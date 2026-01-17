España

El gran susto de María José Campanario tras realizar la prueba de apnea de ‘El Desafío’: “Estoy mareada”

La pareja de Jesulín de Ubrique ha llevado a cabo una de las pruebas más difíciles del programa de retos de Antena 3

María José Campanario realiza la
María José Campanario realiza la prueba de apnea en 'El Desafío' (Atresmedia)

María José Campanario ha dado un paso al frente en su trayectoria televisiva al aceptar uno de los mayores retos de su carrera mediática. Aunque no es un rostro habitual de los platós de televisión, la pareja de Jesulín de Ubrique ha decidido participar en la sexta temporada de El Desafío, uno de los formatos más exigentes de Antena 3. El programa ha logrado convencerla para sumarse a un elenco de famosos dispuestos a poner a prueba sus límites físicos y mentales, un terreno que la odontóloga ya conocía de cerca gracias a la experiencia previa de su marido, concursante de la tercera edición.

Desde el inicio de la temporada, la participación de María José Campanario ha generado gran expectación. No solo por tratarse de una figura que suele mantenerse alejada del foco mediático, sino también por las palabras que el propio torero pronunció durante la primera gala del programa. “Esta mujer no tiene límites, ya te lo digo yo”, aseguró el diestro, anticipando lo que estaba por venir y marcando el tono de una participación que esta semana ha quedado plenamente confirmada.

Los concursantes y el jurado
Los concursantes y el jurado de la sexta temporada de 'El desafío' (ATRESMEDIA).

En la segunda jornada de competición, Campanario se ha enfrentado a una de las pruebas más temidas de El Desafío: la apnea. Se trata de un reto extremo que exige resistencia física, control mental y una preparación minuciosa. Para ello, ha contado con el entrenamiento del especialista Juandi Alcázar, con quien ha trabajado intensamente durante toda una semana. Antes de afrontar el reto, el coach describía así el proceso: “Muy trabajadora, muy luchadora. Hemos tenido una semana complicada. A veces mejor, a veces peor, pero a tope. Viene con muchas ganas de sufrir”.

“Soy una jabata, soy la hostia”

A pesar de tratarse de una fase temprana del concurso, Campanario no ha querido posponer el enfrentamiento con esta prueba. “Casi que prefiero quitármela lo más pronto posible”, comentaba ante las cámaras del programa. Durante los entrenamientos, reconocía que no se encontraba del todo cómoda ni a nivel físico ni mental. “Podemos decir que me están jugando una mala pasada”, señalaba en referencia a sus pulmones y a los nervios, plenamente consciente de que la mente puede convertirse en el principal enemigo durante la apnea. “Ahí es cuando tienes que echarle un par de cojones y decir: ‘tú puedes, puedes aguantar más’. Hay que venir muy descansado para hacer la apnea”, reflexionaba.

María José Campanario en la
María José Campanario en la prueba de la apnea de 'El Desafío' (Atresmedia)

La concursante admitía que el agobio era “un poco por todo”, aunque aseguraba tener herramientas mentales para sobreponerse. “Luego pongo cabeza y me digo a mí misma que puedo hacerlo y que soy una jabata, que soy la hostia. Quiero llegar a lo máximo que pueda, como si me tienen que sacar de debajo del agua”, afirmaba, dejando claro que el miedo no forma parte de su forma de afrontar los retos.

La prueba a la que se enfrentó ya había sido realizada anteriormente por Willy Bárcenas, quien logró un tiempo de 4 minutos y un segundo. En el caso de María José Campanario, el cronómetro se detuvo en los tres minutos exactos bajo el agua. Sin embargo, el final de la prueba generó preocupación entre los presentes, ya que la concursante tardó más de lo habitual en recuperarse. “Estoy mareada”, confesó nada más salir de la pecera. Juandi Alcázar tuvo que ayudarla a recomponerse, forzando una respiración pausada mientras el presentador, Roberto Leal, intentaba animarla informándole del tiempo conseguido.

“La lucha ha sido clarísima. Te han venido las contracciones muy pronto y aun así María José Campanario ha hecho tres minutos clavados”, anunció Leal, mientras el público la ovacionaba. Posteriormente, Juandi explicó que en otras ocasiones habían logrado tiempos ligeramente superiores durante los entrenamientos, aunque matizó las circunstancias. “Pero cuando estaba todo en perfectas condiciones. Últimamente, viene con muchos dolores, estaba muy incómoda y la verdad es que yo hubiera firmado los tres minutos esta mañana. Cuando he visto que han llegado las contracciones, he pensado que no llegábamos, pero hemos llegado”, relató. “Lo ha luchado muchísimo”, añadió Roberto Leal. Con este resultado, Campanario se queda a solo ocho segundos de la marca que logró Jesulín en su edición. Durante la prueba, recordó las palabras de ánimo que había recibido tanto de su entrenador como de su marido, así como una reflexión que la acompañó bajo el agua: “El universo te ha puesto ahí para pelear así que pelea hasta el último aliento, hasta que no puedas más”.

