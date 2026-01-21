Metro de Madrid ‘cede’ 124 plazas de garaje al Atleti por 80 euros al año y permite que empleados del club accedan al Depósito de Canillejas, una instalación considerada crítica

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Metro de Madrid, que depende del Gobierno regional, ha firmado un convenio con el Atlético de Madrid para que empleados del club rojiblanco puedan utilizar el parking que hay en el Depósito de Canillejas, una de las infraestructuras estratégicas del suburbano. Allí están los talleres centrales donde se realizan las revisiones más complejas de todos los trenes de la red; las cocheras de las líneas 5 y 7; la Escuela de Formación, un centro de prevención de riesgos laborales y el nodo logístico principal de la compañía. CCOO la califica de “instalación crítica” y Más Madrid señala que es “una temeridad” que se deje entrar a personal ajeno a Metro a este depósito, ubicado justo al lado del Metropolitano, el estadio del Atleti.

El convenio, que se firmó el pasado 11 de noviembre, no se hizo público por ninguna de las dos partes. El documento, al que ha tenido acceso Infobae, revela que Metro alquila 124 plazas al club que preside Enrique Cerezo por 10.000 euros durante el periodo que dure la temporada. Es decir, 80 euros al año, un precio muy bajo teniendo en cuenta cómo están los alquileres de aparcamientos en la zona, el barrio de Las Rosas. Una plaza en las calles más próximas al estadio se alquila por 95 euros al mes, según la web Idealista. El convenio deja claro que Metro “pone a disposición del club un máximo de 124 plazas los días en los que se celebre partidos de fútbol u otros eventos en el estadio”.

Interior del estadio Metropolitano. (Cézaro De Luca/Europa Press)

La diputada de Más Madrid, María Acín, se interesó por este convenio después de que trabajadores de Metro le contaran que se había firmado. La empresa pública le ha respondido que “el artículo 4.3 del Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Protección de Infraestructuras Críticas, otorga al Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas la consideración de secreto. Por eso Metro de Madrid no puede responder a esta cuestión”. Es decir, “no me dicen si es una instalación crítica, pero en su respuesta ya me dicen que sí”, explica la parlamentaria. Un portavoz de la sección sindical de CCOO asegura que “sí lo es, debido a los equipos y departamentos que hay dentro”. Este diario ha preguntado a Metro por esta cuestión. No ha recibido respuesta.

La entrada que se ha habilitado en los depósitos de Metro para que acceda al parking los empleados del Atlético de Madrid

“Se ha abierto una puerta por la calle San Hilario para que los empleados del Atleti puedan acceder al aparcamiento del depósito”, señalan trabajadores de Metro. Desde CCOO señalan que es potestad de la empresa alquilar estas plazas, “siempre y cuando no afecte a la seguridad de las instalaciones y a la entrada y salida de los empleados de Metro que trabajan allí”, señala el portavoz del sindicato. Fuentes no oficiales de Metro explican que el alquiler a terceros de plazas de aparcamiento dentro de un recinto como el depósito de Canillejas “debe tratarse como un cambio que altera el escenario de amenazas y, por tanto, exige análisis previo de continuidad, según la normativa vigente. Así que alquilar una parte del depósito es un escenario sensible, un recinto con alta concentración de activos. Desde el punto de vista de seguridad y continuidad, la cesión a particulares introduce riesgos estructurales; como el cambio permanente del escenario de amenazas y el incremento del riesgo físico y lógico a la vez. Debe tratarse como un cambio relevante que impacta continuidad, seguridad física y seguridad lógica y, por tanto, requiere un análisis previo y medidas compensatorias claras".

4.000 plazas en el estadio

Para María Acín es “una temeridad que persona ajena a Metro entre y salga de estas instalaciones”. A la diputada le choca también el precio de alquiler. “Otras empresas de la zona que tienen dificultades de aparcamiento también podrían pedir a Metro que les arrendara las plazas del depósito. Con este precio que es un chollo”. El estadio Metropolitano cuenta con 1.000 plazas de parking dentro del propio edificio. Además, existen otras 3.000 plazas en el exterior. Los días de partido estas plazas están disponibles exclusivamente para los aficionados que han adquirido tarjetas de parking. El precio del abono de los parkings exteriores para todos los partidos en la temporada 2025/26 es de 535 euros.

La pregunta es por qué no reserva el Atleti sus plazas para sus empleados. Reservar 124 supone dejar de ingresar 66.340 euros al año, ya que estas plazas no saldrían al mercado. Parece más rentable pagar 10.000 euros a Metro por sus plazas. El convenio también revela que Metro abrirá su parking a los empleados del club cuatro horas antes del comienzo del partido o evento y se cerrará dos horas después de que termine. La seguridad correrá a cargo de vigilantes contratados por el Atleti. El texto también deja claro que los empleados del Atleti solo podrán acceder al aparcamiento del depósito y que queda prohibido entrar a cualquier otra dependencia de esta instalación. Metro y Atleti tendrán que tener contratados sendos seguros para “asegurar los riesgos de responsabilidad civil, daños materiales y daños corporales”