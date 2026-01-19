Activado el protocolo médico forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas

El accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) que se ha saldado hasta el momento con al menos 39 personas fallecidas y 152 heridas ha obligado a activar el protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples.

Según informa la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado, también se ha activado el Centro de Integración de Datos (CID), que tiene como función reunir y supervisar los diferentes informes de identificación que se realicen por las distintas instituciones.

El CDI se encarga de recopilar esta información previa a su remisión a la autoridad judicial competente y su objetivo es intentar facilitar información cuanto antes a las familias de las víctimas, tal y como recoge el Real Decreto 32/2009, de 16 de enero.

La investigación del accidente de trenes ocurrido este pasado domingo en Adamuz la llevará la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 2 de Montoro (Córdoba), que "es el que se encuentra de guardia".

De igual modo, se ha activado el centro de asistencia a las víctimas, que se encuentra localizado en la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, donde los familiares de las víctimas deben acudir para recabar cualquier información, aportar datos o consultar todo aquello que puedan necesitar.