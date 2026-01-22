Rodalies vuelve a poner en marcha la línea R2 y confía en restablecer el servicio completo mañana

Los trenes ya circulan en Cataluña. (Europa Press)

Cataluña volverá a rodar entre las vías con una parte mínima de su red ferroviaria después de dos días de parálisis. Rodalies ha restablecido la circulación en la línea R2 a última hora de la tarde, tras completar una verificación de seguridad en la que han participado los propios maquinistas, y el Govern prevé que el resto de líneas estén operativas a lo largo de la mañana del viernes. El acuerdo alcanzado entre la Generalitat, Renfe, Adif y los sindicatos pone fin a una crisis de movilidad sin precedentes recientes, que ha afectado a unos 400.000 usuarios diarios.

El desbloqueo llega tras las negociaciones con los maquinistas, que sin convocar formalmente una huelga, se han negado a trabajar al considerar que no existían garantías suficientes en la red. Todo, debido al accidente del martes por la noche en Gelida, donde un muro de contención de la AP-7 se desplomó sobre un tren de la línea R4, provocando la muerte del maquinista en prácticas y dejando 37 personas heridas.

A lo largo del día, se ha mantenido una reunión entre Govern y trabajadores permite reanudar el servicio de forma progresiva, pero supedita la circulación a inspecciones visuales exhaustivas en todas las líneas, en las que tendrán participación los propios maquinistas. Para ello se han creado 13 equipos técnicos (uno por cada línea de Rodalies) formados por personal de Renfe, Adif y representantes de los maquinistas. Estos grupos deben certificar el estado de cada tramo antes de autorizar la circulación.

El acuerdo clasifica las incidencias detectadas en tres categorías: las que requieren “actuación inmediata” y obligan a cortar el tráfico; las que exigen “adecuación de velocidad”; y las consideradas “leves”, que se abordarán mediante planes de actuación a medio plazo. “La prioridad es garantizar el estado de la infraestructura”, defendió el secretario general del sindicato SEMAF, Diego Martín, en declaraciones a TV3. “Para volver a circular necesitamos un informe técnico que certifique que se ha comprobado todo el trazado. Eso no se hizo el miércoles”, añadió.

El primer convoy ha impactado contra una roca en Girona, mientras que el segundo ha chocado contra un muro en la provincia de Barcelona

Del anuncio oficial al caos ferroviario

La crisis se agravó este jueves por la mañana, cuando la Generalitat anunció la reanudación del servicio a partir de las 6:00 de la mañana, pero solo seis de los 140 maquinistas previstos acudieron a su puesto de trabajo.

“Los trenes están listos para salir, pero sin maquinistas no se mueven”, explicaba un trabajador de seguridad en la estación de Sants, mientras decenas de convoyes permanecían detenidos en la Estación de Francia con los motores encendidos.

La falta de información dejó a miles de pasajeros desconcertados. “No sabemos en qué confiar: en los altavoces, en los funcionarios o en los mostradores”, lamentaba otro viajero que intentaba desplazarse a Figueres.

Por la mañana, el Govern reaccionó con dureza y anunció la apertura de un expediente informativo a Renfe por no prestar servicio. “Es una situación que no se puede tolerar”, afirmó el comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macías. No obstante, por la tarde, la consellera Sílvia Paneque matizó que se trata únicamente de una petición de información y alegaciones.