no ha sido forzosa: “Cuando un artista de fuera quiere venir a participar al festival de Benidorm necesita un artista español, son las reglas del juego”.

“Lo deberíamos ver como algo positivo que artistas de otros países quieran venir a concursar a un festival de España”, añade. Piensa que su propuesta es lo más importante: “Qué más da cómo nos hayamos conocido, lo importante es lo que demostremos ese día el escenario”.

Gracias a las trayectorias de ambas, viven “tranquilas” el certamen, sin miedo a las críticas: “Tenemos el culo pelado ya, yo he estado en OT, Tu cara me suena y Dúos increíbles y María ha estado como en siete talents y los ha ganado todos, no me iba a buscar yo a cualquier compañera”.

“Nos conocimos un día de casualidad en el estudio sin imaginar que íbamos a acabar trabajando juntas”, recuerda. Ahora, Julia Medina considera a María León “una amiga” y han preparado un viaje a México en el que estará en su casa con su familia.

La carrera de Julia Medina

Julia Medina tiene una gran trayectoria como compositora también para otros artistas, pero en este caso no la ha escrito ella: “Yo no soy compositora del tema y cuando escuché Las damas y el vagabundo dije que me unía al proyecto, porque me parece un temazo que habría sido muy diferente si estuviese en el proceso de composición”. Aun así, no le ha costado acoger la canción: “Muchas veces hay que desprenderse del ego que nos frena, lo aprendí de Conchita, que lo importante es sentirla tuya y cantarla”.

No obstante, ella también se presentó al festival en solitario con Mi templo: “Todo pasa por algo, estaré dos semanas en Benidorm pasándomelo superbien, porque Mi templo es una canción muy compleja, no solo vocalmente, es una canción que remueve muchísimo”.

Su candidatura llega con su regreso a la música tras salir de Universal: “Me hacía falta un empujoncito, no solo de ventana al mundo, sino de motivación de un reto diferente mientras preparo mi disco”. Tras abandonar la discográfica afronta un nuevo camino: “Soy más libre, recomiendo a todo el que esté empezando que se sienta en familia y libre no solo para sacar canciones, sino para decir lo que piensas, porque yo muchas veces tenía miedo de decir lo que pensaba y me unía a la opinión del que veía el más poderoso del equipo”.