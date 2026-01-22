Investigan un posible parricidio en Fuengirola (Málaga) cuyo autor se tiró por el balcón

EFE
mmj/jdm
Últimas Noticias
El FC Andorra rompe la cesión de Antal Yaakobishvili con el Girona
Ayuso exige que no impere "ley del silencio" en Adamuz y ve que Gobierno necesita "ganar tiempo y buscar culpables"
El Eldense ficha al defensa colombiano Óscar Vega, que fue internacional de fútbol sala
Puente ve "intransferible" la red de Rodalies a la Generalitat: "Estaríamos troceando algo que interconecta a todos"
La seguridad en infraestructuras de tren mejoraría con algoritmos de IA, según Siemens
MÁS NOTICIAS