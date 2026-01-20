La prensa marroquí borra el último rastro de la princesa Lalla Salma, exmujer de Mohamed VI, en público: su apoyo a la Selección de Marruecos

Salma de Marruecos en un evento de la OMS celebrado en Montevideo (Uruguay), en 2017. (Federico Anfitti - EFE))

Durante años, su nombre apenas aparecía en los actos oficiales y su imagen se convirtió en una rareza casi de leyenda. Por eso, la reaparición pública de Lalla Salma el pasado 4 de enero provocó un auténtico revuelo en Marruecos. Nadie esperaba verla en el palco presidencial del estadio Moulay Abdallah de Rabat, animando con entusiasmo a la selección nacional en el partido entre Marruecos y Tanzania. Y, sin embargo, allí estaba: sonriente, grabando el encuentro con su teléfono y celebrando la victoria por 1-0 de los Leones del Atlas.

La exesposa del rey Mohamed VI, de 47 años, conserva oficialmente su título de princesa tras el divorcio en 2018. En esta ocasión no acudió sola. A su lado se encontraban sus dos hijos, el príncipe heredero Moulay Hassan, de 22 años, y la princesa Lalla Khadija, a punto de cumplir 19. Ambos vivieron el encuentro con especial intensidad, ovacionando cada jugada y celebrando con fervor el gol decisivo de Brahim Díaz, uno de los futbolistas más queridos del combinado marroquí.

La princesa Lalla Salma en el palco de un partido de futbol de la Copa de África (X/@IlyasChronique).

La presencia de la familia no había sido anunciada previamente, lo que multiplicó el asombro entre los 69.000 asistentes al estadio. Las gradas se llenaron de móviles intentando captar imágenes, aunque la distancia impidió obtener fotografías nítidas. La escena se repitió días después, cuando Lalla Salma y sus hijos regresaron al mismo palco para presenciar el partido de cuartos de final entre Marruecos y Nigeria, que volvió a saldarse con victoria del equipo anfitrión.

Estas apariciones rompen con la tónica de los últimos años. Desde su separación del monarca, la princesa ha mantenido un perfil extremadamente discreto, alejada de la vida pública y de los focos mediáticos. Las contadas ocasiones en las que ha sido vista recientemente han tenido un carácter casi anecdótico: un paseo por la medina de Fez junto a su hija, hace apenas dos meses, o una breve y apresurada travesía por la plaza de Jamaa el Fna de Marrakech a finales de diciembre. En contraste, su actitud en el estadio sorprendió por la naturalidad y la alegría reflejada en su rostro, algo poco habitual en sus últimas apariciones.

Lalla Salma ha reaparecido en Fez junto a su hija. (Instagram @moroccoworldnews)

Borrada su presencia en los medios marroquíes

La prensa marroquí no tardó en hacerse eco del momento, incluso los medios más cercanos al entorno real. Sin embargo, pocas horas después, las referencias a su asistencia desaparecieron de las ediciones digitales, incluidas las menciones a sus hijos. Y es que, la retirada de la información podría responder a directrices procedentes de la casa real, siempre celosa de las apariciones públicas de sus miembros.

Lalla Salma, “la princesa fantasma” de Marruecos: qué ha sido de la exmujer de Mohamed VI seis años después de su divorcio.

El contexto explica parte de esta situación. Dos semanas antes, el príncipe heredero había presidido en solitario el partido inaugural de la Copa de África de Naciones en Rabat, en ausencia de su padre, que se encontraba de viaje fuera del país. Mohamed VI regresó a Marruecos el 18 de enero, aquejado de una dolencia lumbar que hacía prever que no acudiría a la final del torneo. Los medios daban por hecho que Moulay Hassan asumiría de nuevo ese papel, pero la sorpresa llegó cuando quien apareció en el palco fue su tío, el príncipe Moulay Rachid.

Según las especulaciones que circularon en redes sociales y algunas redacciones de la prensa local, el heredero habría deseado asistir acompañado de su madre, una posibilidad que podría no haber contado con el visto bueno del protocolo palaciego. El resultado fue un cambio de planes de última hora. De hecho, la actitud distante de Moulay Rachid tras la derrota de Marruecos frente a Senegal, incluida su fría reacción durante la entrega del trofeo, no pasó desapercibida y fue duramente comentada fuera del país.