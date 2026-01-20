Agencias

Villeroy (BCE) cree que las tensiones entre la UE y EEUU apenas afectarán a la inflación, pero sí al PIB

El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, ha asegurado este martes que un reinicio de la guerra arancelaria entre la Unión Europea y Estados Unidos a cuenta de Groenlandia tendría un impacto "mínimo" en las perspectivas de inflación del Banco Central Europeo (BCE), aunque sí pesaría sobre el crecimiento.

"Podría haber un efecto inflacionista directo limitado, pero, también, podría producirse una apreciación del euro, lo que tendría el efecto contrario", ha explicado Villeroy durante el Foro Económico Mundial en declaraciones para 'Bloomberg Television'.

"Estamos en buena posición, pero insisto, una vez más, en que debemos ser ágiles y pragmáticos. Los riesgos a la baja para la inflación siguen siendo, al menos, tan importantes como los riesgos al alza", ha añadido.

El representante galo en el Consejo de Gobierno del instituto emisor ha destacado que los aranceles ya impuestos por Washington contra las importaciones europeas no han alterado, por el momento, los precios en el Viejo Continente.

Aun así, Villeroy ha sostenido que el BCE tiene margen para "adaptarse" de producirse "desviaciones prolongadas" respecto de sus previsiones de inflación actuales, que anticipan que cierre ligeramente por debajo del 2% este año y el siguiente para volver al 2% en 2028.

Sin embargo, el banquero central ha reconocido que el retorno de las tensiones comerciales lastrarían "obviamente" el crecimiento económico de todas las partes implicadas, incluidos los propios Estados Unidos.

