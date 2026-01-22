Investigan un posible parricidio en Fuengirola después de que el supuesto autor se tirara por el balcón

La Policía Nacional investiga un posible parricidio por parte de un joven que después se habría arrojado por el balcón de su vivienda en la localidad de Fuengirola, Málaga, según adelantan ABC y EFE . Ha ocurrido esta mañana en la avenida de Los Boliches. Por el momento, las autoridades no lo han confirmado ni han aportado más información.

Últimas Noticias

El patrimonio millonario de la mujer de Julio Iglesias, Miranda Rijnsburger, en España: empresas, propiedades y activos La modelo administra las propiedades que el cantante ha amasado a lo largo de su trayectoria profesional

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 22 enero Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Un abogado cuenta cómo superar los “trucos psicológicos” de los tribunales médicos: “El criterio de acceso a la incapacidad permanente es totalmente restrictivo” El INSS llega a denegar el 95% de las solicitudes de incapacidad

Receta de calabaza asada en gajos, una guarnición al horno muy fácil y saludable Una de las principales virtudes nutricionales de la calabaza es su bajo aporte calórico, perfecto para quienes busquen seguir una dieta hipocalórica