La nueva vida de Isabel Pantoja Gran Canaria: alquiler por 5.000 euros al mes y al lado de su sobrina Anabel Pantoja

Isabel Pantoja en una imagen de archivo (Europa Press)

El magacín vespertino que presenta Joaquín Prat en Telecinco, El tiempo justo, ha desvelado nuevos detalles sobre la etapa vital que Isabel Pantoja atraviesa desde que decidió alejarse de la península. El espacio televisivo, tras una investigación propia, ha puesto el foco en el lugar elegido por la tonadillera para comenzar esta nueva fase, marcada por la discreción y un cambio notable en su rutina habitual.

Según la información manejada por el programa, la artista se habría instalado en el sur de Gran Canaria, concretamente en una de las zonas más exclusivas del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Se trata de Las Meloneras, un enclave residencial conocido por su alto nivel económico y por albergar viviendas de lujo destinadas a un perfil muy concreto de residentes. En ese entorno privilegiado estaría residiendo la tonadillera junto a su hermano Agustín, con quien mantiene una convivencia muy estrecha desde hace años.

Isabel Pantoja acompañada por su hermano Agustín (Francisco Guerra / Europa Press)

De acuerdo con los datos recabados por el equipo del programa, el inmueble en el que se encuentra afincada la intérprete de Garlochí no sería de su propiedad. Aun así, la vivienda destaca por su elevado valor en el mercado inmobiliario, que oscilaría entre los 1,5 y los 4 millones de euros. Aunque una cifra de este calibre podría resultar inasumible para la mayoría, las fuentes consultadas apuntan a que el alquiler mensual rondaría los 5.000 euros, una cantidad que, según se ha explicado en el programa, no estaría siendo abonada directamente por la cantante. El coste correría a cargo del empresario que la ha contratado para su próxima gira, un acuerdo que incluiría también su estancia en la isla.

A 12 minutos de Anabel Pantoja

Más allá del aspecto económico, el programa ha puesto el acento en la actitud que la cantante mantiene en su día a día en este nuevo entorno. Vecinos de la zona han confirmado que Isabel Pantoja se deja ver por los alrededores con naturalidad, algo poco habitual en comparación con otras etapas de su vida, tanto en Madrid como en la finca de Cantora. No obstante, sus apariciones públicas se caracterizan por la discreción: suele vestir de manera sencilla, con gafas de sol y prendas amplias, buscando pasar inadvertida.

Una vecina relató al reportero del programa que “cuesta reconocerla. Te tienes que fijar mucho para saber qué es Isabel Pantoja”. Estas salidas responderían, principalmente, a planes cotidianos que comparte con su hermano, como realizar la compra en un supermercado cercano. Sin embargo, cuando decide romper con la rutina y realizar alguna actividad diferente, la cantante emplea una estrategia concreta para evitar miradas indiscretas: salir de casa a última hora de la tarde, entre las ocho y media y las nueve de la noche.

El emplazamiento elegido no solo responde a una búsqueda de tranquilidad, sino también a la comodidad. Según se ha explicado en el espacio de Telecinco, la vivienda se encuentra a escasos cinco minutos en coche de algunas de las playas más conocidas de la isla. Además, la distancia que la separa de su sobrina Anabel es mínima, ya que apenas se tarda doce minutos en llegar desde una casa a la otra. Esta cercanía familiar habría sido uno de los factores determinantes a la hora de escoger su nuevo hogar.

Lo cierto es que Isabel Pantoja ya lleva un tiempo residiendo en el que ya es su nuevo hogar. Según detalló el director de Lecturas, Luis Pliego, el pasado 22 de diciembre la cantante cumplió dos semanas instaladas en Gran Canarias. El periodista también desveló detalles sobre el viaje de la cantante hasta la isla, afirmando que no utilizó transporte comercial. “Ella pasa Nochebuena y Nochevieja allí. Ella acaba de instalarse. Me dicen que se trasladó hasta la isla en avión privado”, explicó. Y añadió que este tipo de desplazamiento encaja con la personalidad de la artista, ya que “no le gusta compartir espacio con la gente. Se trata de una casa de grandes dimensiones con la que está muy contenta“.