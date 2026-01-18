España

Julia Medina: “En ‘OT 2018′ les dije a mis amigos que no me votasen para ir a Eurovisión y ahora les pido el voto para el Benidorm Fest 2026″

La cantante gaditana participa en el certamen alicantino con ‘Las damas y el vagabundo’, a dúo con la mexicana María León

Guardar
Entrevistamos a Julia Medina, concursante del Benidorm Fest 2026, que cantará ‘Las damas y el vagabundo’ a dúo con la mexicana María León

El Benidorm Fest 2026 cuenta con rostros internacionales como la mexicana María León, que para poder presentarse al festival ha tenido que ir a dúo con la gaditana Julia Medina. La extriunfita ha hablado con Infobae sobre su propuesta para el certamen, Las damas y el vagabundo.

La artista pasó años atrás por una especie de preselección de Eurovisión en su paso por Operación Triunfo 2018, aunque por entonces no le gustaba la idea: “Ni estaba preparada para ir a Eurovisión ni quería, le dije a todos mis amigos que no se les ocurriese votarme y ahora voy diciéndole a todo el mundo que me vote para el Benidorm”.

Julia Medina recuerda por qué por entonces no quería ir al festival: “Estábamos encerrados, llevábamos ahí tres meses, lo único que queríamos era estar con nuestra familia y nos daban la canción ellos a dedo sin preguntar, aunque entiendo que como programa sea así”.

Entrevista con Julia Medina cantante
Entrevista con Julia Medina cantante y participante en el Benidorm Fest 2026 (Alejandro Higuera Lopez / Infobae)

El debate de Israel en Eurovisión

Cuando el debate sobre la participación de Israel no estaba tan candente en Eurovisión, sus compañeras de edición ya lo plantearon: “Yo agradezco a mis amigas, María Escarmiento o Alba Reche, que me abrieran los ojos y me explicasen cómo son las cosas en el mundo”. “Las veía diciendo ‘no quiero a Eurovisión’ y no lo entendía, pero qué guay tener gente tan competente que te explica las cosas desde el cariño y que además ves que tienen razón”, ha rememorado.

Por su parte, solo tiene buenas palabras para quien se hizo con esa plaza en Eurovisión: “Creo que ese año fue quien tenía que ir que era Miki Núñez, que te podía gustar más o menos la canción, pero él como candidato... Con ese carisma, cómo habla de bien, siempre está alegre... La gente eligió a la persona adecuada”

En cambio, este año sí le habría gustado representar a España en el festival, de no ser por las circunstancias políticas: “Creo que no era el momento ahora de festejar algo así en Europa, con las condiciones bajo las que está Eurovisión”. La cantante apoya la actuación de RTVE: “Hay que ser valiente para tomar esa decisión”.

Entrevista con Julia Medina cantante
Entrevista con Julia Medina cantante y participante en el Benidorm Fest 2026 (Alejandro Higuera Lopez / Infobae)

La participación de Israel también le hizo dudar a ella: “Cuando me estaba planteando mandar la candidatura para mí era un dilema importante moral, porque decía ‘qué hipócrita’, si defiendo una cosa y luego me presento a esto que sé que puedo ir a Eurovisión y en el caso de que fuera tendría que hacer como si nada”.

La distancia con María León

A pesar de que María León viva en México, Julia asegura están consiguiendo cuadrar los ensayos: “Veo a María más que a mi madre, se ha cogido el avión cada vez que ha podido”. La artista explica que su unión no ha sido forzosa: “Cuando un artista de fuera quiere venir a participar al festival de Benidorm necesita un artista español, son las reglas del juego”.

Entrevista con Julia Medina cantante
Entrevista con Julia Medina cantante y participante en el Benidorm Fest 2026 (Alejandro Higuera Lopez / Infobae)

“Lo deberíamos ver como algo positivo que artistas de otros países quieran venir a concursar a un festival de España”, añade. Piensa que su propuesta es lo más importante: “Qué más da cómo nos hayamos conocido, lo importante es lo que demostremos ese día el escenario”.

