Javier Calvo cumple 35 años, su primer cumpleaños soltero en más de una década: los nuevos proyectos e ilusiones del madrileño

El actor, que forma el dúo profesional ‘Los Javis’, celebra este miércoles 21 de enero su 35º cumpleaños

Javier Calvo en la ceremonia
Javier Calvo en la ceremonia de los Premios Goya de la Academia de Cine Española en Valladolid, España, el 10 de febrero de 2024. (REUTERS/Ana Beltran).

El director, productor y guionista Javier Calvo, una de las figuras más importantes del sector audiovisual de nuestro país en los últimos años, celebra este 21 de enero sus 35 años. El madrileño, que conformó durante más de una década el dúo creativo Los Javis junto a su expareja Javier Ambrossi, anunciaba a finales del pasado año con la noticia de su ruptura, después de más de 13 años de relación.

Desde el primer momento ambos quisieron dejar claro que su adiós pertenecía exclusivamente al plano personal. En plena filmación de La bola negra, su proyecto cinematográfico más ambicioso hasta la fecha, Calvo y Ambrossi apostaron por la continuidad profesional, convencidos de que su entendimiento creativo sigue siendo uno de sus grandes activos.

Esa normalidad quedó reflejada hace apenas unos días en Berlín, durante la celebración de los European Film Awards 2026. Allí, Los Javis reaparecieron juntos por primera vez en una alfombra roja tras conocerse su separación. Lo hicieron con complicidad, naturalidad y una imagen muy cuidada: ambos vistieron trajes en tonos azules, coordinados pero con estilos propios, dejando claro que, pese al cambio en su vínculo personal, la sintonía sigue intacta.

Javi Ambrossi y Javi Calvo,
Javi Ambrossi y Javi Calvo, Los Javis, en los European Film Awards 2026 (SUMA CONTENT).

‘Los Javis’ siguen adelante

La gala, celebrada en la Haus der Kulturen der Welt, fue especialmente emotiva para el dúo. No solo compartieron momentos con grandes figuras del cine europeo, sino que tuvieron el honor de entregar el premio a Mejor Dirección. Durante la ceremonia, mostraron su admiración por el talento internacional presente y su entusiasmo por formar parte de un evento de esa magnitud. Para Calvo, el encuentro con intérpretes como Juliette Binoche fue uno de los grandes momentos de la noche, que definió como un auténtico privilegio.

En lo profesional, Javier Calvo vive uno de los periodos más sólidos de su carrera. La bola negra, inspirada en una obra inacabada de Federico García Lorca, se perfila como uno de los estrenos más esperados del cine español. La película recorre tres momentos clave de la historia reciente de España —1933, 1937 y 2017— y supone el debut interpretativo de Guitarricadelafuente, acompañado por un reparto de primer nivel que incluye a Penélope Cruz, Lola Dueñas, Miguel Bernardeau, Carlos González y Glenn Close.

Paralelamente, Calvo y Ambrossi continúan al frente de Suma Content, la productora que fundaron y que se ha consolidado como una de las más potentes del sector. Desde su sede en Chamberí, la compañía impulsa proyectos de enorme impacto popular y crítico, como Drag Race España, del que ambos son jurado y cuya sexta temporada se encuentra actualmente en grabación, junto a una nueva edición All Stars. El formato, realizado junto a Atresmedia, refuerza su posición como referentes culturales y mediáticos.

La postal de la actriz
La postal de la actriz junto a su colega y amigo, Javier Calvo

Una nueva vida llena de emociones

En lo personal, y a diferencia de su expareja, que ha decidido permanecer más alejado de las cámaras, Calvo se ha refugiado en su círculo más cercano para comenzar esta nueva etapa de soltería. En redes sociales ha publicado a lo largo de estas semanas viajes y salidas con amigos; de hecho, uno de los más comentados fue su escapada a México, que coincidió con la gira latinoamericana de Guitarricadelafuente.

Pese al inevitable impacto emocional de una ruptura tan prolongada en el tiempo, ambos han insistido en transmitir serenidad. Ambrossi subrayaba en la presentación del Benidorm Fest 2026 que es su “mejor amigo”: “Nos llevamos genial y tenemos un montón de proyectos que vamos a hacer juntos”. De hecho, continúan planificando proyectos a corto y medio plazo, demostrando que su relación profesional no solo no se resiente, sino que se fortalece.

