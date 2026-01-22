España

Marlaska da por finalizada la búsqueda de desaparecidos y confirma que tres de los fallecidos en el accidente de Adamuz son mujeres extranjeras: de nacionalidad rusa, alemana y marroquí

Hasta el momento, se han realizado autopsias e identificado a 43 de las víctimas: 22 mujeres y 21 hombres, entre ellos un menor

Marlaska y Coronel jefe del
Marlaska y Coronel jefe del servicio de criminalística durante la rueda de prensa del jueves 22 de enero

La Guardia Civil ha concluido la inspección en el área donde ocurrió el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, el pasado domingo, y ya ha entregado un primer informe al juzgado, según ha declarado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una rueda de prensa este jueves.

Además, Grande-Marlaska ha detallado que, tras finalizar la inspección, los agentes mantienen bajo custodia todos los objetos encontrados en el lugar del siniestro que puedan aportar información relevante para la investigación, que dirige el juzgado de Montoro. “Estamos en la primera fase de recogida de pruebas y datos con el fin de empezar la segunda, que será la remisión a los laboratorios oportunos para proceder el estudio y comenzar los informes para empezar otras fases buscando un informe final con la causa”, ha explicado el ministro.

Identificación de víctimas y avances en la investigación

Por su parte, el coronel jefe del Servicio de Criminalística, Fernando Domínguez, ha indicado que el número de denuncias por desaparición queda por verificar si las dos personas halladas este mediodía, que estaban en el segundo vagón del Alvia, corresponden a las que aún figuraban como desaparecidas. De confirmarse la identidad de estos dos últimos cuerpos encontrados, no quedaría ninguna persona pendiente de localizar.

Hasta el momento, se han realizado autopsias e identificado a 43 de las víctimas: 22 mujeres y 21 hombres, entre ellos un menor. Del total, 40 eran ciudadanos españoles, además de tres mujeres extranjeras, una de nacionalidad rusa, otra alemana y una última marroquí.

Asimismo, en la comparecencia han afirmado que la Guardia Civil ha tomado declaración al maquinista del Iryo, a la tripulación de ambos trenes y a varios pasajeros. Sin embargo, Domínguez ha aclarado que esto no significa que el proceso haya terminado. Después, ha señalado que se debe guardar “la debida reserva” sobre el contenido de los testimonios, aunque ha remarcado que está “a disposición de la autoridad judicial”.

La Guardia Civil intervino minutos después del accidente ferroviario en Adamuz

De igual manera, Domínguez ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que las labores de identificación avanzan con el objetivo de entregar los cuerpos a las familias lo antes posible. Así, el coronel jefe ha informado que la Guardia Civil fue alertada del accidente a las 19.47 horas mediante un aviso del 112. En los trenes siniestrados viajaban 480 personas, entre pasajeros y tripulación.

Los equipos de la Guardia Civil llegaron al lugar del suceso alrededor de las 20.00 horas. Al llegar, los agentes auxiliaron inmediatamente a las víctimas y establecieron un perímetro de seguridad en la zona para facilitar las tareas de rescate e investigación.

El ministro Marlaska, por su parte, ha agradecido la labor de la Guardia Civil tras el siniestro. “Quiero resaltar el trabajo realizado por la Guardia Civil, quien ha localizado y recuperado en este momento las 45 personas fallecidas en este accidente”, manifestó. Además, ha subrayado que el Estado garantizará asistencia y protección de todas las víctimas y sus familias. Además, ha recalcado el compromiso de las autoridades para atender las necesidades derivadas de la tragedia.

