Javier Ambrossi podría estar ilusionado de nuevo tras su ruptura con Javier Calvo: este es el chico con el que se le ha visto

Después de más de una década compartiendo amor, proyectos y vida, Javier Calvo y Javier Ambrossi han decidido poner fin a su relación sentimental. La noticia, confirmada por fuentes cercanas a El País y ampliada por ¡HOLA!, conmocionó tanto al público como a la industria audiovisual. Sin embargo, la separación no supone un punto final en su colaboración profesional, ya que ambos seguirán trabajando juntos como hasta ahora.

Los conocidos “Javis” mantenían una relación desde hace 13 años, una unión que trascendió lo personal para convertirse en una de las asociaciones creativas más admiradas del cine y la televisión en España. Su ruptura, según fuentes del entorno de ambos, se produjo hace varios meses y habría sido de mutuo acuerdo y en buenos términos.

Aunque la noticia se ha hecho pública ahora, algunos detalles ya habían levantado sospechas. En junio, durante el festival Primavera Sound de Barcelona, Calvo asistió solo y ofreció un concierto con su grupo musical Raya Diplomática. Desde entonces, los rumores sobre un distanciamiento se intensificaron, hasta que finalmente se confirmó lo que muchos intuían.

A pesar del fin de su relación, los dos han decidido continuar trabajando juntos en los proyectos que comparten bajo su productora, Summa Content, y en el rodaje de su nueva película, La bola negra. Según el equipo de trabajo, su conexión profesional sigue intacta: “Hay muy buen rollo y la magia que tienen para dirigir sigue siendo la misma”, aseguron desde el set a ¡Hola!.

Aunque ambos han mantenido discreción sobre su vida privada, diferentes medios apuntan a que tanto Ambrossi como Calvo han comenzado nuevas etapas sentimentales. Según adelanta este miércoles el citado medio, el hermano de Macarena García estaría ilusionado con un técnico de la industria audiovisual, con quien se le ha visto en varias ocasiones en el chalet que compartía con Calvo a las afueras de Madrid, una vivienda que construyeron hace dos años y que se hizo famosa tras aparecer en la revista AD.

Por su parte, Javier Calvo habría vivido un breve idilio con una persona del reparto de La bola negra, aunque esa relación ya habría terminado. En la actualidad, el director reside en el centro de Madrid, en el piso donde ambos vivieron antes de mudarse a su casa en las afueras.

Dos trayectorias que siguen avanzando

Desde su debut con La llamada en 2017, los Javis se han consolidado como una de las duplas creativas más influyentes del panorama audiovisual español. Han firmado series tan aclamadas como Veneno, Paquita Salas, Cardo, Vestidas de azul o Mariliendre, y han participado como jurado en programas como Drag Race España o Mask Singer. En 2024, además, presentaron la gala de los Goya junto a Ana Belén, consolidando su posición como referentes culturales de su generación.

Pese a su ruptura sentimental, su alianza artística continúa sólida. Ambos siguen al frente de Summa Content, que prepara nuevos proyectos como Las malas, dirigida por Armando Bó y protagonizada por Karla Sofía Gascón. Además, Calvo mantiene su faceta musical, mientras Ambrossi se centra en la dirección y en su nueva etapa personal.