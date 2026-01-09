España

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

El entorno del luchador asegura que se encuentra “muy contento y muy satisfecho” por este primer triunfo en los tribunales

Ilia Topuria antes de su
Ilia Topuria antes de su entrada a los Juzgados (Europa Press)

Ilia Topuria ha conseguido que el juzgado de Violencia contra la Mujer de Móstoles, en Madrid, desestime por completo la solicitud de su exmujer, Giorgina Uzcategui, quien había pedido autorización para viajar con su hija de un año y medio fuera de España, concretamente a Miami. La decisión judicial hace que la menor, nacida en julio de 2024, permanezca en territorio español y no pueda abandonar el país sin el aval expreso de la jueza, según ha informado ¡Hola!.

En esta causa, Topuria compareció ante la magistrada el pasado miércoles 7 de enero, jornada clave para el futuro inmediato de la custodia de la menor, tras la petición de Uzcategui, quien argumentó haber recibido amenazas desde que el luchador hizo público un comunicado y declaró no sentirse segura.

El entorno más cercano al doble campeón de la UFC ha transmitido al citado medio que Topuria se encuentra “muy contento y muy satisfecho” con esta primera resolución judicial favorable desde el inicio de su conflicto legal con su expareja.

Entrevista a Ilia Topuria.

El comunicado de Ilia Topuria

Más allá del valor simbólico de la resolución, en el círculo personal del hispano-georgiano consideran que este fallo puede abrir la puerta a que Topuria recupere el contacto presencial con su hija, a la que, según él mismo compartió el pasado 3 de enero en su perfil de X, lleva “cuatro meses sin poder ver pese a haberlo intentado en numerosas ocasiones”.

En los últimos días, la presencia de Topuria en este juzgado ha reactivado las especulaciones sobre su implicación en procedimientos de violencia de género, dada la coincidencia con el tribunal encargado de esa causa. “La realidad es que, por el funcionamiento del sistema judicial, debo acudir a ese juzgado, pero la citación está relacionada exclusivamente con un asunto familiar y administrativo”, aseguraba Topuria.

Ilia Topuria en su entrada
Ilia Topuria en su entrada a los Tribunales (Europa Press)

La batalla familiar de Ilia Topuria y Georgina Uzcategui

Las diferencias entre Topuria y Uzcategui tienen su origen en una denuncia por supuestos malos tratos interpuesta por la madre de la menor a finales del pasado año, proceso cuya instrucción sigue abierta. Topuria, por su parte, ha negado con contundencia los hechos, calificando las acusaciones como “intentos de extorsión tras su separación”: “Tras mi negativa a aceptar determinadas pretensiones económicas fuera de toda lógica, semanas después se presenta una denuncia por malos tratos, algo con lo que ya había sido amenazado”.

De esta forma, el deportista ha dejado entrever que considera instrumental la denuncia presentada por su exmujer. Además, se ha reafirmado en que no cederá “ante la presión, la manipulación o el miedo” y ha preferido ”mantener silencio" por el bien de sus hija, según detallaba el propio Topuria en sus perfiles públicos.

Giorgina Uzcategui ante su reencuentro
Giorgina Uzcategui ante su reencuentro con Topuria (Europa Press)

Por parte de Uzcategui, el único pronunciamiento se ha producido mediante un comunicado firmado por su abogada, quien ha explicado que “en la actualidad existe un procedimiento judicial en curso, de carácter estrictamente privado y familiar, que afecta de manera directa a un menor de edad. Por este motivo, la Sra. Uzcategui ha optado expresamente por no realizar manifestaciones públicas y por canalizar esta situación desde el máximo respeto al procedimiento y a la intimidad de las partes implicadas”.

