Ilia Topuria pone en venta su casa tras su ruptura con Giorgina Uzcategui: casi 3 millones de euros, piscina y garaje para 6 coches

Ilia Topuria en una composición fotográfica elaborada por 'Infobae' (Instagram / @tomaslasoargos y @iliatopuria)

Ilia Topuria ha vuelto a situarse en el centro de la actualidad mediática en las últimas semanas, aunque en esta ocasión no por sus éxitos deportivos dentro del octágono. El luchador hispano-georgiano, campeón mundial en dos ocasiones de la UFC, atraviesa un complejo momento personal marcado por un proceso judicial contra su exmujer, la empresaria venezolana Giorgina Uzcategui, con quien mantiene un conflicto legal de notable repercusión pública.

Hasta hace poco, Topuria residía junto a Uzcategui en una exclusiva urbanización de Las Lomas, situada en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, a unos 20 kilómetros al oeste de la capital. Se trata de una de las zonas residenciales más cotizadas de la Comunidad de Madrid, conocida por su alto nivel adquisitivo, amplias zonas verdes y estrictas medidas de seguridad. Ahora, el inmueble que fue el hogar del luchador se encuentra actualmente a la venta, según ha revelado en exclusiva Jorge Borrajo en El tiempo justo.

La casa de Ilia Topuria desde fuera en imágenes tomadas de redes sociales (Instagram / @tomaslasoargos y @iliatopuria)

La vivienda, construida en 2018, cuenta con una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados edificados sobre una parcela de 2.560 metros. Su arquitectura responde a un estilo vanguardista, con líneas modernas y una fachada porcelánica en tono arena. El diseño prioriza la amplitud y la luminosidad, con grandes ventanales de cristales blindados que permiten la entrada de luz natural en todas las estancias. El chalet se distribuye en varias plantas y se ubica dentro de una urbanización que dispone de seguridad privada las 24 horas.

Spa privado, gimnasio y piscina infinita

Muchos seguidores de Topuria han reconocido distintas estancias de la casa a través de las redes sociales del deportista, ya que algunas de ellas han sido escenario habitual de sus publicaciones en Instagram. Entre los espacios más identificables destacan el amplio salón principal y la cuidada zona exterior. El luchador residía en la vivienda en régimen de alquiler junto a su exmujer.

El entorno también añade valor al inmueble. El chalet se encuentra a escasos metros de la vivienda que está construyendo el futbolista belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid. Las Lomas es una urbanización de lujo que data de finales de los años 70 y que actualmente alberga a unos 2.400 habitantes. Entre ellos figuran conocidos nombres del panorama musical como Manuel Carrasco y Pablo López. Además, su proximidad a prestigiosos centros educativos la convierte en una zona muy demandada por familias.

La casa de Ilia Topuria tomadas de redes sociales (Instagram / @tomaslasoargos, @giorginauzcategui y @iliatopuria)

En el interior, la casa dispone de una amplia cocina totalmente equipada con electrodomésticos de última generación. La distribución gira en torno a una gran isla central con taburetes altos de piel y acceso directo al porche. En la planta principal se encuentra un salón de gran formato dividido en varias zonas diferenciadas, pensado tanto para el descanso como para el entretenimiento.

El exterior es uno de los grandes atractivos de la propiedad. El jardín, amplio y cuidadosamente diseñado, incluye una zona de barbacoa y una piscina de estilo infinito con jacuzzi integrado. A ello se suman otras comodidades propias de una vivienda de alto nivel, como una piscina interior climatizada, spa y gimnasio con cuarto de baño completo.

La casa de Ilia Topuria desde dentro en imágenes tomadas de redes sociales (Instagram / @tomaslasoargos, @belevels y @iliatopuria)

En la primera planta se distribuyen cuatro grandes dormitorios, todos ellos en suite, además de una habitación principal que cuenta con un espacioso vestidor y baño privado. Para los amantes del motor, el garaje tiene capacidad para albergar hasta seis vehículos. De acuerdo con la información manejada por Semana, la vivienda que durante un tiempo fue el hogar de Ilia Topuria se encuentra a la venta por 2.980.000 euros. Todo ello se produce en un contexto personal complicado para el luchador, inmerso en su proceso de divorcio de Giorgina Uzcategui, con quien tiene una hija nacida en el verano de 2024, lo que lo convierte en padre de dos niños, pues ya contaba con un hijo fruto de una relación anterior.