Ilia Topuria desmiente que haya sido citado para declarar por violencia de género a través de un comunicado

El caso de Ilia Topuria cobró relevancia mediática después de que el viernes circulara en distintos medios una noticia difundida por el diario El Mundo. Según la publicación, el luchador hispanogeorgiano habría sido citado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Móstoles para comparecer el próximo 7 de enero, en el marco de una denuncia por presuntos malos tratos presentada por su exesposa, Giorgina Uzcategui. Ahora, Topuria se ha pronunciado y ha asegurado que esa información es falsa.

La noticia generó reacciones inmediatas tanto en el ámbito deportivo como en redes sociales, donde el nombre de Topuria se convirtió en tendencia. Ante la magnitud de los comentarios y especulaciones, el propio Topuria decidió emitir una respuesta pública. Durante la jornada del sábado, el deportista recurrió a sus perfiles en redes sociales para compartir un comunicado en el que rechazó de forma rotunda las versiones divulgadas por la prensa. El luchador negó la existencia de la denuncia mencionada y desmintió que la razón de su citación judicial esté relacionada con los hechos difundidos.

Topuria señaló directamente a los medios, a quienes acusó de difundir información errónea sin contrastar los datos, y expresó su malestar por el modo en que se ha gestionado la cobertura del caso. Si bien no ofreció detalles sobre el motivo de su comparecencia ante el juzgado, insistió en que no se trata de una denuncia por malos tratos, como se había señalado en las publicaciones iniciales. El comunicado del peleador fue ampliamente compartido y abrió un nuevo capítulo en la discusión pública sobre el impacto de las filtraciones judiciales y la responsabilidad de los medios de comunicación en la transmisión de información sensible.

“Siempre me he sentido profundamente agradecido por el trato respetuoso que he recibido de los medios de comunicación, que han sido y siguen siendo una parte importante de mi trayectoria durante todos estos años”, comienza el escrito del luchador. Y ha añadido: “Por desgracia, y muy a mi pesar, en estos momentos soy noticia por asuntos que nada tienen que ver con el deporte. Entiendo que, como persona pública, uno está expuesto a las fake news y a titulares engañosos y sensacionalistas, diseñados únicamente para generar clics sin atender a la verdad ni a las consecuencias”.

Después, Topuria menciona la noticia sobre su supuesta citación: “Ayer, un medio de comunicación difundió una noticia con un titular falso en el que se afirmaba que había sido llamado a declarar por violencia de género. Ese titular tuvo que ser modificado posteriormente al no ser cierto, ya que nunca he sido llamado a declarar por ese motivo, algo que haré gustosamente cuando se me requiera. La realidad es que, por el funcionamiento del sistema judicial, debo acudir a ese juzgado, pero la citación está relacionada exclusivamente con un asunto familiar y administrativo vinculado a un viaje fuera de España de mi hija, a la que llevo cuatro meses sin poder ver pese a haberlo intentado en numerosas ocasiones”.

Ilia Topuria carga contra la información falsa difundida

El luchador hispanogeorgiano criticó que se difundieran noticias falsas sobre su persona: “Asumo el peaje de la exposición pública, pero eso no justifica que se permita difundir información falsa, sin contrastar, que no se ciñan a los hechos, ni se divulgue información que incumbe a un menor de edad a la que se debe proteger. La realidad comienza con una demanda de divorcio presentada por mi parte precedida de semanas de negociación tras nuestra separación. Tras mi negativa a aceptar determinadas pretensiones económicas fuera de toda lógica, semanas después se presenta una denuncia por malos tratos, algo con lo que ya había sido amenazado y que está siendo analizada por la justicia”.

Y el escrito de Topuria concluye: “Sigo confiando en Dios, en la justicia y en las personas. Sé que la verdad prevalecerá y que pronto podré recuperar una de las dos cosas más importantes de mi vida junto a mi hijo Hugo: mi hija Giorgina. A los medios de comunicación solo les pido el mismo respeto y rigor con el que siempre me han tratado la mayoría de ellos… y que se ciñan a los hechos, porque la verdad solo tiene un camino”.