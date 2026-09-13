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Ramona Gorraiz, 85 años: “La gente cree que envejecer es perder fuerza, pero no es verdad”

La octogenaria utiliza las redes sociales para animar a otras mujeres a hacer deporte para mantenerse en forma

Ramona Gorraiz. (TikTok/)
Ramona Gorraiz. (TikTok/@ramona_gorraiz)
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Ramona Gorraiz, de 85 años, ha convertido el gimnasio en una parte vital de su rutina diaria con la que busca conservar energía, bienestar y autonomía. La octogenaria, que utiliza su cuenta de TikTok (@ramona_gorraiz) para animar a otras mujeres a hacer deporte, sostiene que el envejecimiento no implica necesariamente perder fuerza, sino que el cuerpo pierde capacidades cuando deja de utilizarse y cuidarse.

En una de sus publicaciones, Gorraiz señala que “la gente cree que envejecer es perder fuerzas, pero no es verdad”. Al menos, no en su caso. Esto se debe a su constancia: “Yo estoy llena de energía. ¿Sabéis por qué? Porque no he dejado de cuidarme día a día. El cuerpo es maravilloso, pero tiene una regla: si no lo usas, se pierde. Si no te mueves, pierdes fuerza. Si no te cuidas, pierdes energía. Y poquito a poco te vas apagando”.

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Gimnasio y “taconeo” para no perder la fuerza

Para Gorraiz, la clave para mantenerse ágil es la constancia y no abandonar nunca el deporte, ni siquiera cuando se alcanza la vejez. En una entrevista de enero de 2026 para el podcast Tengo un Plan, Gorraiz explicaba que entrena de lunes a viernes y reserva el fin de semana para el “taconeo”. Su programa incluye brazos, espalda, recuperación activa, piernas, glúteos y pecho.

Los lunes trabaja bíceps y tríceps con poleas, una opción que prefiere a las mancuernas. Los martes dedica la sesión a la espalda, mientras que los jueves concentra el entrenamiento en glúteos y piernas. El miércoles no interrumpe la actividad, aunque cambia el tipo de trabajo. Acude al fisioterapeuta para “descontracturar” y estirar, dentro de una jornada que considera de recuperación activa.

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Los viernes entrena el pecho y termina con un protocolo de calor y frío: permanece 15 minutos en el baño turco y después se introduce durante 10 minutos en agua fría hasta la cintura.

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Para Gorraiz, el gimnasio es más que un lugar de ejercicio. “Para mí es mi templo, además tengo el presentimiento de que me voy a morir en el gimnasio”, contaba.

Su vínculo con el cuidado físico procede de su etapa como modelo, una experiencia que la llevó a prestar atención a su cuerpo y que acabó consolidando el ejercicio como un hábito mantenido durante décadas. Resume su planteamiento con una idea: “Para cuidar, tienes que cuidarte”.

Una dieta saludable sin restricciones extremas

La alimentación ocupa el otro eje de su rutina. No se adscribe a dietas extremas ni considera imprescindible adoptar un patrón concreto como el veganismo: su criterio consiste en atender a las necesidades del organismo y dejar de comer antes de sentirse llena, “aunque quede un garbanzo en el plato”.

En su dieta habitual incluye lentejas, garbanzos y purés de verduras, además de pollo y huevos como fuentes de proteína. Ha dejado de sentir interés por los dulces al habituar el paladar a tomar menos azúcar: “A mí no me gusta ya el dulce, porque no he acostumbrado mi paladar a comerlo”.

La compra forma parte de esa estrategia. Gorraiz considera que la presencia de productos poco saludables en casa dificulta evitar su consumo y lo ha expresado con una advertencia dirigida a los jóvenes: “Si la nevera la llenas de porquería, seguro que te engorda”.

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