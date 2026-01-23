El tamaño sí importa, dice la ciencia, pero no tanto como los hombres creen: el pene y la altura influyen en la atracción

Un estudio publicado en la revista PLOS Biology analizó cómo influyen el tamaño del pene, la altura y la forma corporal masculina en la percepción de atractivo sexual y rivalidad. Dirigido por Upama Aich, de la Universidad de Australia Occidental, el trabajo sugiere que estos factores tienen un impacto real, aunque menor al que suelen imaginar los hombres.

El pene humano tiene una proporción mayor comparado con otros primates, un rasgo vinculado históricamente a la selección sexual. Los investigadores buscaron entender en qué medida este atributo y otros rasgos físicos determinan el atractivo sexual y la competencia entre varones.

Para ello, reclutaron a hombres y mujeres universitarios de Australia, quienes evaluaron 343 figuras masculinas generadas por ordenador. En estas figuras se modificaban de manera independiente el tamaño del pene, la altura y la proporción hombro-cadera. Las mujeres calificaron el atractivo sexual de cada figura, mientras que los hombres valoraron cuán amenazantes les resultaban, tanto por rivalidad sexual como por capacidad de lucha.

Lo que importa a mujeres y hombres

La manipulación digital permitió combinar diferentes atributos en las figuras, como hombres altos con hombros estrechos y penes pequeños, lo que permitió analizar el peso específico de cada rasgo manteniendo los demás constantes. Los resultados sugieren que tanto las preferencias femeninas como la competencia entre hombres han favorecido durante la evolución ciertos atributos físicos: mayor tamaño del pene, mayor altura y hombros más anchos.

El estudio encontró que el atractivo que genera un pene de mayor tamaño en las mujeres se incrementa solo hasta cierto punto. A partir de ahí, el atractivo se estabiliza o incluso disminuye cuando el tamaño sigue aumentando, fenómeno que también se observa con la altura y la anchura de hombros. Para los hombres, en cambio, la percepción de amenaza –física y sexual– aumenta de forma más lineal con el tamaño del pene, la altura y la complexión corporal, aunque la altura y los hombros tienen un peso aún mayor en esa evaluación.

Imagen representativa del estudio (Aich U, et al., 2025, PLOS Biology, CC-BY 4.0)

Upama Aich explicó a elDiario.es que el estudio aporta la primera evidencia experimental de que los hombres consideran el tamaño del pene de otros varones al juzgar su potencial de combate o su atractivo frente a las mujeres.

“Para las mujeres importa el tamaño del pene como parte de un todo, junto con la altura y la forma del cuerpo, pero solo hasta cierto punto. Para los hombres, importa como señal de amenaza, aunque la altura y la forma del cuerpo tuvieron un efecto más fuerte”, resumió la autora principal. Uno de los hallazgos más notables es que el tamaño parece ser más relevante para los hombres al evaluar a sus rivales que para las mujeres a las que intentan impresionar.

Aclaraciones de expertos

El estudio también incluyó la opinión de expertos en sexualidad y evolución. Antonio Rosas, paleoantropólogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales, declaró a elDiario.es que la sexualidad ejerce una gran influencia en la existencia y reproducción humanas, y que el tamaño del pene y el de los senos femeninos son rasgos exclusivos de la especie.

La psicóloga y sexóloga Laura Morán puntualizó que, más allá de los mínimos para la reproducción, el tamaño del pene “no importa por diferentes motivos”. Argumentó que la vagina suele adaptarse y tiene una profundidad media de 12-13 centímetros, por lo que no hace falta una longitud superior. Añadió que la importancia cultural atribuida al tamaño está mediada por creencias sociales y que “el tamaño más importante es el del clítoris, pero eso casi nadie lo sabe”.

Existe una media aproximada que va desde los 10 cm hasta los 18 cm. Sin embargo, el tamaño no está relacionado ni con un mejor desempeño, mayor disfrute, ni mayor potencia

La catedrática Marga Sánchez Romero, de la Universidad de Granada, advirtió sobre las limitaciones culturales del estudio, ya que la muestra se compuso solo de universitarios australianos, y recomendó estudiar la variabilidad de estas preferencias en otros contextos culturales.

No obstante, Upama Aich defendió que la muestra incluía personas de diferentes orígenes étnicos y que los patrones hallados se mantuvieron, lo que sugiere que la percepción sobre estos atributos podría estar influida tanto por factores evolutivos como por la socialización.

Aich reconoció que no se puede afirmar la universalidad de estos hallazgos y señaló que serán necesarios estudios transculturales para esclarecer cómo interactúan la cultura y la biología en la percepción del atractivo masculino.