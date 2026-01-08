Javier Ambrossi explica en qué punto se encuentra su relación con Javier Calvo

Durante la rueda de prensa realizada en los estudios de RTVE, Javier Ambrossi compartió detalles sobre la dinámica actual que mantiene con Javier Calvo, aclarando que ambos continúan colaborando en numerosos proyectos laborales pese a los comentarios sobre su vínculo personal. Según informó el medio, el director mostró disposición para abordar las especulaciones surgidas acerca de su relación con Calvo, especialmente tras el debate público generado por cómo celebraron la Nochevieja, y señaló que prioriza mantener el ámbito privado alejado del escrutinio externo.

De acuerdo con la información recogida por el medio, Ambrossi se mostró ilusionado con su nueva etapa en Televisión Española, donde ejerce como presentador del Benidorm Fest junto a Jesús Vázquez, Inés Hernand y LalaChus. Consultado sobre la posibilidad de reconciliarse sentimentalmente con Javier Calvo, el director optó por una respuesta ambigua y defendió el derecho a la privacidad sobre cuestiones personales. En palabras de Ambrossi publicadas por el medio: "Donde me lleve mi vida me llevará y creo que es lo mejor que puedo hacer, no le incumbe a nadie tampoco". Asimismo, recalcó: "No tengo redes, no tengo ni siquiera Instagram, no tengo nada", subrayando que las especulaciones en Internet no repercuten directamente en él. "Todo lo que decís, todo lo que tal, es que no, yo te lo cuento a ti y luego ya no sé qué repercusión tiene ni me interesa, o sea que yo quiero vivir mi vida y donde me lleve me llevará", expresó durante la conversación.

Según detalló el medio, tras ser cuestionado específicamente sobre la dimensión profesional de su vínculo con Calvo, Ambrossi rechazó la existencia de cualquier ruptura laboral con su ex pareja. Remarcó que ambos siguen inmersos en numerosos planes conjuntos y manifestó: "Que va, la de cosas que tenemos, estaba ayer con él revisando todos los proyectos de este año y del otro y digo 'vamos como si no lo hubiéramos dejado, 24 horas'". Esta afirmación revela que el trabajo conjunto sigue siendo intenso y frecuente, manteniendo la sinergia profesional que ha caracterizado al dúo creador en los últimos años.

Durante la rueda de prensa, Javier Ambrossi repasó el momento vital que atraviesa. Según consignó el medio, describió su situación profesional como "súper bien" y en lo personal afirmó estar "genial", valorando cada etapa vivida como parte de un proceso enriquecedor. Aunque hizo una broma sobre la posibilidad de buscar un "nuevo marido", aclaró que se trata solo de un comentario humorístico y recalcó que vive actualmente una "etapa bonita de transición", con la intención de descubrir qué le depara el futuro de manera fluida y sin expectativas marcadas.

En cuanto a la relación que mantiene con Javier Calvo tras el término de su vínculo sentimental, el director indicó, según publicó el medio, que entre ambos existe una relación cordial que facilita aún más la colaboración creativa. "Nos llevamos genial y tenemos un montón de proyectos que vamos a hacer juntos", apuntó Ambrossi, y consideró una suerte poder alternar trabajos por separado con regresos al formato de dúo creativo, lo que enriquece tanto sus relaciones profesionales como su amistad personal.

Además, Ambrossi expresó su aprecio hacia Calvo, considerando un privilegio tener en él tanto a un "mejor amigo" como a un colaborador profesional destacado. "Yo tengo la suerte de tener un mejor amigo al que amo y un compañero de trabajo maravilloso", confesó, en palabras recogidas por el medio, dejando entrever que, más allá de cualquier especulación, la base de la relación que mantiene con Calvo permanece sólida y fructífera en el plano laboral y en la amistad.

El medio también detalló que el director ha optado por distanciarse completamente de las plataformas sociales y aplicaciones, con el objetivo de evitar distracciones y rumores sobre su vida privada. Este enfoque le permite, según explicó, centrarse en sus proyectos y en la experiencia diaria, sin dejar que la opinión pública condicione sus decisiones personales ni profesionales.

En la conversación con la prensa, Ambrossi destacó que la actual colaboración con Calvo incluye actividades diarias, revisando proyectos tanto para este año como para el próximo, lo que refuerza que la agenda de ambos sigue integrada y con múltiples trabajos pendientes. Según reportó el medio, esta dinámica refuerza su proyección común en la industria audiovisual, independientemente de su situación sentimental.

En relación con su presente profesional, Ambrossi enfatizó el valor de atravesar distintas fases o etapas, subrayando que cada ciclo le aporta nuevas enseñanzas y perspectivas, tanto en el modo de trabajar como en las relaciones personales y creativas dentro del sector. Expresó su intención de vivir cada instante con autenticidad, sin permitir que presiones externas o rumores interpongan obstáculos a su crecimiento individual y colectivo.

De acuerdo con la cobertura del medio, la aparición de Javier Ambrossi en la rueda de prensa representó un momento para abordar tanto dudas sobre su vida personal como para reafirmar su compromiso con la nueva etapa profesional en el Benidorm Fest. Ante las preguntas sobre posibles cambios o rupturas con su ex pareja, optó por transmitir tranquilidad, remarcar la constancia del trabajo compartido y la buena sintonía que los caracteriza, manteniéndose fiel a una vocación profesional que trasciende la esfera privada.