El “contrato sexual” entre un ex futbolista del Barcelona y su novia influencer: “Muy buen compromiso”

El contrato sexual entre Marc Bartra y Jessica Goicochea

La intervención de la influencer y modelo Jessica Goicoechea en el programa de TV español La Resistencia, con su pareja Marc Bartra en el estudio, derivó en una impensada confesión. La joven, de 27 años, ofreció una entrevista como parte de la promoción de su línea de bikinis, y el defensor surgido del Barcelona y con presente en el Betis la acompañó asumiendo un rol secundario. Aunque las declaraciones de su novia y el carácter mediático de la pareja lo pusieron en primer plano, y juntos regalaron revelaciones sobre los acuerdos que mantienen en su vida sexual.

Suelta y dispuesta a profundizar en su intimidad, Goicoechea, de 27 años, le contó al conductor David Broncano que había pasado 15 días lejos del defensor, en un viaje a Bali en el que compartió villa con otras seis personas, por lo que le resultaba difícil estar sola. Por eso, cuando el animador le deslizó si se había masturbado en ese contexto, la influencer respondió: “Cuando se podía, cerraba las cortinas y la puerta, y ya se daba a entender, pero tampoco se podía hacer mucho con tanta gente”.

Fue ahí que, en el juego televisivo, surgió el tema de la cantidad de relaciones sexuales que habían mantenido en el mes, con tan pocos días juntos. Y desde el anonimato del público, tomó la iniciativa el zaguero, ex compañero de Messi en el Barsa (ganó allí 12 títulos) y con pasajes en el Borussia Dortmund y Trabzonspor de Turquía.

“Este mes nos habremos visto diez días, y cada día que nos vemos hay que cumplir. Y el día que estamos cansados, al día siguiente, doble”, sorprendió Bartra, de 33 años. “Si un día no se hace, al día siguiente me debes dos”, martilló su pareja respecto del contrato tácito.

Jessica y Marc, en la gala de la entrega de los premios Grammy, a fines de 2023 (Rocío Ruz / Europa Press)

“Muy buen compromiso, son deberes. Lo que no te comiste la noche antes, para desayunar”, remató Broncano con una broma sobre el arreglo entre Goicoechea y el futbolista, que iniciaron su noviazgo hace aproximadamente dos años y medio.

Esa fecha de comienzo, en su momento generó polémica, porque se pisa con el instante del divorcio de Bartra con su ex esposa, Melissa Jiménez. De hecho, hasta entrado 2023 los protagonistas estuvieron negando su relación, hasta que la evidencia ya no se los permitió.

“Tampoco sé desde cuándo lo puedo empezar a contar porque, claro, desde que nos conocimos... Nos conocimos, pero no empezamos nada serio hasta después de un tiempo. Entonces, no sé”, explicó la modelo en una entrevista.

“Nos atraíamos bastante desde que nos conocimos, además me encanta que no haya sido por redes sociales, que creo que ahora todo el mundo... Me gusta contar que nos conocimos en un concierto”, supo contar en la misma nota. Y en un juego en redes confiaron que el primer acercamiento fue un impulso del marcador central. Ya en la convivencia, tienen las reglas claras, incluso en la intimidad de su habitación.