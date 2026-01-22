España

Adif levanta todas las limitaciones de velocidad en la línea Madrid-Barcelona salvo en seis puntos: nuevas denuncias de maquinistas por vibraciones

En estos puntos se circulará a 230km/h. En el caso de la línea Madrid-Valencia, se mantienen cuatro limitaciones a 160 km/h y cinco de 200 km/h

Adif ha levantado todas las limitaciones temporales de velocidad en la línea Madrid-Barcelona salvo en seis puntos kilométricos, donde se circulará a 230km/h y, en el caso de la línea Madrid-Valencia, se mantienen cuatro limitaciones a 160 km/h y cinco de 200 km/h en puntos kilométricos concretos.

Así lo han confirmado este jueves fuentes del administrador de la infraestructura ferroviaria a Infobae, que subrayan que los maquinistas ya han empezado a comunicar nuevas denuncias de puntos donde sienten vibraciones.

Por otra parte, Adif ha informado que se mantienen límites de velocidad en cuatro puntos de la línea Madrid-Valencia, donde se deberá circular a 160 km/h; y cinco de 200 km/h en puntos kilométricos muy concretos.

Cambios en el criterio de restricciones de velocidad

Este martes, Adif activó las restricciones a 160 km/h para el tramo entre los puntos kilométricos 100 a 178 de la línea de alta velocidad entre Madrid y Zaragoza, después de que el maquinista de un tren hubiese denunciado el “supuesto” mal estado de varios puntos de la vía.

Así Están Siendo Las Labores De Supervisión De Desescombro De Los Trenes Del Accidente Ferroviario En Adamuz (Córdoba)

Tras llevar a cabo las revisiones pertinentes, Adif levantó el límite al considerarse que no peligraba la seguridad de los trenes, manteniendo cuatro puntos concretos con una restricción a 230 km/h. Sin embargo, un par de horas más tarde, Adif se vio obligado a rectificar, “de acuerdo a sus protocolos de seguridad”, e impuso una nueva limitación después de la denuncia de un maquinista sobre el supuesto mal estado de varios puntos de la vía.

Además, este pasado miércoles, Adif limitó también temporalmente a 160 kilómetros por hora la velocidad en un tramo 1,8 kilómetros de la línea ferroviaria entre Madrid y Valencia e informó de que en el resto de la misma la velocidad máxima serán la habitual. Entonces, la compañía pública ya avanzó que durante la noche se iban a comprobar dichos desperfectos para evaluar y ver si se podía retirar esta limitación temporal de velocidad.

Según apuntó ayer el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, Adif recibió ayer al menos trece avisos de un solo maquinista sobre el estado de la vía en la línea Madrid-Barcelona, el mismo maquinista que la víspera había presentado 21 de los 25 avisos que recibió Adif.

Huelga de maquinistas

Precisamente a raíz de estas denuncias y de los accidentes ferroviarios en Adamuz y Barcelona, el sindicato de maquinistas Semaf ha convocado una huelga para los próximos 9, 10 y 11 de febrero como “única vía legal” que les queda para reivindicar “la recuperación de los estándares de seguridad del sistema” ferroviario y garantizar la integridad de profesionales y usuarios.

Puente ha vinculado el parón con el “estado anímico” de los maquinistas y confió en llegar a un acuerdo en los próximos días para evitar la huelga. Unas declaraciones que despertaron la crítica del primer partido de la oposición, quien tachó de miseria moral las palabras del ministro socialista.

