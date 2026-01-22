España

Adif reduce la velocidad máxima en el tramo de la línea Ourense-Santiago donde se produjo el accidente de Angrois hace 13 años

La causa reside en “defectos de geometría en aparatos de dilatación” denunciadas por los maquinistas, según recoge un informe interno

Guardar
Un tren de la línea
Un tren de la línea AVE Madrid-Galicia en A Gudiña, Ourense (Carlos Castro / Europa Press)

La Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha impuesto una nueva reducción temporal del límite de velocidad a 220 kilómetros por hora en un tramo de 28 kilómetros de la línea de alta velocidad Ourense-Santiago. Esta decisión afecta, concretamente, al trayecto donde hace 13 años se registró el accidente del Alvia en Angrois. La medida se ha oficializado después de varios avisos de maquinistas por el estado de la vía, según ha podido saber Europa Press.

Esta restricción, que impide llegar a la velocidad máxima de 300 km/h, se aplicará desde el punto kilométrico 56,200 hasta el 84,200. La causa, según el informe interno, reside en “defectos de geometría en aparatos de dilatación” detectados por el personal de conducción, quienes alertaron al área de mantenimiento de Adif sobre vibraciones y anomalías en la vía.

Los representantes de Adif han aclarado que esta decisión responde a los protocolos de seguridad del operador. No obstante, la noticia tiene especial relevancia al ponerse en marcha a pocos días del accidente ferroviario en Adamuz, donde han fallecido 45 personas, y las restricciones de la línea Madrid-Barcelona, así como la de Madrid-Valencia.

Así Están Siendo Las Labores De Supervisión De Desescombro De Los Trenes Del Accidente Ferroviario En Adamuz (Córdoba)

En 2025 se activaron 2.144 limitaciones temporales de velocidad

Las fuentes de Adif han confirmado que estas limitaciones temporales de velocidad (LTV) son una herramienta estándar que se aplica “automáticamente” después de que se formalice una alerta por vibraciones. Así, el protocolo se activa hasta que los equipos de mantenimiento se desplazan a la zona afectada -generalmente por la noche cuando ya no hay servicios- para comprobar el estado de la vía. De esta forma se podría actuar con la mayor precisión posible en los elementos afectados y determinar si es posible restablecer la velocidad original o mantener la restricción.

“Es un procedimiento estándar que Adif implementa de manera regular como medida de precaución ante circunstancias coyunturales (intervenciones temporales en la infraestructura, circunstancias meteorológicas, detecciones de defectos en la vía...) y que se regulan en el artículo 1.5.1.10.2 del Reglamento de Circulación Ferroviaria aprobado en 2015”, explican en un documento publicado este jueves por la Delegación del Gobierno.

Del mismo modo, desde Adif aseguran que “son medidas preventivas que se adoptan y se levantan cuando se verifica que no existe riesgo. En la alta velocidad, estas LTV se actualizan cada hora. El número de LTV es un parámetro técnico, que depende de factores operativos, y no puede ser usado como un indicador estadístico de la calidad de la infraestructura”, precisa el texto al que ha tenido acceso Europa Press.

A pesar de los últimos avisos en Cataluña, Valencia y Ourense, aseguran que “el número de activaciones se ha mantenido estable en los últimos años, a pesar del incremento de tamaño de la red y del número de pasajeros”. De hecho, “en 2025, estas limitaciones se activaron 2.144 veces, 50 menos que en el año anterior”, se lee en el documento.

03-12-2018 Accidente del Alvia en
03-12-2018 Accidente del Alvia en Angrois POLITICA SOCIEDAD

El accidente de Angrois próximo a ese tramo

La aplicación de esta medida coincide con el aniversario del accidente de Angrois, que tuvo lugar el 24 de julio de 2013, en el punto kilométrico 84,413, muy cerca del límite del tramo actualmente restringido. El siniestro se produjo en la curva de A Grandeira, donde el maquinista debía reducir la velocidad de 200 a 80 kilómetros por hora, en ausencia del sistema europeo de control de trenes (ERTMS), que podría haber evitado el descarrilamiento en caso de error humano. El accidente dejó 80 fallecidos y 143 heridos.

La sentencia dictada en julio de 2024 por el Juzgado Penal de Santiago de Compostela condenó tanto al maquinista como al exdirector de seguridad de Adif por imprudencia profesional grave. De acuerdo con el veredicto judicial, las condenas responden al exceso de velocidad del maquinista y la falta de un análisis de riesgo adecuado en ese tramo de Adif. El proceso judicial, que se prolongó durante más de una década, permanece abierto, ya que las partes han interpuesto recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña.

Temas Relacionados

AdifOurenseSantiago de CompostelaGaliciaAVETrenEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Cómo se gestó la foto viral de los reyes en la zona cero del accidente de Adamuz y por qué María Jesús Montero no se separaba de Felipe VI

La imagen de los monarcas junto a la política y otras autoridades dejando atrás el tren de Iryo afectado en la tragedia ha sido muy criticada en redes sociales, así como la actitud de Montero

Cómo se gestó la foto

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: encuentran a los dos desaparecidos en Córdoba y se eleva el número de víctimas a 45

Óscar Puente descarta “la falta de controles” como la causante del accidente del domingo pasado en Adamuz, Córdoba

Última hora de los accidentes

Estos auriculares Marshall ofrecen el sonido de alta calidad de siempre, pero ahora sin cables y con un 40% de descuento

Hechos para acompañarte a todas partes, los auriculares de diadema Bluetooth Marshall Major IV Negro tienen una rebaja de más de 50 euros

Estos auriculares Marshall ofrecen el

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo

La isla paradisíaca de Italia sin carreteras ni señal telefónica que es perfecta para desconectar

Este enclave permanece ajeno a las redes, el tráfico y el turismo convencional

La isla paradisíaca de Italia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: encuentran a los dos desaparecidos en Córdoba y se eleva el número de víctimas a 45

El tramo de vía del accidente en Adamuz no registra incidencias desde 2021 y ha superado cuatro inspecciones desde octubre de 2025

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hijo mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: no tuvo intentos de acercamiento “más allá del ‘Whatsapp’”

El PP gana las elecciones en Aragón sin mayoría, el PSOE repite un desastre electoral y Vox continúa catapultado, según el CIS

Donald Trump vuelve a señalar a España por el gasto en defensa y le acusa de ser “un aprovechado”: “Vamos a tener que hablar”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 hoy, 22 de enero del 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del Sorteo 2 de este 22 de enero del 2026

Triplex de la Once sorteo 1: resultados de hoy 22 enero del 2026

Resultados del Super Once, Sorteo 2, jueves 22 de enero del 2026

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions