España

Rodalies vuelve a poner en marcha la línea R2 y confía en restablecer el servicio completo mañana

Los maquinistas han verificado el estado de la vía

Guardar
Los trenes ya circulan en
Los trenes ya circulan en Cataluña. (Europa Press)

Cataluña volverá a rodar entre las vías con una parte mínima de su red ferroviaria después de dos días de parálisis. Rodalies ha restablecido la circulación en la línea R2 a última hora de la tarde, tras completar una verificación de seguridad en la que han participado los propios maquinistas, y el Govern prevé que el resto de líneas estén operativas a lo largo de la mañana del viernes. El acuerdo alcanzado entre la Generalitat, Renfe, Adif y los sindicatos pone fin a una crisis de movilidad sin precedentes recientes, que ha afectado a unos 400.000 usuarios diarios.

El desbloqueo llega tras las negociaciones con los maquinistas, que sin convocar formalmente una huelga, se han negado a trabajar al considerar que no existían garantías suficientes en la red. Todo, debido al accidente del martes por la noche en Gelida, donde un muro de contención de la AP-7 se desplomó sobre un tren de la línea R4, provocando la muerte del maquinista en prácticas y dejando 37 personas heridas.

A lo largo del día, se ha mantenido una reunión entre Govern y trabajadores permite reanudar el servicio de forma progresiva, pero supedita la circulación a inspecciones visuales exhaustivas en todas las líneas, en las que tendrán participación los propios maquinistas. Para ello se han creado 13 equipos técnicos (uno por cada línea de Rodalies) formados por personal de Renfe, Adif y representantes de los maquinistas. Estos grupos deben certificar el estado de cada tramo antes de autorizar la circulación.

El acuerdo clasifica las incidencias detectadas en tres categorías: las que requieren “actuación inmediata” y obligan a cortar el tráfico; las que exigen “adecuación de velocidad”; y las consideradas “leves”, que se abordarán mediante planes de actuación a medio plazo. “La prioridad es garantizar el estado de la infraestructura”, defendió el secretario general del sindicato SEMAF, Diego Martín, en declaraciones a TV3. “Para volver a circular necesitamos un informe técnico que certifique que se ha comprobado todo el trazado. Eso no se hizo el miércoles”, añadió.

El primer convoy ha impactado contra una roca en Girona, mientras que el segundo ha chocado contra un muro en la provincia de Barcelona

Del anuncio oficial al caos ferroviario

La crisis se agravó este jueves por la mañana, cuando la Generalitat anunció la reanudación del servicio a partir de las 6:00 de la mañana, pero solo seis de los 140 maquinistas previstos acudieron a su puesto de trabajo.

“Los trenes están listos para salir, pero sin maquinistas no se mueven”, explicaba un trabajador de seguridad en la estación de Sants, mientras decenas de convoyes permanecían detenidos en la Estación de Francia con los motores encendidos.

La falta de información dejó a miles de pasajeros desconcertados. “No sabemos en qué confiar: en los altavoces, en los funcionarios o en los mostradores”, lamentaba otro viajero que intentaba desplazarse a Figueres.

Por la mañana, el Govern reaccionó con dureza y anunció la apertura de un expediente informativo a Renfe por no prestar servicio. “Es una situación que no se puede tolerar”, afirmó el comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macías. No obstante, por la tarde, la consellera Sílvia Paneque matizó que se trata únicamente de una petición de información y alegaciones.

Temas Relacionados

TrenesSucesosSucesos EspañaCataluñaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: encuentran a los últimos dos desaparecidos en Córdoba y dan por finalizada las labores de búsqueda

La Generalitat y los sindicatos de maquinistas han llegado a un acuerdo para restablecer el servicio en Rodalies

Última hora de los accidentes

Crema tibia de espárragos con berberechos, el entrante para sorprender desde el primer bocado

Esta elaboración destaca por su delicadeza y contraste marino perfecta para comenzar las comidas especiales

Crema tibia de espárragos con

Condenan a 13 y 14 años de prisión a siete jóvenes por una violación grupal: la víctima estuvo retenida durante dos días y medio en un piso de Zaragoza

Todos los condenados deberán cumplir una medida de libertad vigilada de ocho años

Condenan a 13 y 14

Una de las estaciones de tren más bonitas del mundo se encuentra en Australia y ha sido premiada por su arquitectura

El entorno destaca por innovar en su diseño y en su integración medioambiental, incorporando un jardín en su azotea

Una de las estaciones de

Qué significa preferir quedarse en casa a salir con tus amigos, según la psicología

La ciencia explica cómo influye esta decisión en tu salud mental y emocional

Qué significa preferir quedarse en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: encuentran a los últimos dos desaparecidos en Córdoba y dan por finalizada las labores de búsqueda

Daniel Vázquez Patiño detenido en Meicende (A Coruña) por delitos de agresión sexual a una menor: se incluía en la lista de los 10 más buscados de España

Marlaska da por finalizada la búsqueda de desaparecidos y confirma que tres de los fallecidos en el accidente de Adamuz son mujeres extranjeras: de nacionalidad rusa, alemana y marroquí

Adif reduce la velocidad máxima en el tramo de la línea Ourense-Santiago donde se produjo el accidente de Angrois hace 13 años

El tramo de vía del accidente en Adamuz no registra incidencias desde 2021 y ha superado cuatro inspecciones desde octubre de 2025

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

El déficit de la Seguridad Social sin transferencias del Estado roza los 70.000 millones, según Fedea

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados este 22 de enero

Santander, Inditex y Telefónica son las tres empresas españolas más admiradas a nivel mundial

Comprueba los resultados del Sorteo 3 de la Triplex de la Once hoy, jueves 22 de enero de 2026

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions