Adif reduce la velocidad máxima en el tramo de la línea Ourense-Santiago donde se produjo el accidente de Angrois hace 13 años

Un tren de la línea AVE Madrid-Galicia en A Gudiña, Ourense (Carlos Castro / Europa Press)

La Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha impuesto una nueva reducción temporal del límite de velocidad a 220 kilómetros por hora en un tramo de 28 kilómetros de la línea de alta velocidad Ourense-Santiago. Esta decisión afecta, concretamente, al trayecto donde hace 13 años se registró el accidente del Alvia en Angrois. La medida se ha oficializado después de varios avisos de maquinistas por el estado de la vía, según ha podido saber Europa Press.

Esta restricción, que impide llegar a la velocidad máxima de 300 km/h, se aplicará desde el punto kilométrico 56,200 hasta el 84,200. La causa, según el informe interno, reside en “defectos de geometría en aparatos de dilatación” detectados por el personal de conducción, quienes alertaron al área de mantenimiento de Adif sobre vibraciones y anomalías en la vía.

Los representantes de Adif han aclarado que esta decisión responde a los protocolos de seguridad del operador. No obstante, la noticia tiene especial relevancia al ponerse en marcha a pocos días del accidente ferroviario en Adamuz, donde han fallecido 45 personas, y las restricciones de la línea Madrid-Barcelona, así como la de Madrid-Valencia.

En 2025 se activaron 2.144 limitaciones temporales de velocidad

Las fuentes de Adif han confirmado que estas limitaciones temporales de velocidad (LTV) son una herramienta estándar que se aplica “automáticamente” después de que se formalice una alerta por vibraciones. Así, el protocolo se activa hasta que los equipos de mantenimiento se desplazan a la zona afectada -generalmente por la noche cuando ya no hay servicios- para comprobar el estado de la vía. De esta forma se podría actuar con la mayor precisión posible en los elementos afectados y determinar si es posible restablecer la velocidad original o mantener la restricción.

“Es un procedimiento estándar que Adif implementa de manera regular como medida de precaución ante circunstancias coyunturales (intervenciones temporales en la infraestructura, circunstancias meteorológicas, detecciones de defectos en la vía...) y que se regulan en el artículo 1.5.1.10.2 del Reglamento de Circulación Ferroviaria aprobado en 2015”, explican en un documento publicado este jueves por la Delegación del Gobierno.

Del mismo modo, desde Adif aseguran que “son medidas preventivas que se adoptan y se levantan cuando se verifica que no existe riesgo. En la alta velocidad, estas LTV se actualizan cada hora. El número de LTV es un parámetro técnico, que depende de factores operativos, y no puede ser usado como un indicador estadístico de la calidad de la infraestructura”, precisa el texto al que ha tenido acceso Europa Press.

A pesar de los últimos avisos en Cataluña, Valencia y Ourense, aseguran que “el número de activaciones se ha mantenido estable en los últimos años, a pesar del incremento de tamaño de la red y del número de pasajeros”. De hecho, “en 2025, estas limitaciones se activaron 2.144 veces, 50 menos que en el año anterior”, se lee en el documento.

El accidente de Angrois próximo a ese tramo

La aplicación de esta medida coincide con el aniversario del accidente de Angrois, que tuvo lugar el 24 de julio de 2013, en el punto kilométrico 84,413, muy cerca del límite del tramo actualmente restringido. El siniestro se produjo en la curva de A Grandeira, donde el maquinista debía reducir la velocidad de 200 a 80 kilómetros por hora, en ausencia del sistema europeo de control de trenes (ERTMS), que podría haber evitado el descarrilamiento en caso de error humano. El accidente dejó 80 fallecidos y 143 heridos.

La sentencia dictada en julio de 2024 por el Juzgado Penal de Santiago de Compostela condenó tanto al maquinista como al exdirector de seguridad de Adif por imprudencia profesional grave. De acuerdo con el veredicto judicial, las condenas responden al exceso de velocidad del maquinista y la falta de un análisis de riesgo adecuado en ese tramo de Adif. El proceso judicial, que se prolongó durante más de una década, permanece abierto, ya que las partes han interpuesto recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña.