La fecha más especial de Anabel Pantoja en su año más difícil: su hija Alma cumple su primer año de vida

Este domingo 23 de noviembre será un día muy especial en la vida de Anabel Pantoja y David Rodríguez: el primer cumpleaños de su hija Alma. La llegada de la pequeña, que llenó de alegría la vida de la sobrina de la cantante, ha llego a ser el punto de unión para la familia, aunque la felicidad se ha visto matizada por los retos personales y legales que ambos padres han enfrentado desde su nacimiento.

Hace apenas un año, tras nueve meses de espera y preparación, Anabel y David dieron la bienvenida a su primera hija en común. La influencer compartió con sus seguidores en redes sociales un emotivo retrato familiar en blanco y negro acompañado del mensaje: “Acabas de tatuarte en nuestra piel para los restos”. En la publicación también confirmaba el nombre escogido para la pequeña y su fecha de nacimiento. Una fotografía que refleja la alegría y el orgullo de la pareja por su hija, símbolo de un sueño largamente esperado: formar una familia propia.

Desde que anunció su embarazo en junio del año pasado, Anabel ha documentado cada etapa de su maternidad. Sin embargo, la felicidad por el primer año de Alma se vio empañado por un proceso judicial que ha mantenido a la familia en el foco mediático. A principios de este año, a penas con un mes de vida, la bebé fue ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria por una serie de lesiones, lo que derivó en la apertura de diligencias por presunto maltrato infantil contra Anabel y David. Según los informes médicos, las lesiones observadas no correspondían a accidentes comunes, sino que podían derivar de movimientos violentos de aceleración y desaceleración. Las investigaciones judiciales también han tenido en cuenta las grabaciones de seguridad del centro comercial donde la niña sufrió una crisis que obligó a su traslado al hospital.

El proceso, que se esperaba se prolongara varios meses, ha sido complejo y lleno de incertidumbres. Durante este tiempo, Anabel y David han tenido que enfrentar la presión mediática y los comentarios negativos sobre su capacidad como padres. Las tensiones se han visto reflejadas en la dinámica familiar, especialmente con la madre de Anabel, Merchi Bernal, cuya relación con David ha sido tensa desde el ingreso de Alma.

Su nueva vida en Madrid

Pese a estas dificultades, la pareja ha intentado mantener una vida relativamente normal, combinando la maternidad con sus responsabilidades profesionales. Anabel, recientemente trasladada a Madrid para participar en la nueva edición del talent show Bailando con las estrellas, ha tratado de equilibrar su agenda televisiva con la atención a su hija. David, por su parte, continúa su actividad profesional en Córdoba, donde regenta una clínica de fisioterapia, desplazándose los fines de semana a la capital para compartir tiempo con su pareja y Alma.

La distancia geográfica y los ajustes a la vida en Madrid han generado rumores sobre una posible crisis de pareja. Sin embargo, Anabel se ha encargado de desmentir públicamente estas especulaciones, subrayando que la separación temporal por motivos laborales es habitual y que la convivencia familiar se mantiene estable. La influencer incluso respondió con enfado a los comentarios sobre las presuntas tensiones con su madre, aclarando que las visitas de David a Córdoba son parte de su rutina desde que se conocieron y que no constituyen un problema en su relación.

Ahora, la vida de Anabel Pantoja, marcada por la fama y la exposición mediática, continúa entrelazando la maternidad con los compromisos profesionales y las tensiones familiares. Alma, con su primer año de vida, se convierte en un símbolo de resiliencia y alegría para sus padres, quienes buscan ofrecerle un entorno estable y afectuoso. La familia disfruta de un nuevo entorno y la sobrina de Isabel Pantoja vive uno de sus mejores momentos profesionales desde su salida de Sálvame gracias a las galas de éxito que está protagonizando en el programa de Telecinco.