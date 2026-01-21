España

La Guardia Civil localiza a Boro, el perro de las dos hermanas del accidente de Adamuz: “Se ha escapado, está asustado y llueve mucho”

El operativo para encontrar al perro viral empezó esta mañana junto a la Guardia Civil

Encuentran a Boro. (@gonzalomatilla_)
Encuentran a Boro. (@gonzalomatilla_)

Boro desapareció en Adamuz el pasado 18 de enero en el accidente de tren en Adamuz, cuando los dos últimos vagones de un tren Iryo descarrilaron, invadiendo la vía contigua y provocando el choque con un Alvia a 200 km/h. La tragedia ya suma 43 víctimas mortales y más de un centenar de heridos, 37 de ellos hospitalizados.

Entre los más graves se encuentra Raquel, embarazada, quien viajaba junto a su pareja, Iván, su hermana, Ana y Boro, la mascota de la familia. Raquel perdió el conocimiento tras intentar proteger al perro, según ha explicado su hermana. Los bomberos consiguieron rescatarla y fue trasladada en ambulancia al Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde permanece en estado crítico. Ana salió con heridas leves en el cuerpo y el rostro e Iván ileso.

“Si no puedo ayudar a mi hermana, al menos que pueda encontrar a Boro”, dijo Ana mientras recorría las inmediaciones del accidente. Y como ha adelantado Infobae, dicha búsqueda intensiva comenzó esta misma mañana, después de que Pacma recibiera el permiso de la Guardia Civil.

Localizado, pero no capturado

Según ha podido saber Infobae, la Guardia Civil ha logrado localizar a Boro en la zona del siniestro, aunque el animal “se escapó”, explica Yolanda Morales, portavoz de Pacma, quien ha explicado que un efectivo llegó a verlo “hace unos momentos”, pero “no pudo capturarlo”.

Lo intentó, pero se escapó. Está asustado y llueve mucho”, señala, subrayando las dificultades que presenta el operativo debido al mal tiempo y al estado de nerviosismo del animal. Desde la organización advierten además de que la información publicada hasta ahora “se puede malinterpretar fácilmente”, ya que el perro no ha sido rescatado todavía.

La búsqueda de Boro tras
La búsqueda de Boro tras el accidente ferroviario de Adamuz (@gonzalomatilla_)

Un perro asustadizo

En total, han sido tres rescatistas de la organización, entre los que se encontraba Javier Luna, su presidente. “No vamos a parar hasta dar con él”, ha prometido. Para el operativo se cuenta con el uso de drones para rastrear la zona, la instalación de cámaras de fototrampeo, y jaulas trampa en las zonas donde se ha avistado a Boro. “Estamos en continuo contacto con el Ministerio del Interior y la Guardia Civil para que nos dejen hacer eso”, ha expresado Luna.

La autorización permite el acceso escoltado a la zona de las vías del tren, en las inmediaciones donde el animal fue visto por última vez, un área que hasta ahora no había sido accesible para otros equipos de rescate. Desde Pacma han indicado que este permiso supone un “avance clave” en las labores de búsqueda y ha justificado la decisión de no realizar batidas o movilizaciones amplias, ya que “pueden asustar a Boro y alejarlo más de la zona”.

Según describió la familia, el perro “no suele acercarse a las personas”.“Si alguien lo ve y se acerca a él, que lo haga muy lentamente, porque es probable que escape”, dijo Ana en un comunicado. Y es que Boro es un perro adoptado y huidizo, probablemente traumatizado por experiencias pasadas antes de que la familia malagueña le adoptara.

