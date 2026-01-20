España

Se derrumba el falso techo de un centro de salud en Puente de Vallecas (Madrid)

El edificio arrastra deficiencias estructurales desde 2018

centro de salud vallecas

Más Madrid ha denunciado este lunes el derrumbe del falso techo de un centro de salud de Vallecas (Madrid). El incidente ocurrió el pasado lunes 19 de enero, alrededor de las 20:00 horas, en la segunda planta del edificio. En esos momentos todavía quedaban facultativos pasando consulta, si bien no hay que lamentar daños personales.

El suceso ha provocado inquietud de los trabajadores del centro por la seguridad del edificio. Pese a ello, la actividad sanitaria ha continuado de forma generalizada en el centro de atención primaria este martes. Los servicios médicos y de enfermería no se han visto interrumpidos, aunque sí se han adoptado algunas precauciones adicionales para evitar el acceso a la zona afectada. Los escombros del falso techo han sido retirados por un empleado de la contrata municipal, si bien la sala inferior no había sido acordonada tras el desprendimiento.

Los trabajadores ya habían presenciado filtraciones de agua consecuencia de las lluvias del fin de semana. El agua había alcanzado incluso equipos informáticos y diversos documentos, lo que les hacía prever la posibilidad de nuevos incidentes. Además, en el techo de la segunda planta se observaban manchas de humedad visibles desde hace semanas, lo que era motivo de especial preocupación para los responsables sanitarios del centro.

Problemas arrastrados desde hace años

Manchas por humedades en el centro de salud de Puente de Vallecas. (Más Madrid/X)

La sala afectada por el derrumbe, conocida como “museo”, solía utilizarse para mostrar maniquíes y material médico antiguo a grupos de estudiantes de institutos. Desde hace meses, sin embargo, permanecía cerrada y precintada. En la puerta se encontraba un cartel con la advertencia: “Entrada prohibida por seguridad”. Se trata de una estancia situada en la parte más alta de un inmueble inaugurado en 1965, que funcionó inicialmente como hospital de beneficencia hasta su integración en la red de Madrid Salud en 2005, bajo el mandato del entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.

No es la primera vez que el centro enfrenta problemas estructurales. En 2018, la Inspección Técnica de Edificios (ITE) le otorgó una calificación desfavorable, debido a la mala conservación general de fachadas, cubiertas y azoteas, así como a defectos en las tuberías. Pese a que, según consta en el Registro de Edificios municipal, aquellos fallos habrían sido subsanados, el personal asegura que los problemas de goteras y humedades han persistido, especialmente después de la pandemia, según ha informado El País.

“Es una muestra más del abandono de los barrios del sureste”, ha valorado Olga Martínez, concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid. Desde la misma formación política, Rita Maestre ha expresado que el falso techo se ha derrumbado “por la falta de mantenimiento de la cubierta por parte del Ayuntamiento". “Esta es la realidad en los barrios del Madrid para los fondos buitres y el turismo de lujo de Almeida: el abandono”, ha concluido la portavoz. El partido ha exigido “actuaciones urgentes” para garantizar la seguridad del centro.

