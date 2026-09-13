España

La policía dispersa en Ceuta a grupos de migrantes que trataban de acceder al nuevo centro de acogida temporal

El espacio dispone de 864 plazas, que han quedado cubiertas este domingo tras el traslado de migrantes que permanecían en las inmediaciones de Loma Colmenar

Migrantes en la playa del Trampolín, Ceuta, el pasado 11 de septiembre. (REUTERS/Ana Beltran)
Migrantes en la playa del Trampolín, Ceuta, el pasado 11 de septiembre. (REUTERS/Ana Beltran)
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La Policía Nacional ha dispersado en Ceuta a decenas de migrantes que trataban de acceder al nuevo dispositivo temporal que este domingo ha habilitado el Gobierno en el entorno de la antigua cárcel de Los Rosales, en el barrio La Reina, según informa la agencia EFE. La instalación cuenta con 864 plazas, que ya han sido cubiertas en el transcurso de la mañana, por lo que los agentes han tenido que impedir la entrada a grupos de personas que aún siguen durmiendo a la intemperie en el emplazamiento de Loma Colmenar.

No es la primera vez que varios grupos de migrantes que llevan más de un mes y medio sin una alternativa de alojamiento tratan de acceder a centros temporales de acogida. La falta de un lugar donde pernoctar y la incertidumbre sobre su situación han provocado estos intentos en ocasiones anteriores, de forma que en algún episodio la intervención policial ha incluido disparos disuasorios al aire. Este domingo, la Policía también ha desplegado un dispositivo de seguridad ante esa falta de plazas.

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Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aseguran que continuarán con las gestiones para atender en recursos temporales adecuados a las personas que permanecen en las calles de la ciudad autónoma, con el objetivo de tramitar los expedientes correspondientes y ofrecer una respuesta a cada caso conforme a la normativa. Si las personas migrantes llegadas a Ceuta a finales de julio no reúnen los requisitos para pedir asilo, el Gobierno ya ha advertido que será retornadas a su país de origen.

El CNI alertó a Marruecos y al Gobierno del riesgo de entradas en Ceuta un día antes del asalto.

Con la apertura de este nuevo dispositivo en la jornada de hoy ya son unas 4.300 las plazas habilitadas, según los datos del ministerio, si bien confía en que “en próximas fechas se superarán las 6.000 plazas temporales”. El Ministerio que lidera Elma Saiz también está trabajando en la acogida demás de 300 mujeres con menores en un nuevo espacio situado en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek de la ciudad autónoma.

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Documentos desclasificados del CNI

La crisis humanitaria de Ceuta volvió esta semana al centro de la agenda política tras la difusión de documentos desclasificados del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la entrada masiva, que reabrió el debate sobre la respuesta de las autoridades. A ello se suma la dimisión el pasado viernes de Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad, que el 29 de julio recibió el aviso del CNI sobre convocatorias difundidas en grupos de redes sociales que reunían a unos 180.000 usuarios y que instaban a cruzar hacia la ciudad al día siguiente. Sanz había insistido en que trasladó la información a su superior, Miguel Ángel Pérez Triano, el mismo día que recibió el aviso.

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