Gracias a las trayectorias de ambas, viven “tranquilas” el certamen, sin miedo a las críticas: “Tenemos el culo pelado ya, yo he estado en OT, Tu cara me suena y Dúos increíbles y María ha estado como en siete talents y los ha ganado todos, no me iba a buscar yo a cualquier compañera”.

“Nos conocimos un día de casualidad en el estudio sin imaginar que íbamos a acabar trabajando juntas”, recuerda. Ahora, Julia Medina considera a María León “una amiga” y han preparado un viaje a México en el que estará en su casa con su familia.

Entrevista con Julia Medina cantante
Entrevista con Julia Medina cantante y participante en el Benidorm Fest 2026 (Alejandro Higuera Lopez / Infobae)

La carrera de Julia Medina

Julia Medina tiene una gran trayectoria como compositora también para otros artistas, pero en este caso no la ha escrito ella: “Yo no soy compositora del tema y cuando escuché Las damas y el vagabundo dije que me unía al proyecto, porque me parece un temazo que habría sido muy diferente si estuviese en el proceso de composición”. Aun así, no le ha costado acoger la canción: “Muchas veces hay que desprenderse del ego que nos frena, lo aprendí de Conchita, que lo importante es sentirla tuya y cantarla”.

No obstante, ella también se presentó al festival en solitario con Mi templo: “Todo pasa por algo, estaré dos semanas en Benidorm pasándomelo superbien, porque Mi templo es una canción muy compleja, no solo vocalmente, es una canción que remueve muchísimo”.

Su candidatura llega con su regreso a la música tras salir de Universal: “Me hacía falta un empujoncito, no solo de ventana al mundo, sino de motivación de un reto diferente mientras preparo mi disco”. Tras abandonar la discográfica afronta un nuevo camino: “Soy más libre, recomiendo a todo el que esté empezando que se sienta en familia y libre no solo para sacar canciones, sino para decir lo que piensas, porque yo muchas veces tenía miedo de decir lo que pensaba y me unía a la opinión del que veía el más poderoso del equipo”.

Temas Relacionados

Benidorm FestEurovisiónTVERTVETelevisión EspañaMúsica EspañaCantantesEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce

Previsión meteorológica del clima en Valencia para este 18 de enero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Previsión meteorológica del clima en

De la musaraña de la Isla de Navidad al zarapito fino: las especies que fueron declaradas extintas en 2025 tras décadas sin encontrarse ejemplares

La introducción de animales y plantas invasoras, los efectos del cambio climático o ciertas actividades humanas están provocando una grave pérdida de la biodiversidad en todo el mundo

De la musaraña de la

Así está la salud de los españoles: viven más, pero se cuidan peor y más de un tercio tiene algún problema mental

El 74% de la población considera gozar de buena salud, pero los malos hábitos reducen la calidad de vida

Así está la salud de

Groenlandia, Irán, Venezuela: cómo se trasladan las tensiones geopolíticas al precio de la gasolina en España

Los conflictos internacionales y las decisiones de Estados Unidos siguen influyendo en el mercado del petróleo y en el comercio exterior español en un escenario de flujos globales complejos

Groenlandia, Irán, Venezuela: cómo se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Felipe VI aumenta su corte:

Felipe VI aumenta su corte: crea seis marquesados y rehabilita otros nueve títulos, aunque solo el 33% de los 2.216 nobles que hay pagan su cuota

Salvador Illa se encuentra “en buen estado” tras ser atendido al sufrir una afección muscular después de salir a correr

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Haz este proceso para arrancar el coche en invierno”

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

ECONOMÍA

Groenlandia, Irán, Venezuela: cómo se

Groenlandia, Irán, Venezuela: cómo se trasladan las tensiones geopolíticas al precio de la gasolina en España

¿En qué invertir en 2026? Los sectores y activos con mayor potencial para los ahorradores españoles

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Estos son los 5 cambios laborales que habrá en 2026”

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey