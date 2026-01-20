La Justicia prorroga seis meses la investigación a Anabel Pantoja y David Rodríguez por supuesto maltrato infantil a su hija Alma

Anabel Pantoja, David Rodríguez y su hija Alma (Europa Press)

La investigación judicial que afecta a Anabel Pantoja y a su pareja, David Rodríguez, suma un nuevo revés: se ha confirmado una prórroga de seis meses del proceso que analiza su posible implicación en un supuesto delito de maltrato infantil. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha notificado recientemente a la pareja que el procedimiento continuará abierto, lo que prolonga la incertidumbre que viene marcando su vida desde enero de 2025.

Las diligencias comenzaron el 21 de enero de 2025, una fecha que supuso un punto de inflexión para Anabel Pantoja y David Rodríguez. Ese día, ambos se vieron obligados a comparecer ante la jueza y exponer los hechos que rodearon la hospitalización en estado grave de su hija, Alma. Durante su declaración, la influencer y el fisioterapeuta negaron haber golpeado a la menor, ni siquiera de forma accidental.

La noticia de esta prórroga judicial ha llegado cuando parecía que el proceso se acercaba a su fin, puesto las últimas informaciones apuntaban a una resolución favorable para la pareja. Sin embargo, la jueza ha decidido extender el plazo de instrucción.

Anabel Pantoja denuncia una "situación injusta",

La prórroga de la investigación

La explicación, según Canarias 7, reside en “la remisión de informes médicos”, que aún se encuentran pendientes y ralentizan el avance de la causa. Desde el mismo medio han subrayado que “estas valoraciones clínicas son cruciales para la magistrada titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana”.

La periodista Sandra Aladro, en el programa El tiempo justo, ha aportado la confirmación del órgano judicial: “La toma de declaraciones se produce justo después de que el 21 de enero del año pasado se abriese la investigación contra Anabel y David por el presunto delito de maltrato a una bebé, su hija, Alma. Pero hace muy poquitas horas que el Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria ha confirmado que amplía seis meses más ese proceso”.

Anabel Pantoja, David Rodríguez y su hija Alma (Europa Press)

“No han tomado la decisión de cerrar el caso o abrir un proceso judicial y continuar adelante. Necesitan seguir investigando, tomando declaraciones y seguir analizando qué pasó exactamente con su niña”, ha explicado Aladro. En el mismo espacio de Telecinco, Antonio Rossi ha trasladado el mensaje de calma que el abogado de la pareja mantiene con sus clientes.

La incertidumbre de Anabel Pantoja

“El abogado sigue tranquilizando mucho a la pareja. Les dice que esto se va a archivar. Hubiera habido algún tipo de modificación en este tiempo si hubiera habido algún indicio”, asegura Rossi. Por su parte, el experto Alfonso Egea ha aportado un análisis jurídico: “Cualquier causa penal no compleja tiene 12 meses para investigar. La ley de enjuiciamiento criminal en este sentido dice que si en estos 12 meses no se ha archivado ni se ha llevado a juicio es porque no hay elemento ni para una cosa ni para otra”.

Anabel Pantoja y su hija Alma (Europa Press)

“Todavía hay resultados en marcha e informes por recibir. La jueza no tiene elementos suficientes para decidir nada y eso explica la ampliación de los seis meses”, ha detallado Egea en el programa de Joaquín Prat. “Llama la atención que una causa no compleja llegue al año”, ha añadido el especialista.