Se suspende la búsqueda del hombre de 60 años desaparecido en Palau-Sator (Girona) por las condiciones inseguras de la riera

El incidente fue reportado a las 7:35 horas de la mañana al teléfono de emergencias 112 de Cataluña

Los Bomberos de la Generalitat han suspendido por el momento el dispositivo de emergencia desplegado en Palau-Sator (Girona), encargado de las labores de búsqueda de un repartidor de pan de 60 años que ha desaparecido esta mañana. Los cuerpos de rescate han detenido su actuación debido a la peligrosidad de la crecida de la riera, que ha sido la causante de la desaparición del hombre. Aun así, han asegurado que continuarán con la búsqueda cuando el nivel del agua permita operar a los efectivos, según han anunciado los Mossos a través de su perfil de X.

El incidente se ha reportado a las 7:35 horas al teléfono de emergencias 112 de Cataluña, después de que el hombre fuese arrastrado por el agua mientras cruzaba la riera con su vehículo de trabajo. Según han podido saber desde ElNacional.cat, el repartidor mantuvo el contacto con su jefe minutos antes de ser arrastrado. Antes de perder el contacto, el hombre le comunicó durante la llamada a su superior que se estaba ahogando.

Inmediatamente, el jefe se desplazó hasta la zona donde se encontraba en la que pudo observar cómo la crecida desplazaba el vehículo por el torrente de agua, imposibilitando cualquier intento de extracción del conductor. El temporal de levante ha afectado a toda la provincia, en la que se han detectado numerosos incidentes. No obstante, este es el de mayor gravedad.

Tras la llamada a emergencias, se desplegó un equipo formado por agentes del GRAE, del GRAESub de los Bomberos de la Generalitat, con apoyo de drones, la Policía Marítima y la Unidad Subacuática de los Mossos d’Esquadra. No obstante, las condiciones han impedido la inmersión en el entorno de la riera Nova y la riera de Peratallada. Incluso, la creciente ha imposibilitado el uso de maquinaria pesada que suele usar el cuerpo de bomberos para remover la zona e intentar localizar el vehículo. Además,

