Dani García, chef Michelin: “Para unas albóndigas jugosas, uso brioche, clara de huevo, un poquito de vino fino y piñones”

El truco para hacer albóndigas jugosas de Dani García (Montaje Infobae)

Son un clásico en los tuppers para ir a trabajar, una receta que hemos heredado de generaciones pasadas y que intentamos replicar al pie de la letra para imitar esa jugosidad exquisita que vive en nuestra memoria. Las albóndigas son todo un clásico de la cocina casera de siempre, una elaboración que, no por común, deja de entrañar cierta dificultad.

Y quién mejor para aprender que uno de los chefs más queridos y galardonados de España. Hablamos de Dani García, cocinero con dos estrellas Michelin que sirve albóndigas en su propio restaurante Tragabuches. En uno de los vídeos que el propio chef comparte en su canal de YouTube, ha explicado paso a paso todo el proceso a seguir para replicar en casa sus albóndigas de vaca vieja con espaguetis de choco, un plato que forma parte del menú de mediodía que se sirve en su restaurante de cocina andaluza.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

Durante el desarrollo de la receta, podemos distinguir algunos trucos clave, consejos que nos conviene apuntar si queremos replicar en casa la jugosidad y sabor de estas albóndigas con sello Michelin. Comienza el cocinero nombrando uno a uno los ingredientes que componen su obra: “Picaña, brioche, clara de huevo, leche, cebolla, un poquito de vino fino y piñones”.

Dani García recibió su primera estrella Michelin con tan solo 25 años en el restaurante familiar donde trabajaba en Ronda. Con la apertura de su primer restaurante, Calima, consiguió la segunda estrella. La tercera llegó en 2018.

Cómo hacer las albóndigas de Dani García

Uno de los cambios más interesantes es la sustitución del clásico pan duro remojado que tradicionalmente utilizaban nuestras abuelas por un pan brioche. “Yo tengo uno que me hago yo mismo, pero podéis comprar cualquier brioche que veáis en el supermercado”, recomienda Dani García, explicando que esta elección aportará una textura mucho más tierna y esponjosa a la masa.

Como ya él mismo ha explicado, la receta de albóndigas de García se prepara además con carne de picaña madurada, leche, vino de manzanilla y clara de huevo. El cocinero advierte que la masa resultante será algo más líquida de lo habitual, pero subraya la ventaja: “Esto también va a hacer que en boca tenga una textura muchísimo más agradable”. García nos avisa de que, si la masa queda seca desde el principio, el resultado final no cambia; incluso, empeora: “Si tú haces una masa seca, en boca va a estar seca, porque luego además lleva una cocción”.

El reposo es otro pilar fundamental en la preparación. Para el chef, la forma ideal sería dejar la mezcla en la nevera durante 24 horas. Más tarde, tras formar las bolitas, haríamos un segundo descanso refrigerado de entre dos y tres horas. Este proceso, según explica, resulta esencial para que la masa conserve la jugosidad tras la cocción.

Albóndigas de carne crudas (Adobe Stock)

Lista la salsa, que podremos adaptar a nuestros gustos personales, viene el momento de la fritura, el cual requiere de una especial atención. El cocinero insiste en la necesidad de sumergir completamente las albóndigas en aceite muy caliente y durante poco tiempo.

El objetivo es dorarlas bien por fuera, dejando el interior casi completamente crudo. “Con la fritura sobre la albóndiga a alta temperatura conseguimos cerrar poros y así la echamos directamente en la salsa”, aclara el chef. La cantidad de aceite es también de vital importancia; si hay poco, tenemos que darles la vuelta para que se doren, lo que hará que estén demasiado tiempo en la sartén y que el interior se cocine en exceso.

Solo después llegan los últimos minutos de cocción, esta vez con las albóndigas dentro de nuestra salsa. Es entonces cuando las albóndigas terminan de hacerse por dentro. El chef aconseja vigilar este punto: “Tienes que encontrar ese punto donde verdaderamente parezca que se ha guisado todo junto”, trata de explicar el chef de Tragabuches. Con solo unos 10 minutos de cocción conseguiremos el interior jugoso pero cocinado que buscamos.