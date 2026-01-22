España

Investigan un posible parricidio en Fuengirola después de que el supuesto autor se tirara por el balcón

Por el momento, las autoridades no lo han confirmado ni han aportado más información

Coche Policía Nacional. Imagen de archivo.
Coche Policía Nacional. Imagen de archivo. (Europa Press)

La Policía Nacional investiga un posible parricidio por parte de un joven que después se habría arrojado por el balcón de su vivienda en la localidad de Fuengirola, Málaga, según adelantan ABC y EFE. Ha ocurrido esta mañana en la avenida de Los Boliches. Por el momento, las autoridades no lo han confirmado ni han aportado más información.

Noticia en ampliación.

