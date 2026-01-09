Un año del peor momento de Anabel Pantoja y David Rodríguez: el ingreso que marcó su relación y el futuro de su hija

Anabel Pantoja y su hija Alma (@anabelpantoja00).

El 9 de enero de 2025 es una fecha que ha quedado marcada para siempre en la vida de Anabel Pantoja, quien vivió uno de los sustos más fuertes de su vida. Dicho día su única hija, Alma, fruto de su relación con David Rodríguez, Alma, y que entonces tenía 40 días de vida, fue ingresada de urgencia en el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria.

Si bien la situación era ya bastante delicada, lo cierto es que todo se volvió aún más complicado cuando el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria abrió diligencias contra los padres primerizos. Un proceso judicial del que apenas se conocen novedades y que se está llevando a cabo en la más estricta intimidad. Pese a este duro capítulo en sus vidas, los dos intentan mantener una vida relativamente normal, combinando el cuidado de su hija con sus responsabilidades profesionales.

Anabel Pantoja y David Rodríguez junto a su hija Alma

Todo ocurrió el 9 de enero, alrededor de las 17:00 horas, el mundo de Anabel Pantoja se vino abajo. Ella, David y su hija se encontraban en un centro comercial. La que fuera participante de Supervivientes se bajó del vehículo para realizar unas compras y dejó a la bebé en compañía de su padre. Fue entonces cuando la niña sufrió una crisis. David no pudo calmar a Alma y, al darse cuenta de que la situación empeoraba, decidió llamar a Anabel. Y, juntos, trasladaron a la pequeña a la Clínica Roca.

Lejos de mejorar, en la madrugada del 10 de enero Alma sufrió una nueva crisis que le obligó a ingresar en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI), donde permaneció hasta el 20 de enero. De acuerdo con la información revelada en su día por el periodista Antonio Rossi en Vamos a ver, durante este período, un neurólogo pediátrico generó un informe de parte de lesiones que fue puesto en conocimiento de la dirección general de protección de la infancia. En dicho documento, se planteó la posibilidad de un supuesto caso de maltrato infantil.

Anabel Pantoja denuncia una "situación injusta",

Un caso llevado con la máxima discreción

A raíz de este informe, el hospital informó a las autoridades y el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria abrió una investigación formal contra Anabel Pantoja y David Rodríguez. El 27 de enero de 2025, ambos acudieron a declarar como investigados, aunque no se adoptaron medidas cautelares ni sobre la custodia de la menor. Posteriormente, la causa fue trasladada al Juzgado de San Bartolomé de Tirajana, localidad en la que reside la pareja.

En los meses siguientes, se especuló sobre un posible archivo del caso: en marzo de 2025, la defensa de David Rodríguez aseguró haber recibido una llamada en la que se les anticipaba un inminente cierre de las diligencias. Sin embargo, en septiembre de ese año, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias desmintió públicamente que el caso se hubiera archivado y confirmó que las investigaciones seguían abiertas.

A día de hoy, enero de 2026, no se han producido novedades oficiales sobre el estado de la investigación, que continúa bajo estricta reserva judicial. Lo que sí ha cambiado es su forma de proteger a la niña pues, si bien es cierto que suele aparecer en las redes sociales de Anabel de vez en cuando, intenta que no sea una exposición tan abierta como podría darse hace unos meses.

Con motivo de su primer cumpleaños, Anabel Pantoja le escribió una carta abierta a su hija en la que le declaraba todo su amor: “Naciste junto al mar, en una isla preciosa que es nuestro hogar”, comenzaba el texto, en el que dice que “me llenaste de luz y me devolviste la sonrisa”.