Óscar Puente afirma que “sería raro” que el accidente de Adamuz fuese por un fallo del Iryo y “posible” que se debiera a la vía: “Es un tren nuevo y la vía es una vía renovada”

Puente comparece junto a responsables de Adif y Renfe tras los accidentes ferroviarios (Gustavo Valiente / Europa Press)

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha insistido hoy en declaraciones a la Cope que sería “muy raro” que el accidente ocurrido en Adamuz hubiese sido provocado por el Iryo, argumentando que se trata de un tren “muy nuevo”. Sobre la posibilidad de que la causa esté en la infraestructura, Puente ha señalado que, de ser así, tuvo que ser “algo realmente crítico”, que “no dio la cara prácticamente hasta el momento” del siniestro.

Ya había señalado, el lunes y desde la estación de Atocha, que “el tren Iryo es un tren nuevo y la vía es una vía renovada”. “El accidente es tremendamente extraño. Es en una recta”, añadió entonces, asegurando que “los expertos” consultados estaban “muy extrañados”.

“Sería raro” que el tren hubiese provocado el accidente, y “posible” que lo hiciese la vía, pero es “especular”

En cuanto a la investigación sobre las causas, Puente ha afirmado que establecer porcentajes sobre cuál de las posibilidades es más probable sería “especular”, aunque ha comentado también que, en caso de haber sido “el tren, desde luego, es muy raro, muy raro, porque hablamos de un tren muy nuevo, la tecnología de los trenes, los estándares de fabricación son de una precisión y de una calidad altísima, y me cuesta mucho creer que pueda ser el tren, cuando además es un tren (...) que estaba pasando los controles de mantenimiento escrupulosamente. Que sea la infraestructura, que sea la vía, es posible. Pero nos encontramos también ante un suceso muy extraño, porque esa vía está recién renovada, ha pasado la auscultación dinámica, geométrica, la visual y pasó otra revisión en enero. Es decir, si es algo en la infraestructura, tiene que ser algo realmente crítico que no ha dado la cara prácticamente hasta el momento del accidente”.

El ministro ha insistido en que la infraestructura superó todos los controles y no se detectaron problemas en el punto afectado, descartando así la falta de controles y de mantenimiento de la vía como causa del accidente. Puente ha explicado: “Si fuera un defecto en la infraestructura, si nos apoyamos en las marcas que se presenta el material rodante, es algo que surge de súbito y en minutos antes de que se produzca el descarrilamiento. Por tanto, es algo que no ha dado la cara en ningún momento, que no ha sido perceptible y que no ha podido ser observado en ninguna de las inspecciones que se ha realizado en la infraestructura”.

Sobre las inspecciones, el ministro ha comentado que las muescas observadas en el tren Iryo afectado y en otros dos trenes que pasaron poco antes no aparecen en otros trenes que circularon previamente. “Es decir, esas muescas se detectan en los trenes que han pasado en torno a 45 minutos, una hora antes del accidente. Tiene que ser algo que ha sucedido en minutos y que en minutos se ha convertido en lo suficiente como para hacer descarrilar un tren, si es que es la vía”.

Acerca de la confianza en las empresas encargadas de la construcción y el mantenimiento de la red ferroviaria, Puente ha recalcado que son compañías “de la máxima solvencia” y que son un “referente mundial”. Ha añadido: “Ahora mismo, cualquier país que quiere desarrollar un trazado ferroviario de alta velocidad cuenta con las empresas españolas. Por tanto, las empresas tienen todas las garantías”.

Se asumirán las responsabilidades “que sean necesarias”

El ministro ha afirmado también que las responsabilidades por el accidente de Adamuz, con 43 víctimas mortales, deberán ser asumidas por quienes hayan contribuido al mismo “por acción u omisión”: “Ese es mi criterio y, por tanto, las responsabilidades, las que sean y de quien sean, partirán de esa premisa”, ha explicado al ser consultado por una posible dimisión.

Se asumirán las responsabilidades “que sean necesarias”, ha asegurado, añadiendo que tiene “la conciencia tranquila” consigo mismo: “Yo hago lo que puedo, lo máximo que puedo, y doy lo máximo de mí mismo para que las cosas funcionen. Y si ha habido algún fallo, lo examinaremos; y las responsabilidades, las que sean necesarias. Pero yo no estoy en eso, estoy fundamentalmente en ofrecerle la verdad a las familias y en obtenerla también para aprender”, ha reconocido.

El ministro ha recordado: “Desde el minuto uno dijimos que vamos a intentar indagar la verdad y ofrecérsela a las familias, sea la que sea. Se dice que si es la infraestructura (la causa del accidente), es el Gobierno (el responsable) y si es el tren, el Gobierno queda a salvo. Pero si es el tren, menudo problemón, porque tenemos otros 20 trenes en la red. También es nuestra responsabilidad, ese tren está homologado en nuestro país, está certificado por nuestras autoridades ferroviarias. Yo no tengo ninguna preferencia, y sí tengo, y lo digo muy claro, la conciencia tranquila conmigo mismo”.

Puente ha añadido que, una vez se aclaren los hechos, “probablemente” se abrirá un nuevo periodo para abordar el estado de las infraestructuras ferroviarias españolas y que, “seguramente”, las conclusiones “habrá que tenerlas en cuenta de cara a los protocolos y a las cosas que haya que pensar y hacer de cara al futuro”.