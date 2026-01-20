Receta de cebollas rellenas de bonito, un plato típico asturiano que sabe a tradición

España

Receta de cebollas rellenas (Pixabay)
Receta de cebollas rellenas (Pixabay)

Las cebollas rellenas de bonito son un clásico de la cocina del norte de España, especialmente en Asturias y en particular del pueblo de L’Entregu, de donde este plato es original. Allí, incluso se celebra una fiesta anual dedicada a les cebolles rellenes, receta que tiene su origen en el ingenio de una cocinera de este pueblo, Aniceta Fueyo ‘la Nina’, que allá por los años 40 del siglo XX la creó para dar de comer a varios sacerdotes en tiempos de Cuaresma.

Aunque el más tradicional es el de bonito en conserva, su relleno puede variar al gusto de cada cocinero, con ejemplos como la carne picada. Hoy prepararemos una versión clásica de este plato sabroso y con sabor a mar, que no solo es económico sino que, además, es muy fácil de hacer en casa.

Receta de cebollas rellenas de bonito

Esta receta consiste en cebollas vaciadas y cocidas, que se rellenan con una mezcla de bonito, verduras y, en ocasiones, huevo o pan rallado. Se cubren con una salsa suave y se cocinan en el horno, logrando un resultado muy sabroso.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora 30 minutos
  • Preparación: 45 minutos
  • Cocción: 45 minutos

Ingredientes

  • 6 cebollas grandes
  • 250 g de bonito en conserva (en aceite o natural, bien escurrido)
  • 1 pimiento rojo pequeño
  • 1 zanahoria
  • 2 dientes de ajo
  • 2 huevos duros
  • 2 cucharadas de pan rallado
  • 200 ml de salsa de tomate casera
  • 100 ml de sidra o vino blanco
  • 1 hoja de laurel
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta negra molida

Cómo hacer cebollas rellenas de bonito, paso a paso

  1. Pela las cebollas y córtales la parte superior. Vacía con cuidado el interior con una cuchara, dejando 2-3 capas exteriores intactas para que mantengan la forma.
  2. Cuece las cebollas vaciadas en agua con sal durante 10 minutos para ablandarlas. Escurre y reserva.
  3. Pica finamente el interior de las cebollas, el pimiento, la zanahoria y el ajo.
  4. Sofríe las verduras picadas en aceite hasta que estén tiernas.
  5. Añade el bonito desmigado y los huevos duros picados. Incorpora el pan rallado y mezcla bien fuera del fuego.
  6. Rellena las cebollas con la mezcla, apretando bien para que no se desmoronen al servir.
  7. Coloca las cebollas en una fuente de horno. Vierte la sidra, la salsa de tomate y la hoja de laurel alrededor.
  8. Hornea a 180 °C durante 30-35 minutos, bañando de vez en cuando las cebollas con la salsa para que no se sequen. Si ves que la salsa reduce demasiado, añade un poco de caldo de verduras o agua. 

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 6 porciones (una cebolla rellena por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Proteínas: 12 g
  • Grasas: 7 g
  • Hidratos de carbono: 19 g
  • Calorías aproximadas: 180 kcal

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las cebollas rellenas de bonito se conservan en nevera hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden recalentar en horno o microondas. No se recomienda congelar, ya que la textura de la cebolla puede perder calidad.

